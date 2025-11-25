NORMA

Der nächste große Schritt: NORMA setzt ab sofort bei Käse von LECKERROM auf Top-Tierwohl-Standard "QMilch++"

Das Eigenmarkensortiment wird um zertifizierte Produkte erweitert

Nürnberg (ots)

NORMA macht beim Thema Tierwohl den nächsten großen Schritt: Nachdem bereits die gesamte Frischmilch der Eigenmarke LANDFEIN auf höchste Tierwohlstandards umgestellt wurde, erfüllen nun auch viele Käseprodukte von LECKERROM den "QMilch++"-Standard. Damit setzt der fränkische Lebensmittel-Discounter sein Engagement für verantwortungsbewusste Tierhaltung konsequent fort und erweitert das Sortiment im Kühlregal um weitere zertifizierte Artikel.

Von der Milch bis zum Käse: Tierwohl an oberster Stelle

Ab sofort tragen Gouda jung in Scheiben, Käseaufschnitt, Maasdammer am Stück, Gouda sowie Mozzarella gerieben der NORMA-Eigenmarke LECKERROM das anerkannte "QMilch++"-Label. Damit wächst das Angebot an Milchprodukten, die nachweislich aus besonders tiergerechter Haltung stammen - ein weiterer Beleg dafür, dass NORMA Qualität und Tierwohl mit einem fairen Discount-Preis vereint.

Das "QMilch++"-Zertifikat steht für eine Haltung, die deutlich über die gesetzlichen Anforderungen hinausgeht. Es garantiert unter anderem mehr Platz und Bewegungsfreiheit, regelmäßigen Auslauf, komfortable Liegeflächen sowie die Fütterung ohne Gentechnik für die Nutztiere. Außerdem wird das Tierwohl im Alltag der Kühe regelmäßig überprüft - mit dem Ziel, Gesundheit und Wohlbefinden der Tiere zu fördern.

Mit der Ausweitung des "QM++"-Standards auf das Käsesortiment setzt NORMA ihr Engagement für mehr Tierwohl konsequent fort. Nach der erfolgreichen Umstellung der Frischmilch von LANDFEIN und vieler weiterer Molkereiprodukte im Jahr 2024 ist das der nächste Schritt hin zu einer noch verantwortungsvolleren Produktwelt. Dabei achtet der Lebensmittel-Händler besonders darauf, mit Lieferbetrieben zusammenzuarbeiten, die dieselben Werte teilen - unter anderem auch den respektvollen Umgang mit den Tieren.

