NDR Sachbuchpreis 2025: Zehn Titel auf der Longlist für das beste Sachbuch des Jahres

Hamburg (ots)

Die Longlist für den NDR Sachbuchpreis 2025 steht fest: Aus 120 Einreichungen für das beste in deutscher Sprache verfasste Sachbuch des Jahres hat die Nominierungskommission zehn Titel ausgewählt. Das Spektrum der nominierten Titel ist breit. Es reicht von Fragen der gesellschaftlichen Gerechtigkeit über medizinische, politische und persönliche Verantwortung bis zu den großen Krisenthemen wie Krieg, Umweltzerstörung und Ohnmacht. Gemeinsam zeigen die Bücher, wie eng individuelles Erleben und kollektive Herausforderungen miteinander verknüpft sind – und wie wichtig Orientierung, Dialog und Handlungsfähigkeit in komplexen Zeiten bleiben. Diese zehn Titel sind nominiert:

Güner Yasemin Balci Heimatland. Zähne zeigen gegen die Feinde der Demokratie

Dr. Martin Bartenberger Was tun, wenn man nichts tun kann

Susanne Beyer Kornblumenblau. Der geheimnisvolle Tod meines Großvaters 1945

und die Frage, was er mit den Nazis zu tun hatte

Eva Biringer Unversehrt. Frauen und Schmerz

Alena Buyx Leben und Sterben. Die großen Fragen ethisch entscheiden

Aladin Mafaalani Kinder – Minderheit ohne Schutz. Aufwachsen in einer alternden

Sebastian Kurtenbach Gesellschaft

Klaus Peter Strohmeier

Franz-Stefan Gady Die Rückkehr des Krieges. Warum wir wieder lernen müssen, mit Krieg umzugehen

Matthias Glaubrecht Das stille Sterben der Natur. Wie wir die Artenvielfalt und uns selbst retten

Martyna Linartas Unverdiente Ungleichheit. Wie der Weg aus der Erbengesellschaft gelingen kann

Bernhard Pörksen Zuhören. Die Kunst, sich der Welt zu öffnen

Aus der Longlist wird nun die Jury drei Finalist:innen für ihre Shortlist auswählen und auf dieser Basis das beste Sachbuch des Jahres küren. Bewertet wird nach den Kriterien Relevanz, Originalität, Lesbarkeit und nachhaltige Wirkung. Die Shortlist wird Ende Oktober bekanntgegeben.

Am 6. November wird der NDR Sachbuchpreis zusammen mit dem LifeScienceXplained, Sartorius-Preis für neue Kommunikation, im Rahmen des Göttinger Literaturherbstes in Göttingen überreicht. Beide Preise sind mit jeweils 15.000 Euro dotiert.

Über den NDR Sachbuchpreis

Der NDR ehrt mit seinem Preis Sachbücher, die sich zukunftsrelevanten Themen aus den Bereichen Kultur, Gesellschaft, Politik, Forschung und Wissen widmen. Der Siegertitel wird als herausragende Autorenleistung geehrt, die gesellschaftlich, kulturell oder wissenschaftlich relevante Themen für ein breites Publikum öffnet und zum Diskurs anregt.

Weitere Informationen gibt es online unter ndr.de/ndrsachbuchpreis sowie unter sartorius.de/lsx.

