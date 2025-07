XTB

Kostenlose Mercedes-Aktie: XTB startet Sommeraktion für neue Anleger

Der Online-Broker XTB startet eine neue Aktion, um privaten Anlegern den Einstieg in die Welt der Investments zu erleichtern. Ab sofort erhalten neue Kundinnen und Kunden, die ein Handelskonto eröffnen und eine beliebige Ersteinzahlung leisten, eine kostenlose Mercedes-Benz Aktie (Wertpapierkennnummer 710000: die Aktie notiert am 15.07.2025 bei rund 52 Euro). Und das ganz ohne weitere Verpflichtungen. Die Aktion gilt für die ersten 2.000 qualifizierten Teilnehmer.

"Wir möchten den Zugang zur Börse so einfach wie möglich gestalten", erklärt Jens Chrzanowski, Deutschlandchef von XTB. "Mit der kostenlosen Aktie ermöglichen wir nicht nur einen symbolischen Einstieg in die Geldanlage, sondern zeigen auch: Investieren kann einfach, transparent und kostengünstig sein." Bei XTB fallen keine Kontoführungs- oder Depotgebühren an. Der Handel mit Aktien und ETFs ist kommissionsfrei bis zu einem monatlichen Handelsvolumen von 100.000 Euro. Erst darüber hinaus würden Handelskommissionen anfallen.

"Viele Menschen scheuen den ersten Schritt, weil sie Kosten oder komplizierte Prozesse befürchten", so Chrzanowski weiter. "Mit unserer Aktion senken wir diese Einstiegshürden und bieten eine transparente und gebührenfreie Umgebung für alle, die den Kapitalmarkt für sich entdecken möchten." Der Anmeldeprozess ist denkbar einfach: Von der Anmeldung zur Kontoaktivierung dauert es durchschnittlich nur 15 Minuten.

"Natürlich sagen wir mit der Aktien-Prämie auch 'herzlich willkommen bei XTB'", erläutert Chrzanowski weiter. "Lernen Sie XTB kennen, testen Sie uns und erleben Sie, wie einfach und dennoch professionell Trading sein kann. Neobroker gibt es in Deutschland einige, aber nicht überall erhalten Sie so umfangreiche Funktionen in der Trading App."

Über XTB

XTB ist ein europäischer Online-Broker mit deutscher Niederlassung in Berlin, der Anlegern über eine innovative Online-Investitionsplattform und die XTB Investing App sofortigen Zugang zu den Finanzmärkten auf der ganzen Welt bietet. Das 2004 in Polen gegründete Unternehmen unterstützt weltweit rund 1,5 Millionen Kunden bei der Verwirklichung ihrer Trading-Ambitionen.

Bei XTB sind wir bestrebt, eine Online-Investmentplattform zu entwickeln, die unseren Kunden den Handel mit mehr als 6.300 Instrumenten ermöglicht, darunter Aktien, ETFs, CFDs auf Währungspaare, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Kryptowährungen. Mit der kürzlich erfolgten Einführung von Investmentplänen, einem langfristigen passiven Anlageprodukt, können unsere Kunden nun das wachsende Potenzial von ETFs nutzen und ihre Portfolios effektiv diversifizieren. In wichtigen Märkten bieten wir nicht investierte Zinsen an, so dass Anleger ihr Geld einsetzen und davon profitieren können, auch wenn sie nicht aktiv investieren.

Unsere Online-Plattform ist die erste Adresse nicht nur für Investitionen, sondern auch für Marktanalysen und Bildung. Wir bieten eine umfangreiche Bibliothek mit Lehrmaterial, Videos, Webinaren und Kursen, um unseren Kunden zu helfen, bessere Investoren zu werden, unabhängig von ihrer Handelserfahrung. Unser Kundendienstteam bietet Unterstützung in 18 Sprachen und ist 24 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche per E-Mail, Chat oder Telefon erreichbar.

In mehr als zwei Jahrzehnten auf den Finanzmärkten haben wir uns auf mehr als 1.100. Mitarbeiter gesteigert. XTB hat seinen Hauptsitz in Polen und verfügt über Niederlassungen in vielen Ländern der Welt, darunter Großbritannien, Deutschland, Rumänien, Spanien, die Tschechische Republik, die Slowakei, Portugal, Frankreich, Dubai und Chile.

Seit 2016 sind die XTB-Aktien an der Warschauer Börse notiert. Wir werden durch die weltweit größten Aufsichtsbehörden reguliert: die Financial Conduct Authority (FCA), die polnische Finanzaufsichtsbehörde (KNF), die Cyprus Securities & Exchange Commission (CySEC), die Dubai Financial Services Authority (DFSA) und die Financial Services Commission (FSC). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte xtb.com.

Die von XTB angebotenen Finanzinstrumente sind riskant. Investieren Sie verantwortungsvoll.

