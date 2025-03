ZDF

ZDF-Programmhinweis

Samstag, 5. April 2025, 20.15 Uhr

Ostfriesenfluch

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten: Samstag, 5. April 2025, 20.15 Uhr Der Samstagskrimi Ostfriesenfluch Thriller nach dem gleichnamigen Roman von Klaus-Peter Wolf Eine drapierte Frauenleiche wird inmitten eines blühenden Rapsfeldes aufgefunden. Der Ehemann der Toten bezichtigt seinen ehemaligen Schüler, Linus Wagner, der Täter zu sein. Linus wiederum beschuldigt den Ehemann des Mordes. Dieser habe seine Frau über Wochen weggesperrt. Nach der Befragung durch Ann Kathrin am Yachthafen flieht er aber vor ihr. Währenddessen empfangen Rupert und Marion Wolters eine Austauschkollegin aus Polen. Ein Paket mit den Kleidungsstücken der "Toten im Raps" taucht auf. Weitere Frauen werden vermisst gemeldet, und deren Partner erreichen ebenfalls solche Pakete. Sind die Frauen wirklich entführt worden oder sind sie abgehauen, weil sie ihrem Leben eine neue Richtung geben wollten? Was ist die Verbindung zwischen den Frauen, den Familien? Klaasen und ihr Team stecken bereits mitten in einem Serientäter-Fall. Hier zerstört jemand systematisch Beziehungen, reißt Familien auseinander, denkt sich Ann Kathrin. Eine dunkle Ahnung überkommt sie. Als der Täter auch noch eines der Kinder einer der Frauen entführt, droht alles aus dem Ruder zu laufen. Erst eine Entdeckung, die weit in die Vergangenheit zurückreicht, bringt die Ermittler auf die richtige Spur. Ein gnadenloser Lauf gegen die Zeit beginnt. Die Folge ist bereits eine Woche vor der Ausstrahlung in der ZDFmediathek verfügbar.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell