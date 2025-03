ZDF

ZDFinfo-Programmänderung Woche 10/25

Mainz (ots)

Freitag, 07.03. Bitte Programmänderungen beachten: 18.45 USA extrem: Rechts, weiblich, radikal Großbritannien 2024 „Terra X History: Die Hunde der Mächtigen – und eine Katze“ entfällt 19.30 USA extrem: Oklahoma – Weiß, rechts, gnadenlos Frankreich 2023 “ZDF-History: Strafe muss sein. Wofür wir büßen müssen“ entfällt 20.15 Donald Trump: Rückkehr an die Macht USA 2025 „Terra X History: Mörderische Stars- Reich, berühmt und kriminell“ entfällt 21.00 Trump und seine Milliardäre Deutschland/Ukraine 2025 „Terra X History: Tabu – Was es in der DDR nicht geben durfte“ entfällt 21.45 Elon Musk - Genie und Wahnsinn Träume Großbritannien 2023 22.45 Elon Musk - Genie und Wahnsinn Höhenflüge Großbritannien 2023 23.45 Elon Musk - Genie und Wahnsinn Machthunger Großbritannien 2023 „Terra X History: Partisanen – Krieg aus dem Hinterhalt“ um 21.45 entfällt „ZDF-History: Mythos Mossad – Israels geheime Krieger“ um 22.30 entfällt „Terra X History: Polizei im Kreuzfeuer - Die großen Skandale“ um 23.15 entfällt „ZDF History: Kinder der Macht. Fluch und Segen“ um 0.00 entfällt (weiterer Ablauf ab 0.45 wie vorgesehen)

