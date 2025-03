ZDF

Grimme-Preis 2025: Fünf Auszeichnungen für die ZDF-Familie

Mit insgesamt fünf Grimme-Preisen wird die ZDF-Familie in diesem Jahr ausgezeichnet. Das gab die Grimme-Preis-Jury am heutigen Donnerstag, 6. März 2025, bekannt. Preise erhalten die Serie "Uncivilized" sowie die Dokumentarfilme "Exile Never Ends", "Sisterqueens" und "TOTAL TRUST – Was China der Welt nicht zeigt". Mit einem Grimme-Preis Spezial wird Zoe Magdalena für ihre Leistung als Headautorin und Schauspielerin der Serie "Hungry" ausgezeichnet.

In der Kategorie "Fiktion" setzte sich die sechsteilige Serie "Uncivilized" von Regisseur Bilal Bahadır gegen die Konkurrenz durch. Von 9/11 bis zum Ukrainekrieg zeigt "Uncivilized" fünf Lebenswelten postmigrantischer Menschen in Deutschland, die eine ungewollte Wendung im Schatten öffentlicher Diskurse eingenommen haben. Eine Serie über die Nuancen des Alltagsrassismus und die unmittelbaren Auswirkungen für die Betroffenen. "Uncivilized" ist eine Produktion der Cocktailfilms GmbH und Kollektiv Zwo GmbH in Koproduktion mit ZDF/Das Kleine Fernsehspiel, gefördert von der Film- und Medienstiftung NRW und Nordmedia Film- und Mediengesellschaft. Die Redaktion hat Melvina Kotios. Die Serie ist bis November 2025 in der ZDFmediathek verfügbar.

Eine doppelte Auszeichnung erhält der Dokumentarfilm "Exile Never Ends" von Regisseurin Bahar Bektaş in der Kategorie "Information & Kultur": für Buch und Regie sowie für die Bildgestaltung. Bahar Bektaş' Bruder Taner sitzt in Deutschland im Gefängnis und steht kurz vor der Abschiebung in die Türkei. Seine Schwester nutzt die Zeit des Wartens, um die Kamera auf ihre Familienangehörigen zu richten. In ruhigen und einfühlsamen Bildern erkundet sie die emotionalen und geografischen Welten der Familie von Entwurzelung und Neubeginn zwischen Deutschland und der Türkei.Das Dokumentarfilmdebüt wurde 2024 auf dem Filmfestival Max Ophüls mit dem Preis der Filmkritik für den Besten Dokumentarfilm ausgezeichnet und erhielt beim DOK.fest München den FFF-Förderpreis Dokumentarfilm. "Exile Never Ends" ist eine Produktion der Pink Shadow Films in Koproduktion mit ZDF/Das kleine Fernsehspiel gefördert durch Hessen Film & Medien. Die Redaktion hat Sara Günter. Der Dokumentarfilm ist bis November 2026 in der ZDFmediathek abrufbar.

In der Kategorie "Information & Kultur" konnte außerdem der international vielfach preisgekrönte Dokumentarfilm "TOTAL TRUST – Was China der Welt nicht zeigt" punkten – eine augenöffnende Geschichte über die unheimliche Macht von Überwachungstechnologie, Machtmissbrauch und (Selbst-)Zensur, erzählt anhand der Schicksale von Menschen in China. Die Reportage von Jialing Zhang ist eine Filmtank/Witfilm-Produktion in Koproduktion mit ZDF/ARTE und NTR, die Redaktion liegt bei Susanne Mertens und Martin Pieper (ZDF/ARTE). Der Film läuft ab heute in der ARTE Mediathek auf arte.tv.

Der Dokumentarfilm "Sisterqueens" erhält einen Grimme-Preis in der Kategorie "Kinder & Jugend". Das Langzeitprojekt von Regisseurin Clara Stella Hüneke begleitet drei beste Freundinnen über einen Zeitraum von vier Jahren und liefert damit das Porträt dreier Mädchen, die sich, nachdenklich und gewitzt, für Selbstbestimmung und Gleichberechtigung stark machen. Jamila (9), Rachel (11) und Faseeha (12) leben in Berlin und verbringen ihre Freizeit gern in einem Zentrum für Mädchen und junge Frauen, in dem sie am Projekt "Sisterqueens" mitwirken – einer weiblich besetzten Rapcrew. Damit machen sie sich eine Musikrichtung zu eigen, die oft mit Sexismus verbunden wird. Doch die "Sisterqueens" beweisen, dass Rap auch ganz anders geht und definieren Feminismus Strophe für Strophe neu. Der Dokumentarfilm ist eine Produktion der Filmakademie Baden-Württemberg in Koproduktion mit ZDF/Das kleine Fernsehspiel. Die Redaktion hat Melvina Kotios. Der Film ist ab Mai 2025 in der ZDFmediathek wieder verfügbar.

Einen Grimme-Preis Spezial erhält Zoe Magdalena für ihre Leistung als Headautorin und Schauspielerin der ZDFneo-Serie "Hungry". In der sechsteiligen Instant Fiction wird die 17-jährige Ronnie (Zoe Magdalena) von ihrer Mutter gegen ihren Willen in die Kinder- und Jugend-Psychiatrie eingewiesen. Von Anfang an ist Ronnie klar: Hier wird sie nicht bleiben, sie braucht keine Hilfe. Doch ausgerechnet in den anderen Patientinnen und Patienten findet Ronnie eine Familie von selbsternannten Losern, die sie ermutigen, gesund werden zu wollen. "Hungry" ist eine Produktion der Network Movie für das ZDF unter der Regie von Eline Gehring. Die Redaktion liegt bei Elke Müller und Michelle Rohmann. Zu sehen ist die Serie bis Ende November 2025 in der ZDFmediathek.

Der Grimme-Preis zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen für Fernsehsendungen in Deutschland und wurde erstmals 1964 vergeben. Die Preisverleihung des Grimme-Instituts findet am Freitag, 4. April 2025, in Marl statt. 3sat zeigt am Freitag, 4. April 2025, um 22.25 Uhr, eine Zusammenfassung der "Verleihung des 61. Grimme-Preises 2025" in seinem Programm und in der 3satMediathek.

