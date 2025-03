ZDF

Special Olympics World Winter Games: Eröffnungsfeier im ZDF-Livestream

Mainz (ots)

Start des größten inklusiven Multisportevents in acht Wintersportarten: Die Special Olympics Weltwinterspiele 2025 werden am Samstag, 8. März 2025, in Turin feierlich eröffnet – zu sehen ab 18.05 Uhr im Livestream auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek. Die Eröffnungsfeier kommentieren ZDF-Reporter Alexander von der Groeben und als Gast sowie Co-Kommentatorin Mehtap Özgül, Athletensprecherin von Special Olympics Rheinland-Pfalz und seit zehn Jahren aktives Mitglied bei Special Olympics.

1500 Athletinnen und Athleten mit geistiger Beeinträchtigung, die aus 100 Ländern kommen, sind bei den Special Olympics World Winter Games bis zum 15. März 2025 im Einsatz. In den Sportarten Eiskunstlauf, Floorball, Ski Alpin, Skilanglauf, Schneeschuhlauf, Short Track, Snowboard und Tanzen werden Medaillen vergeben. Für Deutschland treten 48 Athletinnen und Athleten und fünf Unified Partner an.

ZDF-Sportchef Yorck Polus: "Die Special Olympics Winterspiele werden erneut deutlich machen, wie Sport gelebte Inklusion ermöglicht und Teilhabe fördert. In Reportagen und Zusammenfassungen, die auch die Geschichten hinter den erzielten Leistungen erzählen, werden wir das in unserer Berichterstattung begleiten – im TV und online."

Einen ersten Vorbericht auf die Special Olympics World Winter Games bietet das "ZDF-Morgenmagazin" am Freitag, 7. März 2025, zwischen 5.30 und 9.00 Uhr. Und am Donnerstag, 13. März 2025, 15.05 Uhr, startet "sportstudio live" im ZDF in ein langes Wintersport-Wochenende – Zusammenfassungen von den Special Olympics World Winter Games gibt es dann ebenso wie auch am Samstag, 15. März 2025, und am Sonntag, 16. März 2025, im Rahmen der langen "sportstudio live"-Sendestrecken, die von 10.00 bis 19.00 Uhr reichen.

Das ZDF ist Teil der Special Olympics Medienallianz, die erstmals bei den Weltspielen in Berlin 2023 aktiv war, und auch in Turin 2025 die Sichtbarkeit der Special Olympics unterstützt.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell