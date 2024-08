R&S Immobilienmanagement GmbH

Grüner Mietvertrag für das i8: R&S Immobilienmanagement vermietet 9.000 Quadratmeter an Interhyp

München (ots)

Interhyp zieht auf den iCampus im Werksviertel in das erste Holzhybrid-Büro Münchens. Bei der Anmietung spielen auch Energieoptimierung und die CO2-Reduktion im Betrieb eine wichtige Rolle.

R&S Immobilienmanagement setzt die erfolgreiche Vermietungsserie des Holzhybrid-Gebäudes i8 auf dem iCampus im Werksviertel fort: Die Interhyp Gruppe, Deutschlands größter Vermittler privater Baufinanzierungen, wird ab Juni 2025 rund 9.000 Quadratmeter Bürofläche im i8 beziehen. Weitere Mieter des Gebäudes sind die FNZ Bank auf ca. 7.300 Quadratmetern, das US-amerikanische Technologieunternehmen Synopsys auf mehr als 1.600 Quadratmetern und ein Restaurant der Münchner Gastro-Geschwister Portenlänger. Damit ist das i8 auf dem iCampus im Werksviertel ein halbes Jahr vor Fertigstellung nahezu vollständig vermietet.

Nicht nur außen grün: nachhaltiger Bau und energieeffizienter Betrieb

Die Mietfläche wird voraussichtlich im Juni 2025 an die Interhyp übergeben. Der Mietvertrag beinhaltet ein gemeinsames Engagement für Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. "Grünes Bauen ist ein Schritt zu mehr Nachhaltigkeit in der Immobilienwirtschaft. Doch ohne die Mitwirkung der Nutzer geht es nicht. Mit Interhyp haben wir einen Mieter gewonnen, der die grüne Transformation in der Arbeitswelt wirklich lebt", sagt Moritz Eulberg, Leiter Projektentwicklung, Asset- und Property Management bei R&S Immobilienmanagement GmbH.

Um den Energieverbrauch im laufenden Betrieb zu optimieren, unterstützt der Bauherr seine Mieter mit einem Software-Modell, das den Energieverbrauch und CO2-Ausstoß kontinuierlich analysiert und dabei hilft, energieeffizienter zu agieren. "Indem wir intelligente Systeme einsetzen, können wir Verbräuche erfassen und optimieren. Die Erkenntnisse eröffnen uns völlig neue Möglichkeiten, Gebäude nachhaltig zu betreiben und den CO2-Verbrauch zu senken", ergänzt Tom Stehmann, Projektleiter bei R&S Immobilienmanagement GmbH.

"Wir freuen uns schon sehr, im kommenden Jahr in das i8 zu ziehen. Das einmalige Gebäudekonzept hat uns sofort sehr angesprochen. Das i8 ist ein hochmodernes Bürogebäude, das technisch und ökologisch höchsten Ansprüchen genügt", so Jörg Utecht, Vorstandsvorsitzender der Interhyp Gruppe. "Darüber hinaus ist die Lage des i8 kaum zu toppen: Das Gebäude ist mit allen Verkehrsmitteln sowohl für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch unsere Kundinnen und Kunden optimal zu erreichen und wir befinden uns mitten im Werksviertel, in einem ebenso lebendigen wie inspirierenden Umfeld."

Münchens erstes Holzhybrid-Büro kurz vor Fertigstellung

Das i8, entworfen vom dänischen Architekturbüro C.F. Møller, setzt mit seiner Holzhybrid-Konstruktion und der Fassade aus recyceltem Aluminium auf ganzer Linie auf nachhaltiges Bauen. Die Farbgebung, angelehnt an den Eisenglimmerton DB601 der Deutschen Bahn, verbindet industrielle Vergangenheit des Werksviertels mit einer grünen (Bau-)Zukunft. Laut Bauherr R&S Immobilienmanagement soll die Fertigstellung im Frühjahr 2025 erfolgen. Aktuell sind nur noch rund 10 Prozent der rund 21.000 Quadratmeter Mietfläche im i8 verfügbar.

Der Vermietungserfolg unterstreicht die Attraktivität des iCampus im Werksviertel als Bürostandort, der Nachhaltigkeit und Innovation in zentraler Lage vereint. Mit Abschluss der Bauarbeiten am i8 sind alle fertiggestellten Gebäude in dem rund 120.000 Quadratmeter großen Quartier vermietet. Vermittelt wurde der Deal durch BNP Paribas, die Kanzlei Noerr sowie auf Mieterseite die Kanzlei Advant Beiten waren beratend tätig.

Über R&S Immobilienmanagement

Die R&S Immobilienmanagement GmbH ist eine eigenständige Tochter der Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG. Das Unternehmen ist ein integraler Immobiliendienstleister mit Fokus auf nachhaltige Immobilienentwicklungen. Mit der Entwicklung des iCampus im Werksviertel ist die R&S Immobilienmanagement GmbH derzeit einer der größten Projektentwickler und Bestandshalter in München. Seit 2023 ist R&S Immobilienmanagement mit der Projektentwicklung Arrival im Löwitz Quartier in Leipzig auch deutschlandweit tätig.

Weitere Informationen zum Unternehmen und den Projekten finden Sie unter: www.rusim.de

Über den iCampus im Werksviertel

Mit 120.000 Quadratmeter Geschossfläche ist das Work-Life-Quartier iCampus im Werksviertel ein bedeutender Teil der mehrfach prämierten Stadtentwicklung Werksviertel in München. Insgesamt 10 Teilprojekte soll der iCampus am ehemals industriell geprägten Areal hinter dem Münchener Ostbahnhof bis 2028 beheimaten. Acht Gebäude sind bereits vollvermietet, sieben fertiggestellt - darunter die historische i1-Rhenania Villa und das i5-i7 House of Communication. Mit etwa 20 angesiedelten internationalen Unternehmen, fünf Gastronomen, vier Einzelhändlern, zwei Hotels und weiteren Dienstleistern ist der iCampus im Werksviertel heute nicht nur eine attraktive Adresse für Unternehmen, sondern auch das Nahversorgungszentrum des gesamten Werksviertels. In 2024 folgen zwei weitere Highlights: die Fertigstellung und der Einzug der Best Secret Group SE im i4 sowie die Fertigstellung des i8 - das erste Holzhybridbürogebäude Münchens.

Weitere Informationen erhalten Sie hier: www.icampus-muenchen.de

Über Interhyp

Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an die Endkundinnen und -kunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittlerinnen und -vermittler und institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2023 ein Finanzierungsvolumen von 17,2 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen über 500 Finanzierungspartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die vielfach ausgezeichnete Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialistinnen und -spezialisten mit der Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform HOME sowie kundenorientierten Digitalangeboten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist an über 100 Standorten persönlich vor Ort für ihre Kundinnen und Kunden und Partner präsent.

