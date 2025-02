Die beste App für die Immobiliensuche: immowelt App ist Testsieger im großen Vergleich

immowelt

Nürnberg (ots)

Deutscher App-Award 2025: immowelt ist Gesamtsieger im Bereich "Immobilienportal-Apps"

Beste Mobile-Software für die Immobiliensuche: Kundenbefragung wählt immowelt App zum Testsieger

Auszeichnung vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ): Platz 1 von insgesamt 5 untersuchen Apps zur Immobiliensuche

Ob Mietwohnung oder Eigenheim - an der immowelt App führt beim Suchen und Finden von Immobilien kein Weg vorbei. Im großen Testvergleich des Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) wurde die immowelt App von den Nutzern zur besten Smartphone-Software für die Immobiliensuche gewählt. In der Kategorie "Immobilienportale-Apps" setzte sich immowelt im Feld von 5 untersuchten Apps durch und zählt damit zu den Siegern beim Deutschen App-Award 2025. Der Preis wird vom DISQ im Auftrag des Fernsehsenders NTV verliehen.

"Unser Smartphone ist zum Dreh- und Angelpunkt unseres Alltags geworden. Die Suche nach Immobilien ist da keine Ausnahme: Der Weg ins Wunsch-Zuhause beginnt für viele Nutzer in der immowelt App", sagt Piet Derriks, Geschäftsführer von immowelt. "Daher sind wir besonders stolz auf diese Auszeichnung beim Deutschen App-Award, in der die Nutzer unsere App auf den ersten Platz gewählt haben."

immowelt App überzeugt mit Angebot, Leistung und Nutzerfreundlichkeit

Beim Deutschen App-Award wird in einer bevölkerungsrepräsentativ angelegten Befragung über ein Online-Panel die Kundenzufriedenheit mit Apps abgefragt. Über 23.500 Verbraucher beurteilen die Smartphone-Anwendungen unter anderem nach Angebot und Leistung, Bedienungsfreundlichkeit und Kundenservice. Auch die Weiterempfehlungsbereitschaft der Nutzer sowie die Ergebnisse eines Social-Media-Monitorings fließen in das Endergebnis ein. In der Kategorie "Immobilienportale-Apps" kommt die immowelt App dabei in der Gesamtbeurteilung auf 83,1 von 100 Punkten und sichert sich somit Platz 1.

Die immowelt App ist für Android Geräte im Google Play Store und für iOS Geräte im App Store verfügbar.

Über immowelt:

Das Immobilienportal immowelt.de ist einer der führenden Online-Marktplätze für Miet- und Kaufimmobilien in Deutschland. Die Plattform bringt seit über 30 Jahren erfolgreich Eigentümer, Immobilienprofis und Suchende zusammen. Die immowelt Mission ist es, künftig alle Schritte der Immobilientransaktion zu digitalisieren, um diese für alle Beteiligten so unkompliziert und einfach wie möglich zu gestalten. immowelt unterstützt mit datengestützten Services die unkomplizierte Suche nach einer Mietwohnung, die effektive Vermarktung einer Immobilie und maßgeschneiderte Finanzierungen der eigenen vier Wände. Dank jahrzehntelanger Erfahrung und breitem Immobilien-Know-how kreiert Immowelt das perfekte Erfolgserlebnis für Mieter und Vermieter, Immobilienprofis, Immobilieneigentümer und Käufer.

Betrieben wird immowelt.de von der AVIV Germany GmbH, die zur AVIV Group gehört, einem der größten digitalen Immobilien-Tech-Unternehmen der Welt.

