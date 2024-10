Straubinger Tagblatt

EU-Haushalt

Die EU-Kommission wagt es, neu zu denken. Das ist richtig. Trotzdem kann der Corona-Wiederaufbaufonds (RRF) nur bedingt als Vorbild dienen. Das wohl teuerste Projekt in der Geschichte der Union war vielleicht ein Traum für die Exekutive, aber das 724-Milliarden-Euro-Paket litt unter einem massiven Demokratiedefizit. Zu den großen Schwächen des RRF gehört zudem, dass er schwer zu kontrollieren ist. (...) Die Kommission sollte aus den gemachten Fehlern lernen, wenn sie den Haushalt neu aufstellen will. Eine Reform ist längst nötig, um das Budget an die heutige Zeit und Welt anzupassen.

