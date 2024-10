Straubinger Tagblatt

Pressestimme zu Matthias Miersch

Mit Miersch dürfte der Druck auf Scholz noch einmal steigen, in der Ampel Führungsstärke zu zeigen, sein Auftreten zu verbessern und mehr SPD durchzusetzen. Mit der Personalie schaltet die Partei um auf Bundestagswahlkampf. Mierschs Attacke auf CDU-Chef Friedrich Merz war ein Vorgeschmack. Noch ist nicht ausgemacht, dass der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz heißt. Auch in dieser Frage wird Miersch ein gewichtiges Wort mitreden. In Sachen Organisation wird er mehr Geschick zeigen müssen als Kühnert. Doch mit dem Dreiklang Ökologie, wirtschaftliche Vernunft und sozialem Zusammenhalt setzt er eine richtige Priorität. Damit allerdings muss er auch zu den Wählern durchdringen.

