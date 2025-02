immowelt

Auf immowelt.de schnell und bequem zum Kredit für die Traumimmobilie: immowelt übernimmt den Finanzierungsvermittler BauDarlehen24

Nürnberg (ots)

immowelt baut sein Serviceangebot mit der Akquise von BauDarlehen24 gezielt aus

BauDarlehen24 ist ein unabhängiger Vermittler mit langjährigem Know-how im Vermitteln von maßgeschneiderten Finanzierungen

Das Management von BauDarlehen24 und sein erfahrenes Team von Finanzierungsexperten bleiben an Bord

Alle Services aus einer Hand: immowelt geht als Teil der AVIV Group konsequent den Weg weiter, den Immobilienerwerb so einfach und reibungslos wie möglich zu gestalten

immowelt, eines der erfolgreichsten Immobilienportale Deutschlands, übernimmt BauDarlehen24. Der unabhängige Finanzierungspartner aus Berlin vermittelt die Immobilienfinanzierungen von mehr als 500 Banken, Sparkassen, Bausparkassen und Versicherungen. Mit der strategischen Akquisition erweitert immowelt, Teil der internationalen AVIV Group, gezielt sein Portfolio. Nutzer von immowelt Portalen bekommen immer mehr Dienstleistungen und Services rund um das Suchen, Finden und Kaufen von Immobilien bequem und nahtlos aus einer Hand geboten.

"Der Service von BauDarlehen24 ergänzt unsere Plattformen perfekt", sagt Piet Derriks, Geschäftsführer von immowelt. "9 von 10 Immobilienkäufer in Deutschland brauchen ein Bankdarlehen - mit der langjährigen Erfahrung und dem breiten Angebot von BauDarlehen24 finden Suchende bei uns nicht nur ihre Wunschimmobilie, sondern direkt die passende Finanzierung zu besten Konditionen."

"Mit der Übernahme von BauDarlehen24 verfolgen wir in Deutschland als AVIV Group konsequent unser Ziel: Den Kauf einer Immobilie so einfach und reibungslos wie möglich zu gestalten", sagt Ait Voncke, CEO der AVIV Group. "Mit wenigen Klicks können Suchende auf unseren Portalen auch direkt eine Beratung von BauDarlehen24 anfragen. So bieten wir immer mehr wichtige Dienstleistungen für Immobilienkäufer digital und aus einer Hand."

"Als Teil von immowelt können wir unseren Erfolg ausbauen und weiterwachsen", sagt Andreas Eckhardt, Geschäftsführer von BauDarlehen24. "Wer auf immowelt Plattformen seine Traumimmobilie gefunden hat, bekommt von uns schnell eine maßgeschneiderte Finanzierung aus Darlehen, Zuschüssen und Förderungen zusammengestellt. Dank unseres langjährigen Know-how erhalten unsere Kunden meist binnen weniger Werktage eine Zusage von der Bank."

BauDarlehen24: Integration in Services von immowelt

Die drei Gründer von BauDarlehen24, Andreas Eckhardt, Tom Kiske und Maximilian Kempf, bleiben ebenso wie das Berater-Team an Bord, um das weitere Wachstum des Unternehmens und die Verzahnung mit den Produkten von immowelt voranzutreiben. Die Beratungsleistungen von BauDarlehen24 werden in den kommenden Monaten zusätzlich auf immowelt Plattformen integriert. Bisherige Partnerschaften mit Finanzierungsvermittlern und Geldinstituten laufen wie gewohnt weiter und werden durch das neue Serviceangebot ergänzt. Für Kaufinteressenten ist die Beratung und Vermittlung von Finanzierungen durch BauDarlehen24 prinzipiell unverbindlich und kostenlos und wird von ihnen mit 4,97 von 5 Sternen* bewertet.

Über BauDarlehen24

BauDarlehen24 ist ein unabhängiger Finanzierungspartner. Seine spezialisierten Vermittler analysieren und vermitteln die Finanzierungsangebote von mehr als 500 Banken, Sparkassen und Versicherungen. So wird für jeden Kunden eine maßgeschneiderte Immobilienfinanzierung zu den besten Konditionen am Markt erstellt. Eine Beratung bei BauDarlehen24 ist grundsätzlich kostenfrei und unverbindlich. Immobilienkäufer profitieren dabei von jahrelanger Erfahrung, professioneller Beratung und schnellen Kreditentscheidungen. Seit seiner Gründung 2014 konnte BauDarlehen24 bereits über 3.500 Finanzierungen mit einem Gesamtvolumen von über einer Milliarde Euro erfolgreich vermitteln.

*laut ProvenExpert

Original-Content von: immowelt, übermittelt durch news aktuell