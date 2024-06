Straubinger Tagblatt

Die AfD hat keine Kreide gefressen

Straubing (ots)

Sie hat auch keine Kreide gefressen wie die Französin Marine Le Pen, die im Europäischen Parlament nichts mehr mit der AfD zu tun haben will. Nein, die deutsche Rechtsaußen-Partei gibt unumwunden zu, dass sie für eine andere Republik steht und Schluss machen will mit der offenen Gesellschaft, dass ihr die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die die Verfassung seit 75 Jahren garantiert, ein Dorn im Auge ist, und dass sie demokratisch gewählte Politiker anderer Parteien am liebsten einsperren möchte.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell