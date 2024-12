PIZ Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung

Maßgeblicher Meilenstein bei der Digitalisierung der Landstreitkräfte

Systemintegration D-LBO gesichert

Bild-Infos

Download

Koblenz (ots)

Unter dem Begriff "Digitalisierung Landbasierter Operationen", kurz D-LBO, soll durch den Einsatz zukunftssicherer Technologien die Führungs- und Einsatzfähigkeit der Landstreitkräfte langfristig und nachhaltig sichergestellt werden. Mit dem heute gezeichneten Integrationsvertrag erreicht die Bundeswehr dabei einen weiteren enorm wichtigen Meilenstein auf diesem Weg.

Gegenstand des Vertrages ist die Muster- und Serienintegration von digitalen Führungsfunkkomponenten in mehr als 9.000 Plattformen und Fahrzeuge der Deutschen Landstreitkräfte. Konkret umfassen diese Komponenten sowohl die unterschiedlichen Geräteausstattungen der neuen Führungsfunkgeräte nebst dazugehöriger Funktionskomponenten als auch die Integration und Modifikation sämtlicher hierzu erforderlicher Peripherieausstattung - von der Modifikation der Antennensysteme über die Integration neuer Kabelbäume bis zur Anpassung von Energieverteilungssystemen in den Plattformen. Zudem sind die Erstellung und Anpassung sämtlicher hiermit in Verbindung stehender technischer Dokumentation sowie die Deckung eines Ersatzteilerstbedarfs Bestandteile des Vertrages.

Vorrangiges Ziel ist die Ausstattung der "Division 2025" als ersten Verband des Heeres mit D-LBO Systemkomponenten in der Version D-LBO Basic.

Dem jetzigen Hauptvertrag gingen sieben vorgezogene Einzelverträge voraus, in denen bereits zu Beginn des Jahres 2024 die Musterintegrationen ausgewählter Plattformen und Fahrzeuge für die "Division 2025" beauftragt wurden. Angesichts der Komplexität des Programmes war diese zeitliche Entzerrung der Integrationsarbeiten geboten. Ergebnis ist, dass schon heute einzelne Musterintegrationen erfolgreich abgeschlossen werden konnten.

Ab Mitte des Jahres 2025 werden darauf aufbauend die Einrüstungen im Rahmen der Serienintegrationen "in der Fläche" beginnen, um die "Division 2025" bis Ende 2027 voll auszustatten. Die Serienintegrationen werden zu großen Teilen standortnah durchgeführt. Die Entscheidung hierfür ergibt sich aus der Notwendigkeit, über verschiedene Plattform- und Fahrzeugtypen hinweg möglichst verbandsweise geschlossen umzurüsten, um somit die Übungs- und Einsatzfähigkeit der jeweiligen Truppenteile im Verbund mit dem neuen Führungsfunksystem sicherstellen zu können.

Die Ausstattung aller übrigen Plattformflotten soll bis Ende 2030 abgeschlossen sein. Weitere Unterstützungsfahrzeuge aus dem Pool der Bundeswehr Fuhrpark Service GmbH werden zeitlich parallel in eigenen Integrationssträngen umgerüstet.

Parallel wurde ein zweiter Vertrag geschlossen, der im Rahmen des D-LBO-Projekts die Integration der IT-Systeme aller Fahrzeug- und Plattformsysteme der Landstreitkräfte beinhaltet.

Original-Content von: PIZ Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung, übermittelt durch news aktuell