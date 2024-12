PIZ Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung

Beschaffung von vier weiteren U-Booten für die Marine

Rüstungskooperation zwischen Deutschland und Norwegen wächst

Bild-Infos

Download

Koblenz (ots)

Mit einem durch die Präsidentin des Beschaffungsamtes der Bundeswehr, Annette Lehnigk-Emden, unterzeichneten Vertrag erhöht sich die Stückzahl der für die Bundeswehr gemeinsam mit Norwegen zu beschaffenden U-Boote des Typs U212CD (Common Design) deutlich von zwei auf sechs. Die ursprünglich im Juli 2021 geschlossene Vereinbarung mit der Firma thyssenkrupp Marine Systems beinhaltete die Herstellung und Lieferung von zunächst sechs baugleichen U-Booten, davon zwei für Deutschland und vier für Norwegen.

Mit der vertraglichen Erweiterung um zusätzlich vier Boote für die Bundeswehr und der derzeitigen Absicht Norwegens, weitere zwei Optionsboote in Auftrag zu geben, könnten so zukünftig beiden NATO-Partnern jeweils sechs U-Boote des neuen Typs zur Verfügung stehen.

"Die Kooperation mit unserem norwegischen Partner wird unseren beiden Streitkräften neue Möglichkeiten für den Einsatz im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung, insbesondere an der Nordflanke der NATO, verschaffen. Darüber hinaus versetzen wir die Deutsche Marine in die Lage, ihren Anforderungen im Rahmen des Zielbilds Marine 2035+ gerecht zu werden. Das Projekt U212 CD ist ein weiteres prominentes Beispiel dafür, dass wir den Anforderungen der Zeitenwende an die Beschaffung gewachsen sind.", sagt Lehnigk-Emden anlässlich der Vertragsunterzeichnung.

"Mit diesen U-Booten vereinen wir bewährte Technik, welche wir bereits aus U212A kennen, mit Weiterentwicklungen, insbesondere im Bereich Sensortechnik, die uns zukunftsfähig machen.", ergänzt der zuständige Projektleiter, Jörg Jährig.

Für die Bootsklasse konnte bereits im Sommer des vergangenen Jahres mit dem sogenannten Critical Design Review (CDR), der endgültigen Festlegung des Designs, ein wichtiger Meilenstein im Projekt erfolgreich abgeschlossen werden, der die Grundlage für den daran anschließenden Produktionsstart im September 2023 bildete. Diese technische Grundlage für den Bau aller Boote der Klasse U212CD ist bereits den Erfordernissen der aktuellen Bedrohungslage angepasst. Die Auslieferung der sechs deutschen U-Boote ist jeweils jährlich für den Zeitraum 2032 bis 2037 geplant.

Durch die bilateral enge und vertrauensvolle Kooperation werden Synergien sowohl im Betrieb, der Logistik als auch der Instandsetzung genutzt, die sich positiv auf die operative Verfügbarkeit dieses strategischen Waffensystems sowie auf die Reduktion der Kosten auswirken werden. Dabei hat sich die frühzeitige Einrichtung eines gemeinsamen Deutsch-Norwegischen Programmbüros (Joint Program Building Office) zur Koordinierung der gemeinsamen Beschaffung bereits bis dato als strategisch richtig und beiderseits gewinnbringend herausgestellt.

Original-Content von: PIZ Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung, übermittelt durch news aktuell