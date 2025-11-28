NORMA

Fair, frisch und Fisch: Lachs der NORMA-Eigenmarken FJORDKRONE und BIO SONNE ab sofort um bis zu 10 Prozent günstiger

Für Advents-Brunch und Weihnachts-Dinner

Nürnberg (ots)

Egal ob deftig mit Gans und Kloß oder leicht mit Lachs und Kartoffel - bei NORMA geht's mit viel Auswahl zu reduzierten Preisen in die Vorweihnachtszeit. Besonders sparen lässt sich ab sofort bei den Eigenmarken BIO SONNE und FJORDKRONE. Dort sind jetzt die leckeren Lachs-Produkte günstiger zu haben. Der Norwegische Räucherlachs von FJORDKRONE in der 200-Gramm-Packung kostet sogar rund 10 Prozent weniger. Beim Nürnberger Lebensmittel-Discounter sparen Verbraucherinnen und Verbraucher damit 50 Cent pro Packung bei jedem Einkauf der beliebten Fisch-Produkte und sorgen mit dem Lachs für echte Feinschmecker-Momente beim Advents-Brunch, Mittagessen oder beim Weihnachts-Dinner. Der Spar-Endspurt bei NORMA biegt im Jahr 2025 auf die Zielgerade: In den vergangenen Wochen und Monaten wurden hunderte Produkte quer durchs Sortiment dauerhaft im Preis gesenkt. Damit bleibt der Discounter seinem Versprechen "Mehr fürs Geld" treu und gibt alle Preisvorteile direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiter. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): BIO SONNE Bio Räucherlachs 100 g Bislang: 4,29 EUR Jetzt: 3,99 EUR FJORDKRONE Norwegischer Räucherlachs 200 g Bislang: 4,79 EUR Jetzt: 4,29 EUR FJORDKRONE Norwegischer Räucherlachs 150 g Bislang: 3,59 EUR Jetzt: 3s,25 EUR FJORDKRONE Lachsforelle 100 g Bislang: 2,69 EUR Jetzt: 2,49 EUR FJORDKRONE Stremellachs 125 g Bislang: 3,49 EUR Jetzt: 3,29 EUR FJORDKRONE Norwegisches Lachsfilet 250 g Bislang: 5,49 EUR Jetzt: 4,99 EUR FJORDKRONE Lachsspezialitäten 200 g Bislang: 4,49 EUR Jetzt: 3,99 EUR NORFISK Räucherlachs 90 g Bislang: 2,69 EUR Jetzt: 2,49 EUR ARCTIC FISH Coho Räucherlachs 100 g Bislang: 2,99 EUR Jetzt: 2,69 EUR ARCTIC FISH Atlantisches Lachsfilet 300 g Bislang: 5,99 EUR Jetzt: 5,79 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

