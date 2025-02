ZDF

ZDF-Programmhinweis

Sonntag, 2. März 2025, 9.03 Uhr

37°Leben

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten: Sonntag, 2. März 2025, 9.03 Uhr 37°Leben Hält meine Beziehung das aus? - Mein Partner ist krank Franziska und Marius haben im Frühling 2024 geheiratet - ein halbes Jahr nach der Diagnose Multiple Sklerose bei Marius. Ob Krebs oder MS, eine Erkrankung verändert jede Beziehung. Lara entdeckt noch in der Dating-Phase einen Knoten am Hals von Niklas. Er bekommt die schockierende Diagnose: Lymphdrüsenkrebs. Laras Entscheidung ist klar: Sie bleibt an Niklas' Seite. Wie kommen die beiden Paare mit diesen Herausforderungen klar? Franziska (28) und Marius (32) haben zwei gegensätzliche Leidenschaften. Sie liest gern und schreibt auch selbst, er ist Bodybuilder. Beide bestärken sich in ihren Hobbys. Eigenständigkeit in der Beziehung ist ihnen wichtig und hilft auch im Umgang mit der MS-Erkrankung. Planungen für gemeinsame Aktivitäten, auch mit Freundinnen und Freunden, sind schwieriger geworden. Fragen zur Familienplanung kommen auf. Niklas (30) fragt Lara (28) offen, ob sie den Weg mit ihm gehen oder eine Pause einlegen möchte. Sie will bei ihm bleiben und zieht zu Niklas, wechselt Stadt und Job und steht ihm während der Chemotherapie bei. Seit Niklas' akuter Krebserkrankung sind mehr als zwei Jahre vergangen, zurzeit ist er krebsfrei. Lara und er blicken zuversichtlich in die Zukunft, obwohl die Angst vor einem Rückfall bleibt. Schwere Erkrankungen haben Auswirkungen auf die Liebe, vor allem, wenn sie noch nicht gefestigt ist. Optimistische Zukunftspläne werden von Ängsten und Unsicherheit abgelöst. "37°Leben: Hält unsere Beziehung das aus? - Mein Partner ist krank" ist ab Freitag, 28. Februar 2025, 8.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell