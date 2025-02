ZDF

ZDF-Programmhinweis

Sonntag, 16. März 2025, 9.03 Uhr

37°Leben

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten: Sonntag, 16. März 2025, 9.03 Uhr 37°Leben Borderline - Meine Seele im Ausnahmezustand Borderline ist eine Persönlichkeitsstörung, die schwer zu diagnostizieren ist. Betroffene gehen oft einen langen Weg, bis sie eine Diagnose und zielgerichtete therapeutische Hilfe erhalten. Leonie bekommt mit 17 Jahren die Verdachtsdiagnose Borderline. Ihr Glück, denn sonst würde sie heute vielleicht nicht mehr leben. Charis‘ erste Diagnose lautet Depression. Dass sie Borderline hat, erfährt sie erst mit 22 Jahren, inklusive passender Therapie. In Deutschland leiden schätzungsweise drei bis vier Millionen Menschen an der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Sie merken oftmals erst nach der Pubertät, dass ihre "Stimmungsschwankungen" ernst zu nehmen sind. Denn es ist weitaus mehr als das. Extreme Gefühle, starke Impulsivität, schnelle Stimmungswechsel und ein gestörtes Selbstbild sind Symptome der sogenannten emotional instabilen Persönlichkeitsstörung des Borderline-Typs. Aber Borderline ist nicht gleich Borderline. Die betroffenen Menschen haben zusätzlich mit anderen sogenannten Begleitern zu kämpfen: Posttraumatische Belastungsstörungen, Essstörungen, Ängste und Suizidgedanken. Es ist für sie schwer, ihren Alltag zu bewältigen, wenn dunkle Momente und Freudenrausch nur ein Wimpernschlag voneinander entfernt sind. Familie und Freunde sind oftmals mit der Situation überfordert und das Bild von Borderline in der Gesellschaft ist klischeebeladen, betroffene Menschen werden stigmatisiert. Leonie und Charis wollen aufklären und dazu beitragen, dass Borderline besser verstanden wird. Die "37°Leben"-Reportage ist ab Freitag, 14. März 2025, 8.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar.

