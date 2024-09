Xiaomi

Xiaomi erweitert AloT-Portfolio mit sieben neuen Geräten für den smarten Alltag

Neue Produkte unterstützen ein vernetztes, komfortableres Zuhause und fördern einen aktiven Lebensstil

Xiaomi, ein Unternehmen für Unterhaltungselektronik und intelligente Fertigung, präsentiert sieben neue Produkte, die das AIoT-Portfolio erweitern: Xiaomi Robot Vacuum X20 Max, Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro, Xiaomi TV Max 100 2025[1], Xiaomi TV Max 85 2025[1], Xiaomi Buds 5, Xiaomi Smart Band 9 und eine aktualisierte Xiaomi Watch 2. Die neuen Geräte erleichtern den Alltag, fördern die Gesundheit und bieten intelligente Lösungen für das Zuhause. Im Rahmen seiner "Human x Car x Home"-Strategie setzt Xiaomi auf Technologien, die sich nahtlos in den Alltag integrieren lassen und für Nutzer*innen weltweit zugänglich sind.

Die neuen Saug- und Wischroboter von Xiaomi erfüllen verschiedene Reinigungsbedürfnisse. Der Xiaomi Robot Vacuum X20 Max bietet fortschrittliche Funktionen wie automatisches Mopp-Waschen bei hohen Temperaturen, schnelle Heißluft-Trocknung, einen ausziehbaren Mopparm sowie eine Anti-Haarschneidebürste und starke Saugkraft - besonders geeignet für gründliche Reinigung bei minimalem Wartungsaufwand. Der Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro konzentriert sich auf eine starke Saugleistung und intelligente Funktionen wie präzise Hinderniserkennung und intelligente Teppicherkennung.

Der Xiaomi TV Max 100 Zoll 2025 und der Xiaomi TV Max 85 Zoll 2025 bieten ein beeindruckendes Heimkinoerlebnis mit ultragroßen QLED-Displays und 4K UHD-Auflösung mit 94% DCI-P3 (Typ.) Farbgenauigkeit für lebendige Bilder. Mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und nahtloser Wiedergabe eignen sich die Fernseher besonders für Filme, Sport und Gaming.

Als Teil seiner "Human x Car x Home"-Strategie stellt Xiaomi außerdem das Xiaomi Smart Band 9 für fortschrittliches Fitness- und tägliches Wellness-Tracking vor. Die Xiaomi Buds 5 für immersives Audio und die aktualisierte Xiaomi Watch 2 zeichnen sich durch nahtlose Konnektivität und vielfältige Sportfunktionen aus.

Xiaomi Vacuum Robot X20 Max: Leistungsstarke Reinigung mit Präzision und Effizienz

Der Xiaomi Saugroboter X20 Max bietet eine intelligente und effiziente Lösung für eine gründliche Hausreinigung mit minimalem Aufwand. Ausgestattet mit einer optimierten All-in-One-Basisstation und einem automatischen Hochtemperatur-Waschsystem für den Mopp, ermöglicht er es, die Wassertemperatur individuell anzupassen, um optimale Reinigungsergebnisse zu erzielen. Die Heißluftfunktion trocknet den Mopp in nur drei Stunden[2] und verhindert dadurch Geruchsbildung.

Ein weiteres Highlight ist der ausziehbare Mopparm, der selbst schwer erreichbare Ecken und Kanten reinigt. Mit einer Saugleistung von 8000 Pa[3] beseitigt der Xiaomi Saugroboter X20 Max effektiv Staub, Tierhaare und andere Verschmutzungen und eignet sich besonders für Haushalte mit Haustieren oder Allergien.

Dank seiner fortschrittlichen Hinderniserkennung navigiert der Xiaomi Saugroboter X20 Max mühelos um Möbel und andere Gegenstände, was das Risiko von Kollisionen reduziert und eine gründliche Reinigung gewährleistet. Der leistungsstarke 5200mAh[4]-Akku bietet bis zu 120 Minuten[5] ununterbrochenen Betrieb und ist daher auch für große Haushalte geeignet.

Xiaomi Vacuum Robot X20 Pro: Intelligente Reinigung für den modernen Alltag

Der Xiaomi Staubsaugerroboter X20 Pro bietet fortschrittliche Funktionen für eine effiziente Reinigung - besonders geeignet für vielbeschäftigte Berufstätige mit großen Haushalten. Die All-in-One-Basisstation ermöglicht eine automatische Tankentleerung in nur 13 Sekunden[6] und reinigt die Wischmopps selbstständig, was den Zeit- und Wartungsaufwand erheblich reduziert.

Mit einer Saugleistung von 7000 Pa[7] und vier einstellbaren Saugstufen entfernt der Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro zuverlässig Schmutz und Tierhaare, selbst von Teppichen. Dank der intelligenten Teppicherkennung passt er die Saugleistung bei Bedarf an und sorgt so für eine gründliche Reinigung auf allen Oberflächen. Die integrierte Hinderniserkennung sorgt für eine präzise Navigation um Möbel, während der 5200mAh[4]-Akku bis zu 160 Minuten[5] kontinuierliche Reinigung ermöglicht, was besonders ausgedehnte Einsätze erleichtert. Über die Mi Home/Xiaomi Home App lässt sich der Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro an individuelle Reinigungsbedürfnisse anpassen, was den Alltag effizienter gestaltet.

Xiaomi TV Max 100 Zoll 2025 und Xiaomi TV Max 85 Zoll 2025: Smarte Unterhaltung im Heimkinoformat

Die Modelle Xiaomi TV Max 100 Zoll und 85 Zoll 2025 bieten ein beeindruckendes Heimkinoerlebnis mit ultragroßen QLED-Displays, 4K UHD-Auflösung und einer 94% DCI-P3 (Typ.) Farbgenauigkeit für lebendige Bilder. Eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hz sowie Dolby Vision® und Dolby Atmos®[8] liefern gestochen scharfe Bilder, klaren Klang und sorgen für eine nahtlose Wiedergabe. Mit Filmmaker-Modus, HDMI 2.1, VRR und AMD FreeSync(TM) Premium sind sie für Gaming, Sport und Filme gleichermaßen geeignet. Dank KI-Unterstützung, rahmenlosem Design, Google TV(TM)-Integration[9] und Xiaomi Watch 2-Steuerung werden Xiaomi TV Max 100 2025 und Xiaomi TV Max 85 2025 zum zentralen Entertainment-Hub in jedem Zuhause.

Xiaomi Buds 5: Kristallklarer Klang und Komfort für jeden Anlass

Die Xiaomi Buds 5 sorgen mit 11-mm-Doppelmagnet-Treibern, Harman AudioEFX-Tuning, Qualcomm® aptX(TM) Lossless und Hi-Res-Audio-Zertifizierung[10] für einen klaren, hochwertigen Sound. Die leichten Ohrhörer verfügen über eine aktive Breitbandgeräuschunterdrückung mit anpassbaren Modi und KI-Funktionen und garantieren kristallklare Audioqualität und Anrufe, selbst in lauten Umgebungen mit Windgeschwindigkeiten von 12 m/s.[11] Die Xiaomi Buds 5 bieten zudem eine integrierte Audioaufnahme mit drei Mikrofonen[12], die sich für die Erstellung von Inhalten eignet. Mit bis zu 39 Stunden Akkulaufzeit[13] und einer intelligenten Kraftsteuerung vereinen die Xiaomi Buds 5 hochwertiges Design mit moderner Technologie für ein umfassendes Hörerlebnis.

Xiaomi Smart Band 9: Eleganter Fitness-Tracker für dynamischen Lebensstil

Das Xiaomi Smart Band 9 unterstützt über 150 Sportmodi und bietet mit seinem leistungsstarken 233mAh-Akku bei normaler Anwendung bis zu 21 Tage[14] Nutzung. Zudem bietet es umfangreiche Gesundheits- und Schlaftracking-Funktionen, ein elegantes Design und vielseitiges Zubehör. Mit personalisierbaren Vibrationen durch den Linearmotor und mehr als 200 anpassbaren Ziffernblättern ist die Smartwatch nicht nur ein Fitness-Tracker, sondern auch ein stilvolles Accessoire für jeden Anlass.

Xiaomi Watch 2: Stilvolle Smartwatch in Titan Gray mit aktualisierter Software und Funktionen

Xiaomi erweitert sein Smartwatch-Sortiment mit der aktualisierten Xiaomi Watch 2 in der Farbvariante Titan Gray. Diese Version bietet aktualisierte Software und Funktionen, die das Trageerlebnis in verschiedenen Szenarien optimieren. Diese Verbesserungen gelten auch für die vorherigen Modelle. Zu den neuen Funktionen gehören 10 Zifferblätter, darunter die Pet Park-Funktion, die dazu ermutigen soll, aktiv zu bleiben, indem sie Schritte belohnt, um ein virtuelles Haustier auf der Uhr zu "pflegen". Dabei kann die Weiterentwicklung der Haustiere in Abhängigkeit von den täglichen Aktivitäten verfolgt werden. Zusätzlich lässt sich mit der Xiaomi Watch 2 über die Fernbedienungsfunktion die Xiaomi TV Max Series 2025 steuern und über die Mi Fitness App interaktive Boxkurse zugreifen.

Preise und Verfügbarkeit

Die Xiaomi Buds 5 in Titan Gray sind ab sofort für 99,99 Euro (UVP) erhältlich.

Das Xiaomi Smart Band 9 in Titan Gray ist ab sofort für 39,99 Euro (UVP) erhältlich.

Die Xiaomi Watch 2 in Titan Gray ist ab sofort für 169,99 Euro (UVP) erhältlich.

Die Verfügbarkeit folgender Produkte wird noch dieses Jahr bekannt gegeben:

Xiaomi Robot Vacuum X20 Max für 649,99 Euro (UVP)

Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro für 499,99 Euro (UVP)

Xiaomi TV Max 100 Zoll 2025 für 1999,99 Euro (UVP)

Xiaomi TV Max 85 Zoll 2025 für 1299,99 Euro (UVP)

Weitere Informationen sowie Bildmaterial finden Sie hier.

Disclaimers

1 Der Produktname kann je nach Region variieren.

2 Die Trocknungstemperatur, die Trocknungszeit, die Trocknungsrate usw. wurden in einer Umgebung von 25°C und 55 Prozent RH getestet. Das Ergebnis zeigt, dass die Trocknungsrate des Mopps nach 3 Stunden kontinuierlicher Trocknung über 99 Prozent liegt. Die Daten stammen von Xiaomi Internal Labs. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Spannung und Einsatzszenario variieren.

3 Das Gebläse des Xiaomi Robot Vacuum X20 Max erzeugt einen Luftdruck von bis zu 8000Pa. Testbedingungen für 8000Pa: Stellen Sie sicher, dass der Saugroboter vollständig aufgeladen ist. Die Saugkraft des Gebläses wurde mit einem Vakuumgradtester mit einem Bereich von 0-20000Pa und einer Genauigkeit von 0,01kPa bis zu 8000Pa gemessen. Die Daten stammen von Xiaomi Internal Labs. Die Saugleistung kann in verschiedenen Testumgebungen variieren.

4 5200mAh ist die Nennkapazität des Akkus.

5 Bei Einstellung auf Saugen und Wischen im Standardmodus und bei voller Ladung. Die Daten stammen von Xiaomi Internal Labs. Tatsächliche Ergebnisse können abweichen.

6 Der Entleerungseffekt hängt vom tatsächlichen Nutzungsszenario ab.

7 Das Gebläse des Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro erzeugt einen Luftdruck von bis zu 7000Pa. Testbedingung von 7000Pa: Stellen Sie sicher, dass der Saugroboter vollständig aufgeladen ist. Die Saugleistung des Gebläses wurde bis zu 7000Pa mit einem Vakuumgradtester mit einem Bereich von 0-20000Pa und einer Genauigkeit von 0,01kPa gemessen. Die Daten stammen von Xiaomi Internal Labs. Die Saugleistung kann in verschiedenen Testumgebungen variieren.

8 Dolby, Dolby Atmos®, Dolby Vision® und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Erfordert Videoinhalte, die Dolby Vision® und Dolby Atmos® unterstützen.

9 Google TV ist der Name der Software für dieses Gerät und eine Marke von Google LLC. Google TV ist in bestimmten Regionen nicht verfügbar. Bitte beachten Sie die lokalen Produktinformationen für Ihren Markt.

10 Qualcomm® aptX(TM) Lossless Audio und Qualcomm® aptX(TM) Adaptive Audio werden von bestimmten Xiaomi Telefon-/Tablet-Modellen unterstützt, die mit bestimmten SoCs von Qualcomm Technologies ausgestattet sind. Qualcomm, aptX und Snapdragon sind Marken oder eingetragene Marken von Qualcomm Incorporated. Snapdragon und Produkte der Marke Qualcomm sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften.

11 Testdaten zur Windgeräuschunterdrückung wurden vom National Institute of Metrology, China, bereitgestellt. Tatsächliche Ergebnisse können je nach Nutzung variieren.

12 Bitte laden Sie die Xiaomi Earbuds App herunter, um diese Funktion zu nutzen. Aufnahmen ohne die Erlaubnis der anderen Person können eine straf- und zivilrechtliche Straftat darstellen. Aufnahmen sind für kommerzielle Zwecke nicht erlaubt und müssen den lokalen Gesetzen und Vorschriften entsprechen, einschließlich der Datenschutzrechte der beteiligten Personen. Xiaomi ist nicht verantwortlich für Gesetzesverstöße, die aus Ihren Handlungen resultieren.

13 Der Akkustand beträgt 100 Prozent, die Lautstärke der Ohrhörer ist auf 50 Prozent eingestellt, der Bluetooth-Kodierungsmodus ist AAC, und ANC, dimensionale Audiofunktionen und die Verbindung mit zwei Geräten sind ausgeschaltet. Der Test der Akkulaufzeit wurde vom Hersteller durchgeführt, die Testdaten basieren auf der Simulation von realen Szenarien. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Firmware-Updates, Nutzungsbedingungen, Ladezustand und Umgebungsfaktoren variieren.

14 Die Daten zur Akkulaufzeit wurden von Xiaomi Internal Labs getestet. Tatsächliche Ergebnisse können je nach Nutzung und anderen Faktoren

