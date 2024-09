Xiaomi präsentiert Xiaomi 14T Serie mit Fokus auf Nachtfotografie und Advanced AI / Optimierte Nachtfotografie und KI-Features für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Xiaomi

Xiaomi präsentiert seine neueste Flaggschiff- Reihe, die speziell für Fotografie-Enthusiasten entwickelt wurde: die Xiaomi 14T Serie. Mit dem Fokus auf beeindruckende Nachtaufnahmen setzt die Xiaomi 14T Serie neue Maßstäbe in der Smartphone-Fotografie, unterstützt durch fortschrittliche KI-Technologie. Die KI-gestützte Bildverarbeitung ermöglicht klare und lebendige Aufnahmen, sowohl bei Tag als auch bei Nacht. Mit einem eleganten Design, leistungsstarken MediaTek Prozessoren und AMOLED-Displays bieten sowohl das Xiaomi 14T als auch das Xiaomi 14T Pro eine nahtlose Integration von KI-Funktionen für verschiedenste Anwendungsfälle.

Xiaomi bringt ebenfalls das stilvolle und stabile Xiaomi MIX Flip auf den globalen Markt. Das Gerät läuft mit der neuesten Version von Xiaomi HyperOS und bietet ein nahtloses Benutzererlebnis auf beiden Bildschirmen. Mit professioneller Leica Kameratechnologie und Flaggschiff-Performance bietet das Xiaomi MIX Flip Funktionen, die mit herkömmlichen, nicht faltbaren Smartphones vergleichbar sind und kombiniert diese in einem kompakten Design.

Neue Maßstäbe in der Nachtfotografie dank Leica Optik der nächsten Generation

Die Xiaomi 14T Serie ermöglicht ein hochwertiges Fotografie-Erlebnis bei unterschiedlichsten Lichtverhältnissen. Das Xiaomi 14T und das Xiaomi 14T Pro erfassen selbst bei schlechten Lichtverhältnissen klare Nachtszenen und lebendige Stadtbilder mit hoher Detailgenauigkeit.

Xiaomi AISP, eine auf FusionLM basierende AI LM-Plattform für computergestützte Fotografie, optimiert bei der Xiaomi 14T Serie den Dynamikumfang und reduziert das Bildrauschen, um auch bei schwierigen Lichtverhältnissen detailreiche und farbenfrohe Aufnahmen zu ermöglichen. Die Xiaomi 14T Serie optimiert das HDR-Erlebnis und unterstützt das UltraHDR-Format, indem umfangreiche Rohdaten von FusionLM genutzt werden. Zudem verbessert PortraitLM innerhalb der AISP-Plattform den Master-Portrait-Modus, der einen Brennweitenbereich von 23mm bis 75mm abdeckt und für detailreiche Porträtaufnahmen mit verbesserter Tiefenschärfe, Klarheit und einem natürlichen Bokeh-Effekt sorgt.

Das Xiaomi 14T Pro verfügt über ein vielseitiges Dreifach-Kamera-System mit fünf Brennweiten von 15mm bis 120mm und bietet so zusätzliche Flexibilität für verschiedene Aufnahmesituationen. Die 50MP Hauptkamera ist mir einer großen f/1.6 Blende und der neuesten Leica Summilux Optik ausgestattet und arbeitet mit dem Light Fusion 900 Bildsensor. Mit einer Sensorgröße von 1/1.31", Dual Native ISO Fusion Max und einem hohen Dynamikumfang von 13.57EV erfasst das fortschrittliche System bis zu 32 Prozent mehr Licht als sein Vorgängermodell[1] und sorgt so für lebendige, detaillierte Aufnahmen. Zudem ist das Gerät mit einer 7P asphärischen Linse mit hoher Lichtdurchlässigkeit ausgestattet, die mehr Licht einfängt und das Fotografieren mit hohem Dynamikumfang unterstützt.

Ausgestattet mit dem fortschrittlichen Sony IMX906 Bildsensor und einem vielseitigen Dreifach-Kamera-System bietet das Xiaomi 14T drei Objektive und vier Brennweiten von 15mm bis 100mm. Die 50MP Hauptkamera, mit einer großen f/1.7 Blende und dem neuesten Leica Summilux Objektiv, liefert lebendige Farben und feine Details auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Die 12MP Ultra-Weitwinkel-Kamera mit einer äquivalenten Brennweite von 15mm ermöglicht zudem scharfe und detailreiche Landschaftsaufnahmen.Neben den beeindruckenden fotografischen Fähigkeiten zeichnet sich die Xiaomi 14T Serie auch in der Videografie aus und ermöglicht die mühelose Aufnahme von Videos in Kinoqualität. Der Filmmodus verwendet standardmäßig ein Seitenverhältnis von 2.39:1 und unterstützt sowohl den Cinematic Blur Effekt als auch Schärfenverlagerung durch den Rack Focus für ein echtes Kinoerlebnis. Der Regiemodus bietet zudem erweiterte Parameter-Einstellungen für professionelle Kamerasteuerung, die speziell auf die Bedürfnisse anspruchsvoller Filmemacher*innen zugeschnitten sind.[2] Gleichzeitig nimmt MasterCinemaHDR-Videos im 10-Bit Rec. 2020-Format auf und bietet 4K-Aufnahmen mit bis zu 30fps, wodurch mehr Details in Licht und Schatten erfasst werden und ein Dynamikumfang erreicht wird, der dem menschlichen Sehvermögen sehr nahekommt.

Fortschrittliche KI für alltäglichen Komfort

Die Xiaomi 14T Serie hebt Produktivität und Kreativität auf ein neues Niveau, erleichtert alltägliche Aufgaben und erhöht den Komfort mit fortschrittlichen KI-Funktionen in den Bereichen Suche, Sprache, Text, Bild und Video.[3] Durch die Kombination von geräte- und cloudbasiertem Computing ermöglicht die KI der Xiaomi 14T Serie die Steigerung der Produktivität, intelligentes Reisen und die mühelose Erstellung von Inhalten.

Die Zusammenarbeit mit Google erreicht mit der Xiaomi 14T Serie und der Einführung von Circle to Search mit Google[4] neue Höhen. Das Xiaomi 14T Pro und Xiaomi 14T zählen zu den ersten Xiaomi Geräten, die dieses innovative Feature erhalten. Mit Circle to Search können Nutzer*innen alles suchen, was sie auf dem Bildschirm sehen - ohne die App zu wechseln. Zudem ist die Xiaomi 14T Serie mit der Google Gemini App ausgestattet,[5] die Unterstützung beim Schreiben, Lernen, Planen und weiteren Aufgaben bietet.[6]

Für eine optimierte Produktivität überwindet der AI Interpreter Sprachbarrieren und erleichtert die Kommunikation während Meetings und Anrufen.[7] AI Notes und AI Recorder steigern die Effizienz durch Sprache-zu-Text-Transkription, präzise Sprechererkennung und schnellen Zusammenfassungen. Echtzeit-Übersetzungen ermöglichen dabei reibungslose mehrsprachige Interaktionen.[7]

Im kreativen Bereich ermöglicht AI Image Editing die intelligente Bearbeitung von Bildern, um visuelles Storytelling zu optimieren, während AI Eraser Pro unerwünschte Elemente für makellose Fotos entfernt.[8] AI Film vereinfacht die Erstellung kinoreifer Kurzvideos[7] und AI Portrait erstellt KI-generierte Portraits in unterschiedlichen Stilen.

Die Xiaomi 14T Serie verbessert kontinuierlich das Softwareerlebnis. Seit Januar 2024 gab es für Xiaomi HyperOS über 600 Softwareoptimierungen, was zu einer Erhöhung der Systemgeschwindigkeit um 9,8 Prozent geführt hat.[9] Zu den Verbesserungen zählen optimierte Mehrsprachenunterstützung, erweiterte Funktionssynchronisation mit Android und eine Reduzierung der App-Redundanz, die ein übersichtlicheres, nahtloseres und reaktionsschnelleres Nutzererlebnis ermöglichen. Zudem führt die Xiaomi 14T Serie drei neue Funktionen ein - Anrufsynchronisation, App-Handoff und Wiedergabeübertragung - die für nahtlose Konnektivität und mühelose Übergänge zwischen Geräten sorgen und sowohl die Produktivität als auch den Komfort erheblich steigern. Die Funktion "Link zu Windows" schafft eine integrierte PC-Umgebung, die das mobile Erlebnis mit der Desktop-Erfahrung verbindet.

Nutzer*innen der Xiaomi 14T Serie erhalten 100 GB Google One Cloud-Speicher für 6 Monate sowie 3 Monate YouTube Premium mit werbefreiem Zugang zu YouTube und YouTube Music.[10] In ausgewählten Märkten profitieren sie zudem von 4 Monaten werbefreiem Musikstreaming mit Spotify Premium ohne zusätzliche Kosten.[11]

Immersive Darstellung mit flüssiger Interaktion

Die Xiaomi 14T Serie bietet ein beeindruckendes 6,67 Zoll AMOLED CrystalRes Display mit einer 1,5K-Auflösung (2712 x 1220) und einer Pixeldichte von 446 ppi. Dieses fortschrittliche Display liefert lebendige Farben und flüssige Interaktionen, verstärkt durch eine 12-Bit-Farbtiefe. Mit einer Bildwiederholrate von bis zu 144Hz[12] erleben Nutzer*innen flüssiges Scrollen und reaktionsschnelle Touch-Gesten, was flüssige Animationen und nahtlose Übergänge ermöglicht. Dank der DCI-P3-Farbabdeckung und einer Spitzenhelligkeit von 4000 Nits[1] werden Inhalte sowohl drinnen als auch draußen in hoher Qualität dargestellt, wodurch jede Interaktion ansprechender und angenehmer wird. Das intelligente AI Display passt Farbtemperatur und Helligkeit dynamisch an Nutzungsszenarien und Tageszeit an und sorgt so für optimalen Sehkomfort.

Darüber hinaus bietet die Xiaomi 14T Serie eine hervorragende Audioqualität mit Hi-Res Audio Wireless Zertifizierung und Stereolautsprechern für ein immersives Klangerlebnis. Die Dolby Atmos®-Technologie sorgt für ein intensives, dreidimensionales Klangerlebnis und steigert den Genuss von Filmen, Musik und Spielen.

Leistung neu definiert: Nahtlose Geschwindigkeit und Effizienz

Die Xiaomi 14T Serie bietet rasante Leistung dank modernster Prozessoren und fortschrittlicher Kühlsysteme und bewältigt alltägliche Aufgaben mit hoher Geschwindigkeit und Effizienz.

Angetrieben vom Flaggschiff-Prozessor MediaTek Dimensity 9300+, liefert das Xiaomi 14T Pro eine Steigerung der Multi-Core-CPU-Leistung um 37 Prozent.[13] In Kombination mit der leistungsstarken Immortalis-G720 GPU, die eine um 44 Prozent verbesserte Grafikleistung bietet,[13] ermöglicht diese Konfiguration ein nahtloses Erlebnis bei KI-Anwendungen und Spielen. Mit dem Xiaomi Surge T1 Tuner für stabile Konnektivität und optimierte Mobilfunkleistung sowie dem Xiaomi 3D IceLoop System für effektive Kühlung stellt das Xiaomi 14T Pro sicher, dass Spitzenleistung ohne Überhitzung erreicht wird - besonders geeignet für mobile Gamer und Power-User.

Das Xiaomi 14T, ausgestattet mit dem neuen KI-Prozessor MediaTek Dimensity 8300-Ultra, steigert die CPU-Leistung um 20 Prozent sowie die GPU-Leistung um 60 Prozent,[14] was Multitasking effizienter macht und durch verbesserte Energieeffizienz die Akkulaufzeit verlängert.

Die Xiaomi 14T Serie verfügt zudem über leistungsstarke Akkus und schnelle Ladetechnologie, die einen zuverlässigen Gebrauch gewährleisten. Erstmals in der Xiaomi T Serie hebt sich das Xiaomi 14T Pro durch kabelloses Laden bei 50W ab. Darüber hinaus ermöglicht die 120W HyperCharge-Technologie[9] eine vollständige Aufladung des 5000mAh Akkus in nur 19 Minuten.[1] Das Xiaomi 14T ist mit einem robusten 5000mAh Akku und 67W HyperCharge15 für schnelles kabelgebundenes Laden ausgestattet.

Leistung trifft auf stilvolle Eleganz

Die Xiaomi 14T Serie kombiniert leistungsstarke Technik mit einem eleganten Design. Sie verfügt über ein schlankes metallisches Deco-Design und einen ultra-schmalen 1.7mm Rand, der das Display-Erlebnis verstärkt. Beide Modelle sind mit einer IP68-Zertifizierung ausgestattet,[16] die Wasser- und Staubresistenz gewährleistet. Das Xiaomi 14T Pro verfügt über einen veredelten Metallrahmen, der nicht nur optisch Eleganz verleiht, sondern auch eine um 116 Prozent höhere Widerstandsfähigkeit[1] gegen Verbiegen und Beschädigungen im Vergleich zur Vorgängergeneration bietet. Die 3D-gewölbte Rückseite sorgt für eine angenehme Haptik und besseren Halt, während das metallische Deco einen Hauch von Luxus verleiht.

Preise und Verfügbarkeit

Das Xiaomi 14T Pro ist ab sofort in den Farben Titan Gray, Titan Blue und Titan Black[17] in drei Speichervarianten erhältlich:

Die Variante 12 GB + 256 GB ist für 799,90 Euro (UVP) erhältlich.

Die Variante 12 GB + 512 GB ist für 899,90 Euro (UVP) erhältlich.

Die Variante 12 GB + 1 TB ist für 999,90 Euro (UVP) erhältlich.

Das Xiaomi 14T ist ab sofort in den Farben Titan Gray, Titan Blue und Titan Black in zwei Speichervarianten verfügbar:

Die Variante 12 GB + 256 GB ist für 649,90 Euro (UVP) erhältlich.

Die Variante 12 GB + 512GB ist für 699,90 Euro (UVP) erhältlich.

Das Xiaomi MIX Flip ist ab sofort in der Speichervariante 12 GB + 512 GB für 1.299,90 Euro (UVP) erhältlich.

Early Bird Aktion: Rabatte und Redmi Pad Pro kostenlos dazu

Zum Marktstart gibt es vom 26. September bis einschließlich 11. Oktober Early Bird Angebote auf Mi.com:

Xiaomi 14T Pro (12GB + 1TB) für 899,90 Euro (100 Euro Rabatt)

Xiaomi 14T (12GB + 512GB) für 649,90 Euro (50 Euro Rabatt)

Außerdem gibt es beim Erwerb eines Xiaomi 14T Pro oder Xiaomi 14T ein Redmi Pad Pro (299,90 Euro UVP) kostenlos dazu. Zusätzlich kann für weitere 0,99 Euro das passende Ladegerät (120W Ladegerät für das Xiaomi 14T Pro bzw. 67W Ladegerät für das Xiaomi 14T oder Xiaomi MIX Flip) hinzugebucht werden.

Weitere Informationen sowie Bildmaterial finden Sie hier.

