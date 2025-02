ZDF

Wahl 2025 im ZDF: Doku über Scholz und Merz im Wahlkampf

Porträts von Robert Habeck und Alice Weidel

Mainz (ots)

Im ZDF-Wahlforum "Klartext" haben sich die vier Kanzlerkandidaten zuletzt den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern gestellt. Wie Olaf Scholz, Friedrich Merz, Robert Habeck und Alice Weidel den Winter-Wahlkampf darüber hinaus bestreiten, das beleuchtet das ZDF in drei Dokumentationen: Am Dienstag, 18. Februar 2025, um 20.15 Uhr im ZDF und ab 10.00 Uhr in der ZDFmediathek, rücken "Kanzler und Herausforderer – Scholz und Merz im Wahlkampf" in den Fokus. Am Mittwoch, 19. Februar 2025, 22.15 Uhr, steht "Robert Habeck – Ein Porträt" und ab 22.40 Uhr "Alice Weidel – Ein Porträt" auf dem ZDF-Programm. Beide Dokus sind ab Montag, 17. Februar 2025, 18.00 Uhr, in der ZDFmediathek zu sehen.

Kanzler und Herausforderer – Scholz und Merz im Wahlkampf

Für ihren Film begleiten die ZDF-Hauptstadtkorrespondenten Mathis Feldhoff und Andreas Huppert zwei Kandidaten, die kaum unterschiedlicher sein könnten und die beide während ihrer Kampagne eine zu beobachtende Veränderung durchlaufen: Während Friedrich Merz, der oft als ungeduldig und impulsiv gilt, versucht, sich kontrolliert und staatsmännisch zu geben, zeigt der oft leise und zurückgenommene Olaf Scholz plötzlich eine bisher unbekannte Seite – mit markigen Worten und klarer Kante.

Der Film beobachtet die beiden Protagonisten bei ihrem Auftritt am Tag der Vertrauensfrage, bei den Vorbereitungen auf den Wahlkampf und bei Wahlkampfauftritten in der gesamten Republik. Die Autoren sprechen mit Weggefährten und Parteifreunden, die die Kandidaten über viele Jahre begleitet haben. Sie reden über Schwächen und Stärken, darüber, was Deutschland unter einem neuen oder dem alten Kanzler künftig zu erwarten hat.

Porträts über Robert Habeck und Alice Weidel

Filmemacher Lars Seefeldt begleitet in "Robert Habeck – Ein Porträt" den grünen Kanzlerkandidaten durch den Turbo-Wahlkampf. Wegbegleiter und Archivmaterial zeichnen dabei ein vielschichtiges Bild seines Werdegangs: vom Schriftsteller zum Politiker, vom Minister zum Kanzlerkandidaten. Der Film beleuchtet politische Erfolge, Rückschläge und die Frage, wie viel Machtstrategie tatsächlich hinter dem Bild des "netten Robert" steckt.

Der Film "Alice Weidel – Ein Porträt" von ZDF-Reporter David Gebhard begleitet die AfD-Kanzlerkandidatin durch den Wahlkampf. Für Alice Weidel, Partei- und Fraktionsvorsitzende der AfD, ist Berlin der Mittelpunkt ihres politischen Wirkens. Dort lässt sich ihre politische Entwicklung nachzeichnen von "Gaulands Mädchen" – als Sidekick für den Bundestagswahlkampf 2017 – bis zur (fast) unangefochtenen Spitzenfrau der AfD.

