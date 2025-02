ZDF

"Klartext!" im ZDF in der Spitze mit mehr als sechs Millionen Zuschauern

Primetime-Sieg bei den Jüngeren

Ein großes Publikum für "Deine Wahl. Deine Fragen. Der lange Wahlabend im ZDF": 5,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten am Donnerstag, 13. Februar 2025, das ZDF-Wahlforum " Klartext!", in der sich die Kanzlerkandidaten von SPD, CDU, Grüne und AfD live den Fragen der Bürgerinnen und Bürger stellten. Die fast zweieinhalbstündige Gesprächssendung erzielte einen Marktanteil von 19,9 Prozent. Und auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen stand das Interesse an "Klartext!" ganz oben: Mit 20,1 Prozent Marktanteil und 1,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer war das in der jungen Zielgruppe der Spitzenwert des Fernsehabends in Deutschland.

Der Spitzenwert für "Klartext!" wurde zwischen 21.50 und 21.55 Uhr erreicht: Zu dem Zeitpunkt waren 6,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im ZDF dabei. Und auch in der Reichweite setzte "Klartext!" ein Ausrufezeichen: 13,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wurden gestern Abend für mindestens eine Minute mit der Sendung im ZDF erreicht. Zudem erzielte der Eventlivestream "ZDFheute live" zur "Klartext!"-Sendung knapp 500.000 Views im ZDF-Online-Angebot, auf Youtube wurde "ZDFheute live" zudem 1,3 Millionen Mal aufgerufen. Das Abrufvideo der "Klartext!"-Sendung erzielte innerhalb weniger Stunden knapp 105.000 Views und damit eine deutlich höhere Nutzung als 2021.

"Langer Wahlabend" stark nachgefragt

Und auch nach der "Klartext!"-Live-Sendung stieß der "lange Wahlabend" weiterhin auf großes Informationsinteresse: Das "heute-journal" im Anschluss an "Klartext!" erreichte 5,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und steigerte den Marktanteil auf 23,4 Prozent (bei den 14 bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 18,4 Prozent). Im ZDF-Polittalk "maybrit illner" waren anschließend Vertreterinnen und Vertreter von Linke, BSW, FDP und CSU zu Gast – mit im Schnitt 3,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und einem Marktanteil von 19,1 Prozent ein Bestwert im Zuschauerzuspruch. Auch die Gesprächsrunde bei "Markus Lanz" verfolgten anschließend noch überdurchschnittlich viele Zuschauerinnen und Zuschauer nach 23.30 Uhr: 1,98 Millionen, bei einem Marktanteil von 22,9 Prozent.

ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten: "Unser Ziel war es, mit dem langen Wahlabend im ZDF möglichst viele Menschen auf allen Plattformen zu erreichen. Der große Zuspruch im TV sowie die Nutzung unserer begleitenden Online-Berichterstattung in ‘ZDFheute live‘ zeigt: Die Menschen in Deutschland suchen Information und Austausch für ihre Wahlentscheidung am 23. Februar 2025. Und die werden wir auch in den kommenden Tage in weiteren Sendungen zur Wahl 2025 anbieten.“

Auch "Die lange Nacht zur Bundestagswahl 2025" war überdurchschnittlich eingeschaltet: Die erste Folge von "Deutschland, warum bist du so?" mit Eva Schulz erzielte nach 1.00 Uhr einen Marktanteil von 15,1 Prozent, die Folge 2 war mit 12,3 Prozent Marktanteil ebenfalls zweistellig, ebenso ab 2.00 Uhr auch die Dokumentation "Die Malocher – Wirtschaftskrise vor Ort."

