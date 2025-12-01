NORMA

NORMA dreifach nachhaltig: BIO SONNE, SODASURF und die Unternehmenszentrale von GREEN BRANDS Germany ausgezeichnet

Fränkischer Lebensmittel-Discounter erneut für 2025 und 2026 revalidiert

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

NORMA bestätigt erneut ihre nachhaltige Ausrichtung und bekommt ein Lob für die gesellschaftliche Verantwortung: Die unabhängige Organisation GREEN BRANDS Germany hat im Rahmen der feierlichen Prämierung im November 2025 gleich dreimal das renommierte Siegel an den fränkischen Lebensmittel-Discounter vergeben. Die Unternehmenszentrale wurde erfolgreich für die Jahre 2025 und 2026 revalidiert, die Bio-Eigenmarke BIO SONNE erhält ihre zweite Re-Zertifizierung in Folge und SODASURF wird nach seiner Erst-Zertifizierung nun erneut anerkannt - damit strahlt auch hier der erste Stern über dem GREEN BRANDS-Siegel für besonders fortschrittliche Nachhaltigkeitsleistung. Norbert Lux, Geschäftsführer und Initiator der GREEN BRANDS Organisation, sowie Jury-Mitglied Prof. Dr. Carsten Baumgarth vom Institut für Nachhaltigkeit der Hochschule für Wirtschaft und Recht überreichten die GREEN BRANDS-Auszeichnungen den Verantwortlichen von NORMA persönlich.

NORMA erhält gleich drei GREEN BRANDS-Siegel

Die NORMA-Unternehmenszentrale in Fürth zählt seit 2021 ununterbrochen zu den GREEN BRANDS und wurde zum wiederholten Mal ausgezeichnet. Die Jury würdigte insbesondere den Ansatz des Lebensmittel-Händlers, ökologische Anforderungen kontinuierlich in Unternehmensprozesse zu integrieren und langfristig umzusetzen. Dazu zählen unter anderem Klimaschutzmaßnahmen, verbesserte Energieeffizienz sowie nachhaltige Beschaffungsstrukturen.

Auch bei der NORMA-Eigenmarke BIO SONNE gab es Grund zur Freude: In diesem Jahr stand bereits die zweite Re-Zertifizierung an. Nach den Auszeichnungen für 2020-2022 und 2022-2024 trägt die Marke nun auch für die kommenden Jahre erneut das GREEN BRANDS-Gütesiegel. Neben der hohen Bio-Qualität hob die Jury die transparente Rohstoffherkunft und die nachhaltigen Standards der Produktionsprozesse hervor.

Zudem wurde in diesem Jahr die NORMA-Eigenmarke SODASURF besonders positiv bewertet. Ihre CO2-Tauschzylinder haben nach der Erstzertifizierung 2023 nun erfolgreich die erste Re-Validierung durchlaufen. Für die erneut nachgewiesenen Verbesserungen in Ökodesign, Rohstoffgewinnung und Produktionsprozessen wurde SODASURF damit erstmals ein Stern über dem GREEN BRANDS-Siegel verliehen. Die Jury-Mitglieder lobten unter anderem die überwiegend europäische Rohstoffbeschaffung sowie die nachhaltige Dimension, die in allen Phasen von Produktion über Distribution bis hin zu Verwertung und Entsorgung mitgedacht wird. Damit bestätigt SODASURF seinen Platz unter den ökologisch führenden Marken im Bereich der Haushaltsprodukte.

Erfolgreiche Nachhaltigkeitsstrategie durch GREEN BRANDS Germany erkannt

Die GREEN BRANDS Organisation vergibt das gleichnamige Gütesiegel seit 2012 an Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen, die durch nachweislich ökologisches Handeln hervorstechen. Das Validierungsverfahren umfasst eine umfangreiche Prüfung verschiedener Nachhaltigkeitsdimensionen und wird regelmäßig wiederholt.

"Wir sind sehr stolz auf die erneuten Auszeichnungen unserer Unternehmenszentrale und unserer beiden Marken BIO SONNE und SODASURF", erklärte Wolfgang Stütz, Mitglied der Geschäftsleitung bei NORMA, nach der Veranstaltung in Nürnberg und ergänzte: "Wir arbeiten intensiv daran, jeden Bereich unseres Unternehmens und unseres Sortiments stetig nachhaltiger zu gestalten. Dass dies von unabhängigen Expertinnen und Experten bestätigt wird, ist eine wichtige Motivation für unser gesamtes Team." Mit den drei aktuellen Nachhaltigkeitszertifizierungen baut NORMA ihre Position als Vorreiter im Discount weiter aus und beweist, dass verantwortungsbewusstes Handeln und wirtschaftlicher Erfolg durchaus miteinander vereinbar sind.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell