Ausbildungsstart 2025: Mehr als 140 neue Auszubildende und dual Studierende starten bei Procter & Gamble in Deutschland

Zum Auftakt des neuen Ausbildungsjahres begrüßt Procter & Gamble deutschlandweit mehr als 142 Auszubildende und dual Studierende an insgesamt zehn Standorten. Vom ersten Tag an sind die jungen Talente in spannende Projekte eingebunden, übernehmen Verantwortung und gestalten aktiv die Zukunft eines der größten Konsumgüterhersteller der Welt mit.

Das Ausbildungsangebot bei P&G umfasst über 20 naturwissenschaftliche, technische und kaufmännische Berufe - von Fachkräften für Lagerlogistik und Kaufleuten für Digitalisierungsmanagement über Werkzeugmechaniker:innen, Maschinen- und Anlagenführer:innen bis hin zu Industriekaufleuten und Verfahrensmechaniker:innen. Darüber hinaus bietet P&G eine breite Auswahl an dualen Studiengängen in Fachrichtungen wie BWL, Elektrotechnik, Wirtschaftsinformatik, Data Science, Maschinenbau oder Mechatronik.

Eine Ausbildung mit starker Zukunftsperspektive

Mit einer Ausbildung legen junge Talente den Grundstein für eine erfolgreiche Karriere bei P&G. Aufgrund der hohen Übernahmequote setzt ein Großteil der Absolvent:innen seine Karriere nach Ausbildungsende bei P&G fort. In der Ausbildung steht daher nicht nur die Vermittlung von Fachwissen im Mittelpunkt, sondern auch die Förderung von Teamgeist, Eigenverantwortung und der Fähigkeit, kreative Lösungen für Herausforderungen zu entwickeln. Möglich wird dies durch die kompetenten und engagierten Ausbildungsteams, die die Fachkräfte von morgen auf ihrem Start ins Berufsleben begleiten.

P&G bietet deutschlandweit ein breites und erstklassiges Ausbildungsprogramm

P&G engagiert sich an all seinen Standorten in Deutschland aktiv für die Förderung der jungen Talente von morgen und bietet ein umfangreiches und erstklassiges Ausbildungsprogramm. Besonderen Wert legt das Unternehmen auch auf die persönliche Weiterentwicklung der Nachwuchstalente. Dazu gehört das Engagement in sozialen Projekten wie gemeinsame Müllsammelaktionen, Unterstützung in Senioren- und Tierheimen oder ein Einsatz bei der Tafel. Zudem werden die Auszubildenden auch aktiv in die Mitgestaltung von Innovations- und Digitalisierungsinitiativen innerhalb der Werke eingebunden.

P&G Deutschland - Wo Qualität Zu Hause Ist

P&G ist nicht nur für die herausragende Qualität seiner Markenprodukte wie Pampers, Braun, Head & Shoulders oder Pantene Pro-V bekannt, denen Millionen von Konsument:innen täglich ihr Vertrauen schenken, sondern zählt mit seinen rund 10.000 Mitarbeitenden in der DACH-Region auch zu den attraktivsten Arbeitgebern der Branche. 2025 wurde P&G in Deutschland bereits zum vierten Mal in Folge vom Arbeitgeber-Bewertungsportal kununu als Top Company 2025 ausgezeichnet und schaffte es ebenfalls auf die Liste der LinkedIn Top Companies 2025. Mit der aktuellen Kampagne 'Wo Qualität Zu Hause Ist' nimmt P&G die Orte, an denen Qualität entsteht und die Menschen bei P&G, die den Unterschied machen, in den Fokus. Mehr Informationen unter: https://www.woqualitatzuhauseist.de/de-de

Mit dem Start der neuen Auszubildenden ins aktuelle Lehrjahr beginnt bei P&G traditionell auch die Suche nach Nachwuchstalenten für das kommende Ausbildungsjahr. Weitere Informationen dazu unter: www.pgcareers.com/ausbildung.

