Radio Bremen

Bremer Fernseh- und Digitalpreis - Der Regionalwettbewerb der ARD: Abstimmung für Publikumspreis gestartet

Bild-Infos

Download

Bremen (ots)

Ab 2. September 2024 entscheidet das Publikum, wer beim Bremer Fernseh- und Digitalpreis, dem Regionalwettbewerb der ARD, den Publikumspreis "Nah dran" erhält.

Auf www.ard-regionalwettbewerb.de stehen 24 Filme zur Abstimmung. Bis zum 27. September kann jede und jeder für ihren und seinen Favoriten stimmen. Zu gewinnen gibt es in diesem Jahr eine Einladung zum Bremer Fernsehpreis am 8. November 2024 in Bremen (zwei Karten für die Gala am Abend, die After-Show-Party und eine Hotel-Übernachtung) sowie eine Vielzahl von regionalen Preisen aus Deutschland und Österreich.

Zur Wahl stehen die besten deutschsprachigen regionalen Ideen aus Fernsehen, Web und digitalen Projekten, die eine besondere Nähe zu den Menschen herstellen und die Kreativität der Macherinnen und Macher abbilden.

Bekanntgegeben wird die siegreiche Produktion des Publikumspreises "Nah dran" zusammen mit den anderen ausgezeichneten Beiträgen bei der Verleihung des Bremer Fernseh- und Digitalpreises 2024 am 8. November 2024 in Bremen.

Der Bremer Fernseh- und Digitalpreis

Der Bremer Fernseh- und Digitalpreis - der ARD-Wettbewerb für exzellenten Regionaljournalismus - wird in diesem Jahr in seiner neuen Form erstmalig verliehen, kann sich aber auf eine 50-jährige Tradition berufen: Sein Vorgänger, der Bremer Fernsehpreis, kürte mit Unterbrechungen seit 1974 das Beste aus Regionalfernsehen, später auch regionalen Web-Produktionen deutschsprachiger Programmanbieter. Er wird von Radio Bremen im Auftrag der ARD verliehen.

Gemeinsam mit der ARD-ZDF-Medienakademie veranstaltet Radio Bremen außerdem am Nachmittag vor der Gala das "Werkstattgespräch" zu aktuellen Trends in der Bewegtbildbranche.

Die Moderation der Preisverleihung am 8. November 2024 in Bremen übernimmt der Jury-Vorsitzende Frank Plasberg gemeinsam mit der Jury, stellt die Nominierten vor und spricht mit den Gewinnerinnen und Gewinnern.

Die Verleihung wird im Livestream auf www.ard-regionalwettbewerb.de und im Smart-TV (HbbTV) ausgestrahlt.

Zusammen mit dem Publikumspreis "Nah dran" werden in diesem Jahr Bremer Fernsehpreise vergeben in den Kategorien:

Bestes aktuelles Video

Beste Leistung vor der Kamera

Beste investigative Leistung

Bestes regionales Mediathek-Format

Bestes konstruktives Video

Unser ganzer Stolz

Wer diese Preise erhält, entscheidet die Jury des Bremer Fernsehpreises mit

Frank Plasberg (ARD-Moderator und Jury-Vorsitzender),

Clare Devlin (Crossmedia-Journalistin beim WDR),

Hans Helmich (Redakteur beim Fernsehprogramm der Deutschen Welle und Medientrainer),

Andreas Jölli (Korrespondent des Österreichischen Rundfunks in Berlin und Publizistik-Dozent)

Inga Mathwig (Redakteurin beim NDR Medienmagazin ZAPP)

Birgitta Weber (Leiterin Fernsehen Inland und Report Mainz beim SWR)

weitere Informationen unter www.ard-regionalwettbewerb.de

Original-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuell