Internationaler Flughafen Hamad weiht die hochmodernen Abfertigungshallen D und E ein

Completiert vor dem Zeitplan, steigert jährliche Passagier capazität mehr als 65 Millionen at den besten Flughafen der Welt

Der Hamad International Airport (DOH), der von Skytrax 2024 zum besten Flughafen der Welt und zum besten Einkaufsflughafen der Welt gekürt wurde, hat offiziell seine mit Spannung erwarteten Abfertigungshallen D und E eingeweiht, die einen wichtigen Meilenstein in seiner Erweiterung darstellen und seine Kapazität auf über 65 Millionen Passagiere jährlich erhöhen.

Die neuen Abfertigungshallen fügen sich nahtlos in das bestehende Terminal ein und bieten modernste Technologie und verbesserte Einrichtungen, um der wachsenden Passagiernachfrage gerecht zu werden. Das Terminal hat jetzt eine Fläche von 845.000 Quadratmetern - ein Zuwachs von 14 % - und mit 17 neuen Fluggastbrücken erhöht sich die Zahl der Fluggastbrücken auf 62, fast 40% mehr als zuvor, was eine bessere Anbindung und einen optimierten Betrieb gewährleistet und die Zahl der Bustransfers erheblich reduziert.

Der Vorstandsvorsitzende der Qatar Airways Gruppe, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, sagte: "Der Hamad International Airport ist mehr als nur ein Tor, er ist ein wichtiger Pfeiler für das Wachstum Katars und die globale Vernetzung. Ich freue mich, dass dieses Ausbauprojekt mit dem Abschluss der beiden Abfertigungshallen in Betrieb genommen wird, an dem ich seit 2018 persönlich beteiligt bin. Während es bei vielen Flughafenerweiterungen weltweit zu Verzögerungen gekommen ist, sind wir stolz darauf, dass wir diese wichtige Entwicklung vor dem Zeitplan abgeschlossen haben. Diese Leistung spiegelt unser Engagement für operative Spitzenleistungen und strategische Planung wider. Dabei geht es nicht nur um eine Kapazitätserweiterung, sondern um die Stärkung des gesamten Qatar-Airways-Netzes, die Verbesserung der operativen Belastbarkeit und die Unterstützung des Wirtschaftswachstums in Katar im Einklang mit der nationalen Vision 2030 von Katar. Diese Entwicklung ermöglicht es uns, den wachsenden Anforderungen des globalen Reiseverkehrs gerecht zu werden und gleichzeitig Katars Position als führendes Luftfahrtdrehkreuz zu stärken.

Hamad Ali Al Khater, Chief Operating Officer am Hamad International Airport, sagte: "Wir konzentrieren uns darauf, operative Spitzenleistungen zu erbringen, die sowohl den aktuellen Anforderungen als auch dem künftigen Wachstum gerecht werden. Die Eröffnung der Flugsteige D und E ist ein wichtiger Meilenstein bei der Erweiterung unserer Kapazitäten und der Verbesserung der betrieblichen Effizienz. Diese kombinierte Entwicklung rationalisiert den Passagierfluss, optimiert das Ressourcenmanagement und stärkt die Konnektivität der Fluggesellschaften, was einen reibungsloseren und effizienteren Passagierservice gewährleistet".

Die neu eingeweihten Abfertigungshallen D und E bieten folgende Neuerungen:

Nahtloses Boarding durch intelligente Technologie: Die neuen Abfertigungshallen sind mit hochmodernen Self-Boarding-Systemen ausgestattet, die das Einsteigen in die Flugzeuge vereinfachen und somit eine schnellere und effizientere Reise ermöglichen.

Verbesserte Konnektivität und globale Reichweite: Die Erweiterung des internationalen Flughafens Hamad um die Abfertigungshallen D und E verbessert die Konnektivität sowohl für die Passagiere als auch für die Fluggesellschaften erheblich.

Erhöhte Fahrgastzahlen: Qatar Duty Free wird mehr als 9 Einzelhandels- und F&B-Verkaufsstellen einrichten, wodurch sich die Verkaufsfläche um 2.700 m² erhöht und der Status des Flughafens als erstklassiges globales Reiseziel gestärkt wird.

Ein Bekenntnis zur Nachhaltigkeit: Der Flughafen ist nach wie vor führend im Bereich der nachhaltigen Luftfahrt. Die Abfertigungshallen D und E wurden nach der GSAS 4-Sterne-Zertifizierung für Design und Bau konzipiert und streben eine LEED-Gold-Zertifizierung an.

Der internationale Flughafen Hamad, das Tor zu Katar und der Welt.

