EcoFlow Europe s.r.o.

EcoFlow präsentiert revolutionäres Hausenergie Ecosystem auf der Solar Solutions Leipzig 2025

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire)

EcoFlow, ein führender Anbieter von mobilen und erneuerbaren Energielösungen, gibt die Teilnahme an der Solar Solutions Leipzig vom 29. bis 30. Januar 2025 bekannt. Im Mittelpunkt des Messeauftritts steht die Vorstellung des innovativen EcoFlow Hausenergie Ecosystems.

Revolutionäre Lösung für das Energiemanagement im Haushalt

Das EcoFlow Ecosystem setzt neue Maßstäbe im Energiemanagement für Privathaushalte und bietet vier wesentliche Vorteile:

All-In-One Ecosystem: Über eine einzige, einheitliche Plattform lassen sich Solarenergie, Batteriespeicher und Haushaltsgeräte steuern. So können Nutzer eine individuell angepasste Verbrauchssteuerung einrichten, die sich flexibel an ihre wechselnden Energiebedürfnisse anpasst.

Konnektivität und Interoperabilität: Das EcoFlow Ecosystem kann mit führenden Smart-Home-Protokollen und Plattformen interagieren, darunter Google Nest, Homey, Matter, Ecobee und Shelly. Zudem ermöglichen Partnerschaften mit Energieversorgern wie Tibber, Rabot Energy, Octopus, Nord Pool und Epex eine dynamische Tarifintegration zur Kostensenkung.

Intelligente Automatisierung: Das System verfügt über fortschrittliche Automatisierungsfunktionen, darunter prioritätsbasiertes Solarlastmanagement, zeitgesteuerter Geräteoperation und optimierte Batterieladung. Dank der Integration von Echtzeit-Wetterdaten wird die Batterieladung bei Unwetterwarnungen und Netzüberlastungen automatisch angepasst.

Intuitive Steuerung: Das Ecosystem verfügt über ein intuitives Steuerungssystem, das eine Vielzahl von Funktionen für das Energiemanagement über eine einzige, benutzerfreundliche mobile App und den 10-Zoll Monitor PowerInsight vereint. Durch die klare Visualisierung der Daten und die einfache Steuerung können die Nutzerinnen und Nutzer Energieerzeugung, Verbrauch und Batteriestatus in Echtzeit verfolgen und steuern.

Anerkennung durch die Fachwelt und Fokus auf Nachhaltigkeit

Als eines der ersten ZEREZ Residential Energieunternehmen hat EcoFlow mit der Unterstützung von SGS einen wichtigen Meilenstein erreicht. „Diese Zertifizierung ist ein entscheidender Moment in unserer Branche", sagt Walter Zheng, Director of Renewable and Advanced Energy, SGS Connectivity Services. „Als eines der ersten Energieunternehmen für Privathaushalte, das die ZEREZ-Zertifizierung erhält, beweist EcoFlow sein unermüdliches Engagement für nachhaltige Innovation und Umweltverantwortung. Diese Anerkennung bestätigt die Mission des Unternehmens, Haushalte mit zuverlässigen, effizienten und umweltfreundlichen Energielösungen zu versorgen."

Besucher der Solar Solutions Leipzig sind herzlich eingeladen, EcoFlow am Stand B1 zu besuchen, um die Zukunft des Energiemanagements für zu Hause hautnah zu erleben. Interessierte Händler können die EcoFlow-Website besuchen, um detaillierte Angebote einzuholen und Partnerschaftsmöglichkeiten zu erkunden.

Über EcoFlow: EcoFlow ist ein führender Anbieter von umweltfreundlichen Energielösungen, der sich für die Energieversorgung einer sich wandelenden Welt einsetzt. Seit der Gründung im Jahr 2017 verfolgt EcoFlow die Vision, DER Maßstab für flexible, innovative, zuverlässige und benutzerfreundliche Energielösungen zu sein – ob zu Hause, im Freien oder unterwegs. Mit einem modernen Produktionszentrum in China und Niederlassungen in den USA, Deutschland und Japan hat EcoFlow bereits mehr als 4,5 Millionen Nutzer in 140 Märkten weltweit versorgt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2605505/EcoFlow_Europe.jpg

View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ecoflow-prasentiert-revolutionares-hausenergie-ecosystem-auf-der-solar-solutions-leipzig-2025-302360114.html

Original-Content von: EcoFlow Europe s.r.o., übermittelt durch news aktuell