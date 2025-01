Hamad International Airport (HIA)

Hamad International Airport meldet Rekordjahr 2024

Doha, Katar (ots/PRNewswire)

52,7 Millionen beförderte Passagiere - ein Anstieg um 15 % gegenüber 2023

Bester Flughafen des Nahen Ostens in Bezug auf Konnektivität

Der Hamad International Airport (DOH) hat im Jahr 2024 bedeutende Meilensteine erreicht und 52,7 Millionen Passagiere abgefertigt, was einem Anstieg von 15 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Flughafen baut seine Rolle als wichtiges globales Drehkreuz für Fluggesellschaften und Passagiere weiter aus. Die Zahl der Flugbewegungen stieg ebenfalls auf 279.000, was einem Anstieg von 10 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während die Zahl der abgefertigten Frachtgüter um 12 % auf 2,6 Millionen Tonnen anstieg. Darüber hinaus verwaltete der Flughafen 41,3 Millionen Gepäckstücke, was eine Steigerung der Effizienz bei der Gepäckabfertigung um 10 % bedeutet.

Laut dem ‚ACI' Airport Industry Connectivity Report 2024 des Airport Council International (ACI) ist der Hamad International Airport der Flughafen mit der besten Anbindung im Nahen Osten und bietet den Passagieren durch seine preisgekrönten Einrichtungen einige der besten Anschlussmöglichkeiten.

Lokale Marktexpansion

Im Jahr 2024 wird der Hamad International Airport jeden Monat mehr als 4 Millionen Reisende empfangen, was seine Fähigkeit zur effizienten Bewältigung hoher Passagierzahlen unterstreicht. Der lokale Passagierverkehr wuchs um 16 % und damit zum ersten Mal schneller als der Umsteigeverkehr, was auf die zunehmende Attraktivität Dohas als Reiseziel und die gemeinsamen Bemühungen mit Qatar Tourism um Charterflüge zurückzuführen ist. Der Flughafen fertigte mehr als 12 Millionen Passagiere im Direktflugverkehr ab.

Airline-Partnerschaften und Einblicke in den Regionalverkehr

Der Flughafen hat sein globales Netzwerk 2024 auf 197 Ziele erweitert, wobei insgesamt 55 Fluggesellschaften vom Hamad International Airport aus operieren, darunter neue Airline-Partner wie China Southern Airlines, Shenzhen Airlines, Japan Airlines, Garuda Indonesia und Akasa Air. Die Drehkreuz-Fluggesellschaft Qatar Airways nahm zahlreiche neue Ziele in ihr Streckennetz auf, darunter Osaka, Hamburg, Lissabon und Toronto.

Das Passagieraufkommen wuchs sowohl auf den östlichen als auch auf den westlichen Märkten stark an. Das Verkehrsaufkommen nach China stieg um 87 %, während aufstrebende Märkte in Asien wie Indonesien, Malaysia und Vietnam ebenfalls ein starkes Wachstum verzeichneten. Die reifen europäischen Märkte, darunter Großbritannien, Deutschland, Spanien und Frankreich, erzielten ein zweistelliges Wachstum, was die globale Attraktivität des Flughafens unterstreicht.

Hamad Ali Al-Khater, Chief Operating Officer am Hamad International Airport, kommentierte: „Unsere rekordverdächtigen Erfolge unterstreichen unsere Vision, Katar als ein weltweit führendes Drehkreuz für Konnektivität, Handel und Tourismus zu etablieren. Diese Ergebnisse unterstreichen unsere betriebliche Effizienz, unser konsequentes Streben nach Innovation und unser unermüdliches Engagement für ein außergewöhnliches Passagiererlebnis, das uns 2024 erneut den Skytrax World's Best Airport Award eingebracht hat".

„Im November und Dezember 2024 übertraf das Punkt-zu-Punkt-Passagieraufkommen am Hamad International Airport das der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 und unterstreicht damit die wachsende Bedeutung von Doha als erstklassiges Reiseziel. Wir feiern unser 10-jähriges Bestehen und widmen uns dem nächsten Kapitel - dem Ausbau der Infrastruktur, indem wir bis Mitte 2025 weitere Flugsteige für mehr Passagierkomfort errichten, globale Partnerschaften stärken und einen Beitrag zum Wirtschaftswachstum Katars leisten".

Der internationale Flughafen Hamad, das Tor zu Katar und der Welt.

