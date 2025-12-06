PRESSEPORTAL Presseportal Logo

NORMA

NORMA senkt den Butterpreis auf unter einen Euro
Attraktive Preissenkung für Kundinnen und Kunden pünktlich zum zweiten Adventswochenende

NORMA senkt den Butterpreis auf unter einen Euro / Attraktive Preissenkung für Kundinnen und Kunden pünktlich zum zweiten Adventswochenende
Nürnberg (ots)

NORMA sorgt in Deutschland für Aufsehen, indem der Preis für Butter auf ein besonders niedriges Niveau sinkt. Ab sofort ist die LANDFEIN Deutsche Markenbutter (250 Gramm) deutschlandweit in allen NORMA-Filialen für nur 0,99 Euro erhältlich. Zusätzlich sind auch andere Butterprodukte ab sofort günstiger.

Mit dieser Preissenkung unterstreicht der Discounter NORMA erneut sein Engagement, qualitativ hochwertige Produkte zu attraktiven Preisen anzubieten.

Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit)

LANDFEIN Deutsche Markenbutter 250 g

Bislang: 1,19 EUR

Jetzt: 0,99 EUR

LANDFEIN Original Irische Butter 250 g

Bislang: 1,99 EUR

Jetzt: 1,89 EUR

LANDFEIN Süßrahmbutter 250 g

Bislang: 1,19 EUR

Jetzt: 0,99 EUR

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

Pressekontakt:

Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
k.heck@norma-online.de

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell

