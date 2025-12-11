NORMA

Discounter weiter Top-Bezahler: Gehälter für Auszubildende bei NORMA steigen erneut ab Januar 2026

Attraktiver Berufseinstieg mit weiterhin überdurchschnittlicher Vergütung

Nürnberg

Die NORMA-Azubis können sich jetzt schon auf 2026 freuen: Denn der Nürnberger Lebensmittel-Händler erhöht zu Beginn des neuen Jahres die Ausbildungsgehälter. Alle Azubis, vom ersten bis zum dritten Jahr, bekommen dann direkt 50 Euro pro Monat mehr. Mit der erneuten Erhöhung der Gehälter drückt NORMA wieder einmal seine Wertschätzung für das Engagement des unternehmenseigenen Nachwuchses aus und beweist, dass die Ausbildung und Förderung von jungen Talenten einen sehr hohen Stellenwert beim Discounter einnehmen.

Hervorragende Möglichkeiten während und nach der Ausbildung

Beginnend mit dem Januar 2026 zahlt NORMA künftig seinen Lehrlingen:

im ersten Ausbildungsjahr 1.350 Euro monatlich (statt bisher 1.300 Euro),

im zweiten Jahr steigt das Monatsgehalt auf 1.450 Euro (bisher 1.400 Euro),

im dritten Jahr auf 1.550 Euro (bisher 1.500 Euro).

Hinzu kommen weitere attraktive Benefits. Die Ausbildungsvergütung beim Nürnberger Lebensmittel-Händler liegt damit weiterhin nicht nur über dem Branchendurchschnitt, sondern auch deutlich über den aktuellen bundesweiten Tarifvereinbarungen.

Knapp 1.000 neue Auszubildende für 2025/2026 eingestellt - so viel wie noch nie

Doch NORMA kann nicht nur bei der Höhe der Entlohnung, sondern auch bei der Höhe der Ausbildungsstandards punkten: Dafür setzt das Unternehmen konsequent auf eine starke Praxisorientierung, eröffnet vielfältige Entwicklungsperspektiven und lebt für Nachwuchs- wie Fachkräfte eine Unternehmenskultur, die von Respekt, Wertschätzung und Vertrauen geprägt ist.

Nach der Ausbildung oder dem ebenfalls angebotenen dualen Studium bieten sich den Nachwuchskräften bei NORMA beste Karrieremöglichkeiten. Dank flacher Hierarchien und zahlreicher Aufstiegschancen können die jungen Talente ihre berufliche Laufbahn bei NORMA erfolgreich gestalten.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell