THE SMASHING MACHINE

Silberner Löwe für Regisseur Benny Safdie bei den 82. Internationalen Filmfestspielen von Venedig

Benny Safdie wurde bei den 82. Internationalen Filmfestspielen von Venedig mit dem Silbernen Löwen für die Beste Regie ausgezeichnet. In seinem packenden Film THE SMASHING MACHINE inszeniert er Dwayne Johnson kraftvoll anders in der Rolle seines Lebens: physische Power trifft auf vielschichtige Darstellung. Safdies Regie und Johnsons Ausnahmeperformance als MMA-Legende Mark Kerr gemeinsam mit Emily Blunts starkem Spiel als Kerrs Partnerin, begeisterten Jury und Publikum gleichermaßen. THE SMASHING MACHINE gilt somit bereits jetzt als heißer Anwärter für die kommende Awards-Saison. THE SMASHING MACHINE startet am 2. Oktober 2025 im Verleih von LEONINE Studios im Kino.

Dwayne Johnson spielt Mark Kerr, eine Legende der Mixed Martial Arts - unnachgiebig im Ring, rastlos und zerrissen im Leben. Dabei offenbart Johnson eine völlig neue Seite: Facettenreich, verletzlich und mit unglaublicher Präsenz spielt er einen Mann, der an seinem rauschhaften Leben zwischen Höhenflug, Erfolgsdruck und dem Kampf gegen die eigenen Dämonen fast zerbricht.

An der Seite von Dwayne Johnson ist die Oscar®-nominierte Schauspielerin Emily Blunt ("Oppenheimer") als Dawn Staples zu sehen, Kerrs Lebensgefährtin und emotionaler Anker. Regie führte Benny Safdie, der für seinen Film "Der schwarze Diamant" bereits mit vielen Preisen ausgezeichnet wurde, u.a. dem New York Film Critics Circle Awards. THE SMASHING MACHINE ist ein Kinoereignis von einzigartiger Intensität, produziert vom Erfolgsstudio A24.

