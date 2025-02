LEONINE Studios

WARFARE/ Ab 17. April 2025 im Kino!

München (ots)

Regievisionär Alex Garland ("Civil War") inszeniert zusammen mit Veteran Ray Mendoza einen radikalen Actionfilm in Echtzeit, der auf Mendozas Erlebnissen beruht.

WARFARE startet am 17. April 2025 im Verleih von LEONINE Studios im Kino.

19. November 2006, Irak - Ein Platoon junger Navy Seals soll das Haus einer irakischen Familie besetzen, um ein aufständisches Gebiet abzusichern. Zuerst läuft alles nach Plan. Sie halten die Bewohner in Schach und verteilen sich in dem zweistöckigen Gebäude, um die Umgebung zu beobachten. Als sie eine bewaffnete Gruppe Männer bemerken, ist es schon zu spät: Eine Granate explodiert im Haus, kurz darauf detoniert eine Bombe und zwei Soldaten werden schwer verletzt. Gefangen in dem Haus geht es für die jungen Männer nur noch ums blanke Überleben. Der Druck der Angreifer lässt nicht nach und Unterstützung dringt nur mühsam zu ihnen vor. Verzweifelt versuchen sie, die beiden Verletzten am Leben zu halten. Ein erbarmungsloser Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

WARFARE erzählt die wahre Geschichte des Kriegsveteranen Ray Mendoza, der zusammen mit Ausnahmeregisseur Alex Garland ("Civil War", "28 Days Later") für Drehbuch und Regie verantwortlich zeichnet. Garland und Mendoza schaffen ein beklemmendes Bild moderner Kriegsführung, wie man es noch nie vorher gesehen hat: in Echtzeit und basierend auf den Erinnerungen der Menschen, die dabei waren. Ein junges Ensemble aufstrebender Hollywood-Schauspieler verkörpert die Soldaten: D'Pharaoh Woon-A-Tai ("Reservation Dogs"), Will Poulter ("The Bear"), Cosmo Jarvis ("Shogun"), Kit Connor ("Heartstopper"), Finn Bennett ("True Detective"), Taylor John Smith ("Der Gesang der Flusskrebse"), Michael Gandolfini ("Beau is Afraid"), Joseph Quinn ("Gladiator II") und Charles Melton ("May December"). Produziert wurde WARFARE von dem Erfolgsstudio A24 ("Everything Everywhere All At Once", "Civil War").

Original-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuell