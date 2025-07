Almdudler Limonade A.& S. Klein GmbH & Co KG

Almdudler ist Lizenzpartner der Landeshauptstadt München: Star-Designerin Marina Hoermanseder gestaltet "Oktoberfest Edition" und setzt Almdudler erfrischend neu ins Szene

Bild-Infos

Download

Wien (ots)

Zum Start der fünften Jahreszeit sorgt Almdudler für frischen Wind im Bierzelt und in der Gastronomie: In Kooperation mit der Stardesignerin Marina Hoermanseder präsentiert die allseits beliebte Kultmarke eine exklusive "Oktoberfest Edition". Die limitierten 0,35L Mehrweg-Glasflaschen kommen im neuen bunten Trachtenlook. Modernes Design und alpine Lebensfreude bringt zudem ein eigens designter Tonkrug zusammen. Premiere feiert die exklusive Edition auf der Wiesn am 21. September in München beim legendären Almauftrieb im Käferzelt.

Almdudler mit Design, das Tradition und Popkultur vereint

Mit viel Liebe zum Detail hat Marina Hoermanseder das berühmte Almdudler Trachtenpärchen neu interpretiert: Ihre charakteristischen Schnallen und verspielten Elemente finden sich auf den Flaschen und einem Tonkrug wieder - inspiriert von traditionellen Lederhosen und Dirndln, aber mit einem zeitgemäßen Twist. "Ich wollte die Almdudler-Tracht mit einem Augenzwinkern modernisieren. Meine Schnallen-Elemente passen perfekt zur Marke und zum Anlass. Herausgekommen ist eine verspielt-moderne wie auch starke Kollektion, die Tradition und Popkultur vereint", erläutert Marina Hoermanseder, bekannt für ihre extravaganten Designs, getragen von Stars wie Lady Gaga oder Rihanna.

Geselligkeit, Lebensfreude, alpine Tradition - Werte passend zum Oktoberfest

Die limitierte Almdudler Edition gibt es ausschließlich während der Wiesn vom 20. September bis 5. Oktober 2025 in ausgewählten Münchner Gastronomiebetrieben. Neben der Käfer Wiesn-Schänke, dem Käfer Stammhaus und den Käfer Delis wird die Edition auch bei der beliebten Madl-Wiesn im Schützen-Festzelt ausgeschenkt. Darüber hinaus ist die Trachtenpärchenflasche bei weiteren renommierten Münchner Gastronomiebetrieben erhältlich - darunter im Hofbräukeller, im Haxnbauer sowie im Biergarten am Chinesischen Turm.

"Wir freuen uns, dass uns sowohl mit dem "Oktoberfest" als auch mit Marina Hoermanseder eine erfolgversprechende Kooperation gelungen ist", betont Claus Hofmann-Credner Marketingleiter von Almdudler. Begeistert vom erfrischenden Design ist ebenso Elena Gorschek, Produktmanagerin bei Almdudler: "Almdudler steht für Geselligkeit, Lebensfreude und alpine Tradition - Werte, die perfekt zum "Oktoberfest" passen. Mit dieser Edition bringen wir nicht nur ein optisches Highlight in die Zelte, sondern unterstreichen zudem unsere Verbundenheit mit der Gastronomie." So heißt es also in diesem Jahr auch auf dem größten Volksfest der Welt: Wenn die kan Almdudler hab´n, geh i wieder ham! almdudler.de

Original-Content von: Almdudler Limonade A.& S. Klein GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell