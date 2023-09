Almdudler Limonade A.& S. Klein GmbH & Co KG

Almdudler ab sofort 24/7 bei Amazon erhältlich - neben Lebensmitteleinzel- und Getränkehandel kommt das alpenländische Lebensgefühl nun auch direkt nach Hause bzw. mitten ins Leben

Bild-Infos

Download

Wien (ots)

Ob im Büro, beim Sporteln oder Picknick, ob in gemütlicher Runde mit Freunden, beim geselligen Familienfest oder gemeinsamen Essen daheim - Almdudler verbindet die Menschen und ist überall dort, wo Menschen zusammenkommen. Ab sofort ist die dudelige Erfrischung nicht mehr nur im Lebensmittel- und Getränkehandel, sondern auch 24/7 in Deutschland verfügbar. Das österreichische Familienunternehmen hat einen Brandstore bei Amazon eröffnet. Damit kann das alpenländische Lebensgefühl zu jeder Zeit und von jedem Ort aus ganz einfach online bestellt werden, natürlich auch per Prime Versand. Zur Auswahl steht das in Deutschland distribuierte PET-Sortiment: Almdudler Original und Almdudler Zuckerfrei in je 0,5 und 1,0 Liter. Zudem Almdudler Holunder in 1,0 Liter sowie Almdudler Skiwassersirup und Almdudler Alpenkräutersirup in je 0,7 Liter.

Natürlich echt

Almdudler, die stärkste Limonadenmarke Österreichs, erfreut sich auch in Deutschland immer größerer Beliebtheit. Und das hat seinen Grund: Für Almdudler werden vielfältige Alpenkräuter, wie Sonnenhut, Melisse, Salbei, Enzian und Holunderblüte gesammelt und sorgfältig verarbeitet, bis das unverwechselbare Almdudler Geschmackserlebnis entsteht. Frisches Quell-wasser, natürlicher Rübenzucker und Zitronensäure runden die süß-herbe Komposition ab. Auf die Zugabe von chemischen Konservierungsstoffen und künstlichen Aromen wird seit jeher verzichtet. Mit Kohlensäure versetzt, sprudelt das Original seit 1957 nach unveränderter und streng geheimer Rezeptur. Diese ist auch Basis für die Variante Almdudler Zuckerfrei. Diese hat nur 1,4 Kilokalorien pro 100 ml und kommt - wie die komplette Produktpalette von Almudler ohne Konservierungsmittel - aus.

Vielseitig erfrischend

Fester Bestandteil des Produktsortiments und besonders bei Familien beliebt sind auch die Sorten Almdudler Holunder, Almdudler Alpenkräutersirup und Almdudler Skiwasser Sirup. Ob als Erfrischung zwischendurch gemischt mit Wasser oder zum Verfeinern von Süßspeisen bzw. Grillmarinaden: Almdudler Alpenkräutersirup verspricht - mit seinen natürlichen Alpenkräutern, verfeinert mit fruchtiger Holunderblüte und erfrischender Zitronenmelisse - das einzigartige Almdudler Geschmackserlebnis. Und Almdudler Skiwassersirup dudelt als Hüttengaudi-Klassiker mit feiner Himbeere und Zitronennote. Im Vergleich zu einem herkömmlichen Sirup überzeugen Almdudler Alpenkräuter- und Skiwassersirup mit 30 Prozent weniger Zucker sowie ganz ohne Süßungsmittel, Konservierungsmittel und Farbstoffe. Hier geht´s zum Almdudler Amazon Brandstore.

Original-Content von: Almdudler Limonade A.& S. Klein GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell