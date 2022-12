Bricks & Mortar Immobilien GmbH

3 neue Standorte in Berlin, Kassel und Regensburg - Bricks & Mortar Immobilien GmbH auf Wachstumskurs

Berlin (ots)

Zum Jahresende eröffnet die Unternehmensgruppe Bricks & Mortar Immobilien GmbH (kurz: BRIMO) drei neue Standorte in Berlin, Kassel und Regensburg, so teilte die Geschäftsleitung rund um Maximilian Wolf mit. Während der Standort Berlin von Mikel Kern als neuer Handelsvertreter geführt wird, macht sich in Kassel fortan Peter-Johannes Starick unter der BRIMO einen Namen - die Handelsvertretung des Konzerns in Regensburg übernimmt Lukas Rathay.

Handelsvertreter Lukas Rathay: "Durch bewährte strategische Maßnahmen von Bricks & Mortar Immobilien werden die Verkäufer mit maximaler Performance unterstützt. Die jahrelange Expertise im Bereich Verkauf und Vertrieb stärkt den Standort zusätzlich, wodurch der geplante Ausbau von Regensburg über die nächsten Jahre ein wichtiger Fokuspunkt ist. Ziel ist es, auch hier den Immobilienmarkt zu revolutionieren und über die aktuellen Strategien der Vertriebsprofis die Meilensteine beim Verkauf in der neuen Marktsituation zu meistern."

Auch an den Standorten Berlin und Kassel freut sich die BRIMO über den kompetenten Neuzugang. So war Mikel Kern als erfahrener Wertermittler (IHK) und Immobilienmakler (IHK) bereits mit seinem eigenen Unternehmen, der MKern Immobilien UG im Geschäft und widmet sich jetzt verstärkt dem Teamaufbau für den weiteren Ausbau des Standortes Berlin. Peter-Johannes Starick greift auf 11 Jahre Vertriebserfahrung zurück, von welchen er vier Jahre erfolgreich als Immobilienmakler tätig war. Mit weiteren 15 Jahre Sanierungserfahrung bringt er fachliche Expertise rund um Immobilien mit nach Kassel. Wie die beiden anderen Partner hat auch er über die digitale Unternehmensberatung für Immobilien von Maximilian Wolf in die BRIMO Partnerschaft gefunden.

"Wir freuen uns sehr darüber, mit Bricks & Mortar und dieser starken Besetzung nun auch ein Teil von Berlin, Kassel und Regensburg zu werden. Damit zählen wir im Dezember 2023 18 BRIMO Standorte in ganz Deutschland. Weitere Städte werden im neuen Jahr hinzukommen. Unsere Mission, den deutschen Immobilienmarkt zu revolutionieren, ist nicht mehr aufzuhalten. Unser standardisierter Ausbildungs- und Qualitätsstandard sowie innovative und professionelle Vertriebsstrategien zeigen ihren Erfolg", sagt Maximilian Wolf.

Über Bricks & Mortar Immobilien

Die Bricks & Mortar Unternehmensgruppe wurde im Jahr 2017 von Maximilian Wolf und seinen Partnern gegründet. Zusammen brachte das damals noch kleine Team an den Standorten München und Augsburg mehr als 60 Jahre Erfahrung aus dem Verkauf und Vertrieb von Immobilien ins Rennen. Ihre Erfahrung bündelt das Unternehmen an seinen mittlerweile 18 Standorten in ganz Deutschland - weitere sind bereits in Planung. Die Marke Bricks & Mortar Immobilien will sich deutschlandweit für innovatives Immobilienbusiness einen führenden Namen machen. Im Jahr 2022 sind sie auf über 80 Mitarbeiter und Vertriebspartner angewachsen. Mehr Infos unter: https://www.brimo-immobilien.de/

Original-Content von: Bricks & Mortar Immobilien GmbH, übermittelt durch news aktuell