Auf der Kandahar dudelt es wieder! Almdudler ist offizieller Partner des AUDI FIS Ski World Cup Super-G in Garmisch-Partenkirchen

Es wird dudelig beim AUDI FIS Ski World Cup Super-G Ende Januar in Garmisch-Partenkirchen. Almdudler ist offizieller Partner des beliebten Ski-Events und so strahlt das bekannte rote Logo der Love- und Powerbrand von allen Torflaggen, auf Banden, als großes Inflatable sowie im Aufwärm-, Start- und Zielbereich. Zudem erfrischen sowohl Almdudler Original als auch Almdudler Zuckerfrei in der beliebten Trachtenpärchenflasche beim Herren- und Damenwochenende die Rennläufer, Journalisten, Helfer und alle Menschen im Hospitalitybereich. Mit einer Live-Übertragung in den öffentlich-rechtlichen TV-Sendern ARD, ZDF, ORF und SRF sorgt Almdudler obendrein für enorm hohe Reichweite und den perfekten Imagetransfer in der relevanten Zielgruppe. "Skifahren und Almdudler gehören zusammen wie unser Trachtenpärchen Marianne und Jakob. So freuen wir uns riesig, auch in diesem Jahr Partner bei einem der härtesten und spannendsten Weltcup-Rennen in Deutschland dabei zu sein", betont begeistert Claus Hofmann-Credner, Marketingleiter Almdudler. "Mit diesem Auftritt zeigen wir unseren Handels- und Gastropartnern sowie natürlich allen Almdudler-Liebhabern, wie dudelig-spannend Erfrischung sein kann."

Dass Almdudler in Österreich Nationalgetränk ist und sich in Deutschland einer Markenbekanntheit von über 60 Prozent erfreut, hat seinen Grund: Für Almdudler werden vielfältige Alpenkräuter wie Sonnenhut, Melisse, Salbei, Enzian und Holunderblüte gesammelt und sorgfältig verarbeitet, bis das unverwechselbare Almdudler Geschmackserlebnis entsteht. Frisches Quellwasser, natürlicher Rübenzucker und Zitronensäure runden die süß-herbe Komposition ab. Auf die Zugabe von chemischen Konservierungsstoffen und künstlichen Aromen wird seit jeher verzichtet. Mit Kohlensäure versetzt, dudelt sich das Original seit 1957 in die Herzen der Konsumenten. www.almdudler.com

