LEONINE Studios

THE SMASHING MACHINE begeistert bei der Weltpremiere in Venedig

Ab 2. Oktober 2025 im Verleih von LEONINE Studios im Kino

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

München (ots)

THE SMASHING MACHINE von Regisseur Benny Safdie mit Dwayne Johnson und Emily Blunt in den Hauptrollen sorgte am gestrigen Abend für großen Jubel bei der Premiere im Wettbewerb der 82. Internationalen Filmfestspielen von Venedig und wurde mit 15 Minuten langen Standing Ovations vom Publikum gefeiert. Eine sehr bewegende Weltpremiere, besonders auch für Dwayne Johnson, der MMA-Legende Mark Kerr gerührt dafür dankte, ihn auf der großen Leinwand verkörpern zu dürfen. Erste Pressereaktionen auf das mitreißende Drama und auf die starke Schauspielleistung von Johnson und Blunt steigern schon jetzt die Vorfreude auf eines der Filmhighlights des Jahres. THE SMASHING MACHINE startet am 2. Oktober 2025 im Verleih von LEONINE Studios im Kino.

"Packend ehrlich"

THE HOLLYWOOD REPORTER

"Unterhaltsam und zutiefst bewegend"

NEXT BEST PICTURE

"Dwayne Johnson ist eine Offenbarung"

VARIETY

"Blunt ist sensationell"

INDIEWIRE

Zum Inhalt: Dwayne Johnson spielt Mark Kerr, eine Legende der Mixed Martial Arts - unnachgiebig im Ring, rastlos und zerrissen im Leben. Dabei offenbart Johnson eine völlig neue Seite: Facettenreich, verletzlich und mit unglaublicher Präsenz spielt er einen Mann, der an seinem rauschhaften Leben zwischen Höhenflug, Erfolgsdruck und dem Kampf gegen die eigenen Dämonen fast zerbricht.

An der Seite von Dwayne Johnson ist die Oscar®-nominierte Schauspielerin Emily Blunt ("Oppenheimer") als Dawn Staples zu sehen, Kerrs Lebensgefährtin und emotionaler Anker. Regie führte Benny Safdie, der für seinen Film "Der schwarze Diamant" bereits mit vielen Preisen ausgezeichnet wurde, u.a. dem New York Film Critics Circle Awards. THE SMASHING MACHINE ist ein Kinoereignis von einzigartiger Intensität, produziert vom Erfolgsstudio A24.

Original-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuell