Presse- und Informationszentrum Marine
Einflug P-8A Poseidon - Presselink
Berlin (ots)
Die erste P-8A Poseidon der Deutschen Marine wurde durch den Bundesminister der Verteidigung, Herrn Boris Pistorius, und den Befehlshaber der Flotte und Unterstützungskräfte, Herrn Vizeadmiral Axel Deertz, auf dem Flughafen "Berlin Brandenburg Willy Brandt" (BER) in Empfang genommen.
Ab sofort kann über den nachfolgenden Link ein gemeinsames Pressestatement abgerufen werden:
LINK: https://cloud.redaktionbw.de/s/CNj3foN4ACZsGrF
Passwort: Poseidon
Hintergrundinformationen
Mehr Informationen zur P-8A Poseidon unter:
https://www.bundeswehr.de/de/ausruestung-technik-bundeswehr/luftsysteme-bundeswehr/seefernaufklaerer-p-8a-poseidon
Pressekontakt:
Presse- und Informationszentrum Marine
Sachgebiet Pressearbeit
Telefon: +49 (0)381 802 51521/51522/51524
E-Mail: pressearbeitmarine@bundeswehr.org
