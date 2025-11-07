PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Presse- und Informationszentrum Marine

Einflug P-8A Poseidon - Presselink
  • Bild-Infos
  • Download

Berlin (ots)

Die erste P-8A Poseidon der Deutschen Marine wurde durch den Bundesminister der Verteidigung, Herrn Boris Pistorius, und den Befehlshaber der Flotte und Unterstützungskräfte, Herrn Vizeadmiral Axel Deertz, auf dem Flughafen "Berlin Brandenburg Willy Brandt" (BER) in Empfang genommen.

Ab sofort kann über den nachfolgenden Link ein gemeinsames Pressestatement abgerufen werden:

LINK: https://cloud.redaktionbw.de/s/CNj3foN4ACZsGrF

Passwort: Poseidon

Hintergrundinformationen

Mehr Informationen zur P-8A Poseidon unter:

https://www.bundeswehr.de/de/ausruestung-technik-bundeswehr/luftsysteme-bundeswehr/seefernaufklaerer-p-8a-poseidon

Pressekontakt:

Presse- und Informationszentrum Marine
Sachgebiet Pressearbeit
Telefon: +49 (0)381 802 51521/51522/51524
E-Mail: pressearbeitmarine@bundeswehr.org

Original-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell

