Nur für kurze Zeit: Die Lenor Limitierte Edition "Nordseebrise" mit Guido Maria Kretschmer - ein Hauch Nordseefrische für die Wäsche

Ein langer Spaziergang am Meer mit weichem Sand unter den Füßen, der wärmenden Sonne im Rücken und einer frischen Brise im Gesicht - mit der Lenor Limitierten Edition "Nordseebrise" fangen Stardesigner Guido Maria Kretschmer und Lenor die Essenz eines Strandspaziergangs an der Nordsee ein. Die Limitierte Edition beinhaltet Waschmittel, Weichspüler und Wäscheparfüm mit einem Duft, der auf Frische setzt und mit klaren, luftigen Noten, zartem Heliotrop sowie warmen Akkorden von Vanille und Sandelholz überzeugt. Sie ist ab April im Handel erhältlich.

"Ich wollte einen Duft kreieren, der das Gefühl von einem Spaziergang an der Nordsee nach Hause bringt. Die Frische der Küste, das entspannte Lebensgefühl - all das steckt in dieser Kollektion", erklärt Guido Maria Kretschmer, selbst langjähriger Verwender der Lenor Wäschepflege. "Alle, die das Meer lieben, können sich nun dieses besondere Gefühl in die eigenen vier Wände holen."

Ein Duft mit Struktur - inspiriert von der Nordsee

Die Duftkomposition der Lenor "Nordseebrise"-Kollektion ist inspiriert von der frischen Brise an der Küste. In der Kopfnote entfalten sich klare, luftige Noten, die unmittelbar an die Nordsee erinnern. Die Herznote besteht aus Heliotrop und verleiht der Komposition eine florale Nuance. Die Basisnote aus Vanille und Sandelholz sorgt für Tiefe und eine lang anhaltende Wirkung. Die einzelnen Komponenten sind sorgfältig aufeinander abgestimmt und ergeben ein harmonisches Dufterlebnis, das spürbare Frische auf der Wäsche hinterlässt.

Dreamteam: Waschmittel, Weichspüler und Wäscheparfüm im gleichen Duft

Mit frisch duftender und himmlisch weicher Wäsche Wohlfühlmomente im Alltag schaffen - dieses Ziel verbindet Guido Maria Kretschmer und Lenor und macht beide zu einem unschlagbaren Team. Die neue Lenor Kollektion von Guido Maria Kretschmer bietet eine perfekt abgestimmte Wäschepflege: Das Lenor Flüssigwaschmittel reinigt die Kleidung hygienisch und entfernt Gerüche schon bei 30 °C. Der Weichspüler sorgt neben Frische für Weichheit, während die 24-Stunden-Frischeschutz-Technologie unangenehme Gerüche verhindert. Das Lenor Wäscheparfüm verleiht allen Textilien - auch Wolle, Funktionskleidung und Seide - wochenlang einen lang anhaltenden, angenehmen Duft. Gemeinsam schaffen die Produkte entspannende Wohlfühlmomente durch strahlend reine und traumhaft frische Wäsche.

Der frische Duft der Nordseeküste steht im Fokus der limitierten Produkte

Wie die "Nordseebrise" zum Leben erweckt wurde, erklärt Guido Maria Kretschmer folgendermaßen: "Am Anfang stand die Idee, von einer eigenen Welt und einem ganz besonderen Lebensgefühl mit Düften zu erzählen. Für mich ist vor allem die Frische an der Küste besonders, und dieser frische Duft stand von Anfang an im Fokus. Mit der Zeit kamen die Farbwelt dazu, die Bilder und all die Momente, die ich mit der Nordsee verbinde. Daraus entstand die Lenor Limitierte Edition."

Dass die Lenor Limitierte Edition der Nordsee gewidmet werden soll, stand für den Designer schon früh fest - immerhin ist die Küste sein Sehnsuchts- und wichtigster Wohlfühlort: "Die Nordsee hat mit den Jahren eine immer wichtigere Rolle in meinem Leben eingenommen. Ich mag die Wildheit, die Ursprünglichkeit und rieche wahnsinnig gerne diese ganz besondere Frische. Jedes Mal, wenn ich von der See komme, nehme ich die Frische mit." Die "Nordseebrise"-Kollektion von Guido Maria Kretschmer ist in limitierter Auflage ab April im Handel erhältlich:

5,49 EUR UVP* für Lenor "Nordseebrise" Waschmittel Flüssig, 20 Wäschen

3,49 EUR UVP* für Lenor "Nordseebrise" Weichspüler, 59 Wäschen

6,29 EUR UVP* für Lenor "Nordseebrise" Wäscheparfüm, 275 g

*Verkaufspreise, Vermarktungen und Distributionsentscheidungen (Sortiment, Platzierung) liegen im alleinigen Ermessen des Handelspartners.

