NEU: WICK ZzzQuil® Gute Nacht präsentiert neue Lösungen für erholsamen Schlaf: WICK ZzzQuil® Ein- und Durchschlafen Tabletten und WICK ZzzQuil® Gute Nacht Nasenstrips

Schlafprobleme können vielfältiger Art sein, Durchschlafen ist jedoch das größte. 63 % der Betroffenen wachen nachts auf[4].

WICK ZzzQuil® Gute Nacht, die Nr. 1 Schlafmarke in Europa[5], erweitert sein Portfolio um zwei neue Produkte: WICK ZzzQuil® Gute Nacht Ein[1]- und Durchschlafen[2] zum schneller einschlafen[1], durchschlafen[2] und erholt aufwachen[3], und WICK ZzzQuil® Gute Nacht Nasenstrips zum besser atmen und schlafen*. Beide Produkte sind seit Januar in Apotheken in Deutschland sowie Österreich erhältlich.

Das Leben ist besser, wenn man gut schläft. Aber manchmal ist vielleicht ein wenig Hilfe nötig, besonders bei nächtlichem Aufwachen. Für solche Situationen wurde WICK ZzzQuil® Gute Nacht Ein[1]- und Durchschlafen[2] entwickelt, ein Nahrungsergänzungsmittel ab 18 Jahren in Form einer Zwei-Schicht-Tablette. Die Tablette besitzt eine Schicht mit schneller Freisetzung von 1 mg Melatonin, die speziell entwickelt wurde, um beim schnelleren Einschlafen[1] zu helfen.

Die zweite Schicht mit verzögerter Freisetzung von Melatonin setzt 0,9 mg Melatonin und pflanzliche Inhaltsstoffe wie Baldrian- und Zitronenmelissenextrakt verzögert über 8 Stunden frei. So können Verbraucher:innen durchschlafen[2] und erholt aufwachen[3], ohne Müdigkeit am nächsten Tag und ohne Gewöhnungseffekt.

Die Zwei-Schicht-Tablette wurde mit 1,9 mg Melatonin, 160 mg Baldrianextrakt, 80 mg Zitronenmelissenextrakt, 40 mg kalifornischem Mohn und 1,4 mg Vitamin B6 (das sind 100 % der RM) hergestellt.

Vorteile von WICK ZzzQuil® Gute Nacht Ein[1]- und Durchschlafen[2]

Schneller einschlafen[1]

Durchschlafen[2]

Erholt aufwachen[3]

Kein Gewöhnungseffekt

Keine Müdigkeit am nächsten Tag

Enthält keine künstlichen Farb- und Aromastoffe

Laktose- & glutenfrei

Bei Bedarf 1 Tablette 30 Minuten vor dem Schlafengehen einnehmen

Anwendung von WICK ZzzQuil® Gute Nacht Ein[1]- und Durchschlafen[2]

Anwendungsbereich: Die Zwei-Schicht-Tablette hilft, schneller einzuschlafen[1] & durchzuschlafen[2]. Eine Schicht mit schneller Freisetzung von Melatonin für schnelleres Einschlafen[1], eine Schicht mit verzögerter Freisetzung von Melatonin und pflanzlichen Inhaltsstoffen über 8 Stunden, die beim Durchschlafen[2] helfen. Geeignet für Personen ab 18 Jahren.

Verzehrempfehlung: Nehmen Sie 1 Tablette 30 Minuten vor dem Zubettgehen ein. Stellen Sie sicher, dass Sie 6 - 8 Stunden Schlaf ermöglichen. Ab 18 Jahren.

Hinweise: Bewahren Sie den Umkarton für die vollständigen Warnhinweise und Anweisungen auf. Die angegebene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Bei Einnahme von Melatonin dürfen keine Maschinen gelenkt oder bedient werden. Bei Einnahme dieses Produktes darf kein Alkohol konsumiert werden. Vermeiden Sie die Einnahme, wenn Sie empfindlich auf die Inhaltsstoffe reagieren. Die Anwendung erfolgt bei Bedarf und wird beendet, sobald der Schlafrhythmus wieder hergestellt ist. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und einen gesunden Lebensstil. Menschen, die langfristige Schlafprobleme haben, Medikamente einnehmen, Erkrankungen haben oder andere Schlafmittel einnehmen, die schwanger sind, schwanger werden möchten oder stillen, sollten vor der Einnahme dieses Produktes ihren Arzt oder ihre Ärztin befragen.

Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren.

WICK ZzzQuil® Gute Nacht Nasenstrips (Medizinprodukt ab 5 Jahren) fördern erholsamen Schlaf, indem sie den nasalen Luftstrom verbessern und Schnarchen reduzieren. Die Nasenstrips befreien sofort eine verstopfte Nase und verbessern: Atmung, Schnarchen und Schlaf. WICK ZzzQuil® Gute Nacht Nasenstrips sind für empfindliche Haut geeignet, dermatologisch getestet und hypoallergen. Die Strips lassen sich einfach entfernen, sind geruchsneutral und frei von Duftstoffen. Sie öffnen die Nase sofort** und erleichtern das Atmen* während der ganzen Nacht.

Die Nasenstrips können ergänzend zu anderen Schlafmitteln oder Arzneimitteln, wie beispielsweise abschwellenden Nasensprays oder Allergie- und Erkältungsprodukten, angewendet werden.

Vorteile von WICK ZzzQuil® Gute Nacht Nasenstrips

Besser atmen und schlafen*

Hilft sofort**

Fördern erholsamen Schlaf, indem sie Schnarchen reduzieren und die Nasenatmung verbessern

Mit konturierter sanfter 4-Punkte-Technologie: Hilft, die ganze Nacht zu haften. Öffnet die Nasengänge für leichteres Atmen während der Nacht

Angenehm zu tragen und einfach zu entfernen

Geeignet für empfindliche Haut

Hypoallergen

Dermatologisch getestet

Wirkstofffrei

Geruchsneutral und frei von Duftstoffen

Anwendung von WICK ZzzQuil® Gute Nacht Nasenstrips

Anwendungsbereich: WICK ZzzQuil® Gute Nacht Nasenstrips fördern erholsamen Schlaf, indem sie Schnarchen reduzieren und die Nasenatmung verbessern. Die Nasenstrips befreien sofort eine verstopfte Nase und verbessern: Atmung, Schnarchen und Schlaf. Die Strips sind wirkstofffrei und dermatologisch getestet. Geeignet für Erwachsene und Kinder ab 5 Jahren.

Verwendung: Reinigen und säubern Sie die Nase mit Seife und Wasser, trocknen Sie sie gründlich ab. Stellen Sie sicher, dass die Nase frei von Creme, Ölen und Make-up ist. Entfernen Sie die Abdeckfolie und vermeiden Sie Berührungen mit dem Klebstoff. Platzieren Sie den Nasenstrip mittig auf dem Nasenrücken. Drücken Sie ihn nach außen bis zu den Enden an, um eine vollständige Haftung zu gewährleisten. Drücken Sie ihn 30 Sekunden lang fest. Zum Entfernen: Feuchten Sie den Nasenstrip mit warmem Wasser an. Heben Sie ihn vorsichtig an beiden Enden an und entfernen Sie ihn langsam, um das Verletzungsrisiko zu minimieren.

Warnhinweise: Nur zur äußerlichen Anwendung auf intakter Haut. Nicht auf wunder, gereizter oder sonnengeschädigter Haut verwenden. Nicht länger als 12 Stunden pro Tag auf der Haut anwenden. Wenn Hautreizungen oder eine Überempfindlichkeitsreaktion (z. B. Ausschlag, Juckreiz, Schmerzen, Schwellungen) auftreten, brechen Sie die Verwendung sofort ab. Personen, die den Verdacht auf Schlafapnoe haben, sollten vor der Verwendung dieses Produkts ihre Ärztin oder ihren Arzt konsultieren. Nicht geeignet für Kinder unter 5 Jahren. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Wo sind die neuen WICK ZzzQuil® Gute Nacht Produkte erhältlich

WICK ZzzQuil® Gute Nacht Ein[1]- und Durchschlafen[2] und WICK ZzzQuil® Gute Nacht Nasenstrips sind seit Januar in Apotheken in Deutschland und Österreich erhältlich.

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.

[1] Mit Melatonin, trägt dazu bei, die Einschlafzeit zu verkürzen. Der gewünschte Effekt wird durch die Einnahme von 1 mg Melatonin kurz vor dem Schlafengehen erzielt.

[2] Mit pflanzlichen Inhaltsstoffen: 160 mg Baldrianextrakt und 80 mg Zitronenmelissenextrakt, die beim Ein- und Durchschlafen helfen.

[3] Mit Vitamin B6 - trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.

[4] ZzzQuil demand finder study_IT+ F_17,205 consumers_April 2023 - top drivers of sleep issue.

[5] Nichtverschreibungspflichtige Schlafmittel; IQVIA Umsatz in EUR rAVP; MAT 06/2024

* Befreit sofort eine verstopfte Nase und verbessert: Atmung, Schnarchen und Schlaf.

** Öffnet die Nase sofort und sanft für eine bessere Atmung

Über P&G WICK Pharma

P&G WICK Pharma, die Gesundheitssparte von P&G, konkurriert in den größten und am schnellsten wachsenden Kategorien und Märkten für Körperpflege und Mundpflege mit einem Umsatz von über 200 Mrd. USD, um verbraucherorientierte Innovationen voranzutreiben, die unseren Verbraucher:innen ein längeres, gesünderes und dynamischeres Leben ermöglichen.

Das P&G Gesundheitsportfolio umfasst führende Marken in den Bereichen Erkältung mit WICK und Nasivin®, Schwangerschaft mit Femibion® und Clearblue®, Zahn-und Mundpflege mit Oral-B®, blend-a-dent® und blend-a-med®, Vitamin- und Mineralstoffprodukte mit Bion3® und Vigantol®/Vigantolvit® sowie Schmerzlinderung mit Kytta®.

Das Gesundheitsgeschäft von P&G hat eine der breitesten geografischen Ausdehnungen der Welt: Nordamerika, Lateinamerika, Westeuropa, CEE, Asien, Indien, Naher Osten, Afrika und Australien mit mehr als 3.500 Mitarbeitern und über 7,5 Milliarden Nettoumsatz.

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher:innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter http://www.pg.com.

Original-Content von: Procter & Gamble GmbH, übermittelt durch news aktuell