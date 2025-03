Das Frühlingserwachen für unseren Körper: Jetzt mit Bion3® Energy[1] die mentale und körperliche Energie[1] unterstützen

Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG

Wenn sich die kalten Monate dem Ende zuneigen und der Frühling langsam zu spüren ist, liegt unsere Energie[1] oftmals noch im Winterschlaf. Bion3® Energy[1] bietet eine praktische Kombination aus Vitaminen und Mineralstoffen, die Müdigkeit verringern[1] und die mentale und körperliche Energie[1] sowie den Darm[2] unterstützen. Denn der Darm spielt eine zentrale Rolle für unsere Gesundheit. Ihn gesund zu erhalten ist daher essenziell, wenn wir unsere Energie beibehalten möchten. Die spezielle Beschichtung der 3-in-1 Tablette verzögert die Freisetzung der enthaltenen Bakterienkulturen, so dass diese den Darm lebend erreichen können[3].

Der Darm: Das Energiezentrum in unserem Körper

Ein gesunder Darm ist die Voraussetzung dafür, dass uns das, was wir zu uns nehmen, mit Vitaminen, Mineralstoffen und Energie versorgt. Im schnelllebigen Alltag legen viele Konsumenten besonderes Augenmerk darauf, ihren Energiestoffwechsel aufrechtzuerhalten und ihr Immunsystem zu unterstützen. Der aktuelle BfR-Verbrauchermonitor zeigt, dass ein Drittel der Bevölkerung mindestens einmal pro Woche Vitamine über Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt, jede sechste Person sogar täglich.[4]

Es kommt jedoch nicht nur darauf an, wie viele Nährstoffe Verbraucher zu sich nehmen, sondern auch darauf, wie gut diese vom Darm aufgenommen werden. Der Darm enthält 70 % der körpereigenen Immunzellen und ist das Zentrum der Verdauung.[2] Hier werden die Vitamine und Mineralstoffe aufgenommen, die für den Energiestoffwechsel[1] und die Unterstützung des Immunsystems[5] wichtig sind. Die gesunde Aufnahme von Nährstoffen im Darm hängt sowohl vom Gleichgewicht der Darmflora als auch von einer gesunden Darmschleimhaut ab.[6],[7]

Bion3® hat die zentrale Rolle des Darms für den Energiestoffwechsel erkannt und sich auf die Entwicklung von hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln spezialisiert: Mit Vitaminen und Mineralstoffen, die zur Erhaltung der Darmschleimhaut beitragen[2], die mentale und körperliche Energie[1] unterstützen und Müdigkeit verringern[1], sowie Bakterien, die den Darm lebend erreichen[3].

Bion3® Energy[1]: Die einfach anwendbare Nahrungsergänzung für den Energiehaushalt[1]

Im trubeligen Alltag sollte es einfach und schnell möglich sein, den Energiehaushalt zu unterstützen. Bion3 Energy[1] kombiniert Bakterien der Darmflora, die dank einer speziellen Beschichtung der Tablette lebend in den Darm gelangen[3] sowie 10 Vitamine inklusive Vitamin B2 und Biotin zur Unterstützung des Darms[2] und weitere Vitamine zur Unterstützung der körperlichen und mentalen Energie[1].

Das Besondere: Bion3® Energy[1] Tabletten enthalten 10 Vitamine, darunter B1, B2, Niacin, B6, Biotin und B12. Vitamin B12 und Vitamin C helfen, die mentale und körperliche Energie[1] aufrechtzuerhalten. Vitamin C und Magnesium helfen bei der Verringerung von Müdigkeit[1], sowie Bakterien der Darmflora, die dank einer speziellen Beschichtung der Tablette lebend in den Darm gelangen[3]. Der individuellen Vitaminroutine entsprechend und für die einfach Einnahme unterwegs gibt es Bion3® Energy[1] auch als Weichgummis.

Mit Bion3® Energy[1] erhält der Körper eine Unterstützung der körperlichen und mentalen Energie[1] und setzt mit der einzigartigen Zusammensetzung direkt dort an, wo die Aufnahme beginnt, im Darm.

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.

Bion3® Energy[1] Tabletten

10 Vitamine, darunter B1, B2, Niacin, B6, Biotin und B12. Vitamin B12 und C unterstützen die mentale und körperliche Energie[1]

Vitamin C und Magnesium tragen zur Verringerung von Müdigkeit bei[1]

Ausgewählte B-Vitamine zur Unterstützung des Darms[2]

Bakterien der Darmflora, erreichen mittels einer speziellen Beschichtung der Tablette lebend den Darm[3]

Erhältlich in 2 Packungsgrößen: 30 und 90 Tabletten

Bion3® Energy[1] Weichgummis

Natürliches Orangen-Aroma

8 Vitamine, darunter B1, B2, Niacin, B6, Biotin und B12. Vitamin B12 und C unterstützen die mentale und körperliche Energie[1]

Mit Vitamin C und Magnesium tragen zur Verringerung von Müdigkeit bei[1]

Mit ausgewählten B-Vitaminen zur Unterstützung des Darms[2]

Mit 150 Millionen ausgewählten Bakterienkulturen (B. coagulans), um den Darm lebend zu erreichen

Vegetarisch, gluten- und laktosefrei

Frei von künstlichen Farb- oder Süßstoffen

Packungsgröße: 60 Weichgummis

_____________________

[1] Die Vitamine B12, C und Magnesium tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel und zur Verringerung von Müdigkeit bei.

[2] Vitamin B2, Niacin und Biotin tragen zur Aufrechterhaltung normaler Schleimhäute bei. Im Darm befindet sich eine der größten Schleimhäute. Der Darm ist das Zentrum der Verdauung, wo wichtige Nährstoffe wie Vitamine und Mineralstoffe aufgenommen werden, um den Energiestoffwechsel zu unterstützen.

[3] Venema, K., et al. Letters in Applied Microbiology; 2019 69(5), 325-332.

[4] BfR-Verbrauchermonitor 2021 | Spezial Vitamine als Nahrungsergänzungsmittel.

[5] Vitamin C, D & Zink tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.

[6] Scarpellini E, Basilico M, Rhinninella E, Carbone F, Schol J, Rasetti C, Abenavoli L, Santori P. Probiotics and gut health. Minerva Gastroenterol (Torino). 2022 Dec;67(4):314-325.

[7] Juge N. Relationship between mucosa-associated gut microbiota and human diseases. Biochem Soc Trans. 2022 Oct 31;50(5):1225-1236.

Bion3® Energy[1] wird nicht empfohlen für Personen, die auf einzelne Inhaltsstoffe überempfindlich reagieren. Personen, die schwanger sind, stillen, eine Schwangerschaft planen oder andere Nahrungsergänzungsmittel oder Medikamente einnehmen, sollten vor der Verwendung des Produkts einen Arzt konsultieren. Bion3® Energy[1] sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Über Bion3®

Bion3® ist eine der führenden Marken in Europa, die auf Multivitamin-Nahrungsergänzungsmittel für Erwachsene und Kinder spezialisiert ist. Alle Bion3® Produkte wurden mit einer einzigartigen Kombination aus Vitaminen, Mineralstoffen und Bakterienkulturen formuliert. Das Bion3® Sortiment besteht aus einer Vielzahl von Produkten, die auf die Unterstützung von Energie und des Immunsystems spezialisiert sind.

Über P&G WICK Pharma

P&G WICK Pharma, die Gesundheitssparte von P&G, konkurriert in den größten und am schnellsten wachsenden Kategorien und Märkten für Körperpflege und Mundpflege mit einem Umsatz von über 200 Mrd. USD, um verbraucherorientierte Innovationen voranzutreiben, die unseren Verbraucher ein längeres, gesünderes und dynamischeres Leben ermöglichen.

Das P&G Gesundheitsportfolio umfasst führende Marken in den Bereichen Erkältung mit WICK, Schwangerschaft mit Femibion® und Clearblue®, Zahn- und Mundpflege mit Oral-B®, blend-a-dent® und blend-a-med®, Vitamin- und Mineralstoffprodukte mit Bion3® und Vigantol®/Vigantolvit®.

Das Gesundheitsgeschäft von P&G hat eine der breitesten geografischen Ausdehnungen der Welt: Nordamerika, Lateinamerika, Westeuropa, CEE, Asien, Indien, Naher Osten, Afrika und Australien mit mehr als 3.500 Mitarbeitern und über 7,5 Milliarden Nettoumsatz.

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com.

MAT-AT-BION3-24-000037

