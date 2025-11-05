Tender "Elbe" auf dem Weg in die Ägäis

Presse- und Informationszentrum Marine

Kiel (ots)

Am Montag, den 10. November 2025 um 10 Uhr, wird der Tender "Elbe" seinen Heimathafen Kiel in Richtung Ägäis verlassen. Der zum Unterstützungsgeschwader gehörende Versorger wird die Aufgabe als Führungsplattform und somit den deutschen Beitrag im ständigen Marineverband 2 der NATO (Standing NATO Maritime Group 2) und zugleich der NATO-Unterstützungsmission in der Ägäis übernehmen. Das Boot wird dort den Hochseeschlepper "Rügen" ablösen, der seit Mitte des Jahres als Führungsplattform in der Ägäis tätig ist.

Für die Kommandantin, Korvettenkapitän Michelle Niehage, wird es eine spannende Zeit: "Die Besatzung hat aufgrund der Einsatzausbildung bereits viele Abwesenheitstage von zu Hause. Hinzu kommt nun der Einsatz über Weihnachten und Silvester. Dies ist für jeden Einzelnen an Bord, aber natürlich auch für die Familien zu Hause, eine besondere Herausforderung." Im April 2026 werden Boot und Besatzung wieder in Kiel zurückerwartet.

Hintergrundinformationen

Neben den Einsätzen, die vom Bundestag mandatiert sind, beteiligt sich die Deutsche Marine laufend an den multinationalen Flottenverbänden der NATO - wie an der Standing NATO Maritime Group (SNMG) 2. Für diese stellt die Deutsche Marine permanent Schiffe und Boote ab. Die Teilnahme an den NATO-Verbänden gehört auch in Friedenszeiten zu Deutschlands Verpflichtungen gegenüber dem Bündnis. Diese NATO-Verbände gibt es seit Jahrzehnten.

Die NATO-Aktivität in der Ägäis ist der Beitrag der NATO zur Bewältigung der Flüchtlings- und Migrationskrise. Sie wurde im Februar 2016 auf Antrag Deutschlands, Griechenlands und der Türkei mit dem Ziel beschlossen, die Flüchtlingsströme durch die Ägäis schnell und erheblich zu reduzieren. Mit den Aktivitäten beabsichtigt die NATO, zu einem Lagebild für die griechische und türkische Küstenwache sowie der europäischen Grenzagentur FRONTEX beizutragen. Die NATO-Kräfte unterstützen durch Seeraumüberwachung und dem Austausch von Lageinformationen, um die beteiligten Behörden bei ihrem Einsatz gegen Schlepper und deren Netzwerke zu unterstützen.

