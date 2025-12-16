NORMA

NORMA beschafft in den letzten fünf Jahren Produkte für über 2,2 Milliarden Euro bei regionalen Lieferanten und Erzeugern

Für mehr Frische, Nachhaltigkeit und sichere, heimische Arbeitsplätze

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

Vom Kleinbauern bis zum großen Produzenten - alle profitieren von NORMA! Egal, ob landwirtschaftlicher Familienbetrieb in dritter Generation oder regionaler Großlieferant von Süßwaren und weiteren Lebensmitteln: In den NORMA-Filialen finden Kundinnen und Kunden immer eine umfassende Auswahl an Produkten, die direkt aus den regionalen Werberegionen stammen. Frisches Obst und Gemüse ist beispielsweise deshalb grüner, saftiger und aromatischer, da es von den örtlichen Feldern stammt und nur kurze Lieferwege hinter sich hat. Auch bei Molkerei- und Fleischprodukten oder vielen weiteren Lebensmitteln achtet der Nürnberger Lebensmittel-Discounter konsequent darauf, die heimische Wirtschaft zu unterstützen. NORMA sieht die zahlreichen regionalen Partner, Erzeuger, Hersteller und Zulieferer nicht nur als wichtigster Bestandteil der Discount-Wertschöpfung an, sondern verschaffte ihnen in Summe in den vergangenen Jahren Milliarden-Umsätze. Die jährlichen Beträge - genau wie die Anzahl der kleinen, mittleren und großen Zulieferer von NORMA - steigt stetig an und sind ein Erfolgsgarant für eine gesunde, lokale Wirtschaft sowie für die hohe Qualität von NORMA.

Garant für Stabilität auch in schweren Zeiten

Gerade während Corona hatten viele kleinere und regionale Erzeuger damit zu kämpfen, dass ihnen Absatzmöglichkeiten weggebrochen sind. In diesen schweren Zeiten übernahm NORMA für sein Netzwerk an Zulieferern und Partnern besondere Verantwortung und war so ein Garant für Stabilität: Seither wurden mehr als 2,2 Milliarden Euro an die lokalen Unternehmen ausgezahlt - viele der Beträge sogar mit einem deutlich verkürzten Zahlungsziel, um mehr finanzielle Sicherheit zu bieten.

Eine starke Partnerschaft gibt allen Seiten Sicherheit

Auf diesem Weg wird NORMA nicht nur ihrer gesellschaftlichen Verantwortung vor Ort gerecht, stärkt kleine und mittlere Arbeitgeber und verkürzt im Sinne der Umwelt nachhaltig Lieferketten. Durch die partnerschaftliche und langjährige Zusammenarbeit mit den regionalen Partnern wird auch eine dauerhafte Belieferung von Niederlassungen und Filialen selbst in Zeiten von Ressourcenknappheit jederzeit sichergestellt.

Von dem NORMA-Regionalansatz, der fest in der Unternehmensstrategie verankert ist, profitieren letztlich also alle: Kundinnen und Kunden genauso wie die Partner, die den Discounter als verlässlichen Abnehmer für ihre heimisch produzierten Waren immer an ihrer Seite wissen.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell