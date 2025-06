BearingPoint GmbH

BearingPoint bringt in Zusammenarbeit mit SAP eine integrierte E-Mobility-Plattform für Flottenmanager und Betreiber von Ladestationen auf den Markt

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main (ots)

Die neue Cloud-basierte Lösung erleichtert das Management von Elektroflotten und -infrastrukturen und ermöglicht Kosteneffizienz, operative Transparenz und eine effektive Skalierung.

Die Management- und Technologieberatung BearingPoint hat in Zusammenarbeit mit SAP eine modulare, cloudbasierte Plattform auf den Markt gebracht, die dabei hilft, das Management von Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastruktur effizienter zu gestalten. Die auf BearingPoint ETM.next basierende und in SAP E-Mobility integrierte Lösung unterstützt Flottenmanager in Unternehmen und Gewerbebetrieben dabei, ihre Elektromobilität voranzutreiben und ermöglicht den Betreibern von Ladestationen (CPOs) eine ganzheitliche Verwaltung ihrer Anlagen.

Die Plattform konsolidiert das Fahrzeug- und Ladeinfrastrukturmanagement in einer einzigen Schnittstelle und verbessert damit sowohl die Betriebs- als auch die Kosteneffizienz. Sie bietet End-to-End-Funktionen - vom Flotten- und Ladekartenmanagement bis hin zur Überwachung von EVSEs (Electric Vehicle Supply Equipment) und der Verfolgung von Ladevorgängen, einschließlich der Bereitstellung von Daten für ESG-Berichtsanforderungen.

Vor allem kleine und mittelständische Unternehmen können von den integrierten Abrechnungs- und Rechnungsstellungsfunktionen profitieren, die sich in bestehende IT- und SAP-Geschäftsprozesslandschaften integrieren lassen.

"Mit dieser Lösung adressieren wir einen entscheidenden Bedarf für Unternehmen, die in einem sich schnell entwickelnden und derzeit fragmentierten Markt auf Elektromobilität umsteigen. Die Lösung verbessert nicht nur das Management der Ladeinfrastruktur, sondern erschließt unseren Kunden auch neue Effizienzpotenziale und Kosteneinsparungen. Für Flottenbetreiber, die ihre Mobilitätsstrategien zukunftssicher machen wollen, ist dies ein entscheidender Schritt", sagt Nina London, Partnerin bei BearingPoint.

Die Lösung läuft auf der SAP Business Technology Platform (SAP BTP), ist integriert in SAP E-Mobility sowie SAP S/4HANA-fähig, wodurch die Kompatibilität mit bestehenden SAP-Landschaften und Skalierbarkeit unterstützt wird. Auf der Grundlage von Smart-Charging-Funktionen entwickelt sich die Lösung zu einem umfassenden System zur Optimierung der Energiekosten für das Laden von Elektrofahrzeugen und zur Senkung der Gesamtbetriebskosten (TCO) für Flottenbetreiber. Die erweiterten Analysemöglichkeiten bieten wertvolle Einblicke in das Ladeverhalten und die Routenplanung und helfen Unternehmen, die Energiekosten weiter zu senken, die Anlagenauslastung zu maximieren und die Nachhaltigkeit insgesamt zu verbessern.

Mit dieser Markteinführung erweitert BearingPoint sein Portfolio an BearingPoint Products, das bereits eine Vielzahl von Softwarelösungen auf Basis von SAP BTP umfasst. Dieses Angebot wurde nun um eine vollständig integrierte E-Flottenmanagement-Lösung erweitert, die Ladeinfrastruktur und E-Mobility-Services auf der Basis von SAP E-Mobility umfasst. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unseren Products Store.

Die wichtigsten Vorteile der integrierten E-Mobilitätsplattform auf einen Blick:

Kosteneffizienz

Deutlich geringere Lizenzkosten für kleine und mittlere CPOs bei der Umstellung auf eine unternehmensgerechte E-Mobility-Plattform, die höchste Sicherheits-, Rechts- und Compliance-Standards erfüllt. Die Cloud-basierte Plattform lässt sich problemlos mit Enterprise Resource Planning (ERP) und Management-Systemen verbinden und ermöglicht so einen reibungslosen digitalen Workflow.

Durchgängig automatisierte Ladevorgänge

Eine vollständig automatisierte, in SAP E-Mobility integrierte Lösung zur Verwaltung von Abrechnungstransaktionen über Backend- und Frontend-Systeme hinweg. Schlanke Abwicklung der Abrechnungsprozesse auf Fahrer-, Fahrzeug- und Ladekartenebene.

Optimierung der Total Cost of Ownership (TCO)

Geringere Kosten und bessere Benutzerfreundlichkeit durch optimiertes Routing, intelligentes Laden und einheitliche Abrechnung - für einen reibungslosen Betrieb, Effizienz und finanzielle Transparenz für Flottenfahrer, Flottenmanager und CPOs.

Umfassendes Asset Management

Ganzheitliches Lebenszyklusmanagement der Ladeinfrastruktur für große gewerbliche Flotten. Die Live-Überwachung von Anlagenzustand, Energieverbrauch und Effizienz gewährleistet eine optimale Nutzung und minimale Ausfallzeiten.

Individuelle Anpassung und zusätzliche Services

Maßgeschneiderte Konfigurationen durch das Expertenteam von BearingPoint. Zusätzliche Services wie Echtzeitüberwachung, vorausschauende Wartung und Betriebsunterstützung zur Verbesserung der Systemzuverlässigkeit und -leistung, um einen dauerhaften Wert der heutigen Investition zu gewährleisten.

Die neue E-Mobilitätsplattform für Flottenmanager und Betreiber von Ladestationen wurde im Mai 2025 auf der SAP Sapphire in Madrid vorgestellt. Nina London kommentierte: "Wir haben uns sehr über die Vorstellung unserer Lösung auf der diesjährigen SAP Sapphire in Madrid gefreut. Diese Veranstaltung hat uns eine hervorragende Gelegenheit geboten, die Möglichkeiten unserer integrierten E-Mobilitätsplattform zu präsentieren und die Zukunft des nachhaltigen Flotten- und Ladestellenmanagements voranzutreiben."

Um über die neuesten Trends in der E-Mobilität auf dem Laufenden zu bleiben, lesen Sie auch unseren BEV-Index: https://ots.de/OYm6qR

Über BearingPoint

BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei Geschäftsbereichen: Consulting, Products und Capital. Consulting umfasst das klassische Beratungsgeschäft mit dem Dienstleistungsportfolio People & Strategy, Customer & Growth, Finance & Risk, Operations sowie Technology. Im Bereich Products bietet BearingPoint Kunden IP-basierte Managed Services für geschäftskritische Prozesse. Capital deckt die Aktivitäten im Bereich M&A, Ventures und Investments von BearingPoint ab.

Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.

BearingPoint ist eine zertifizierte B Corporation, die hohe soziale und ökologische Standards erfüllt.

Weitere Informationen:

Homepage: www.bearingpoint.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpoint

Products Webpage: www.bearingpoint.com/store

Original-Content von: BearingPoint GmbH, übermittelt durch news aktuell