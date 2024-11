WDR Westdeutscher Rundfunk

Mehr Regionalität, bessere Qualität: WDR 4 auch in DAB+ mit regionalen Informationen

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, den 27. November 2024, wird der WDR die Verbreitung seiner Radioprogramme über DAB+ durch einen weiteren regionalen Kanal ergänzen. Hierdurch wird zum einen die Klangqualität aller WDR Hörfunk-Programme über DAB+ verbessert. Zum anderen werden die Programmangebote von WDR 2 und WDR 4 noch regionaler.

Die Änderungen sind nur für Hörerinnen und Hörer relevant, die DAB+ nutzen, also ihr Radioprogramm digital über Antenne empfangen. Der Empfang über UKW, Satellit, Kabel, DVB-T2 und Internet ist nicht betroffen.

Flächendeckende Regionalisierung auch für WDR 4

Ab dem 27. November 2024 wird der neue Kanal 9A den vorhandenen Kanal 11D in Teilen von NRW ergänzen. Hierdurch wird es möglich, dass regionale Informationen nicht nur in WDR 2, sondern jetzt auch in WDR 4 über DAB+ verbreitet werden können.

Über den neuen Kanal 9A werden die Landesteile Münsterland, Ruhrgebiet, Bergisches Land, Köln/Bonn und Aachener Land mit den regionalen Informationen von WDR 2 und WDR 4 versorgt.

Der Kanal 11D ist weiterhin in ganz NRW zu empfangen. Über diesen Kanal werden dann die Landesteile Ostwestfalen-Lippe, Sauerland, Siegerland und Niederrhein mit den regionalen Informationen von WDR 2 und WDR 4 versorgt. Auch alle anderen Radioprogramme des WDR werden wie bisher über diesen Kanal gesendet.

Eine vollständige Abdeckung aller Regionen in NRW durch WDR 2 und WDR 4 ergibt sich aus der Kombination beider DAB+-Kanäle.

Sendersuchlauf empfohlen

Um alle Programme am DAB+ Radio wiederzufinden, wird empfohlen, im Anschluss an die technischen Umstellung einen Sendersuchlauf am DAB+ Radiogerät durchzuführen: Dabei wird die Programmliste aller verfügbaren Sender neu eingelesen. Im Anschluss sollte die Belegung der Stationstasten bzw. Speicherplätze mit den Programmen des WDR geprüft und ggf. wiederhergestellt werden. Führt dies im Ausnahmefall nicht zum Erfolg, wird empfohlen einen Reset auf die Werkseinstellungen durchzuführen und den Suchlauf erneut zu starten.

Wer WDR-Programme über DAB+ im Auto hört, hat noch weniger zu tun: Die Programmliste aller verfügbaren Sender wird in der Regel automatisch neu eingelesen. Im Anschluss sollte auch hier die Belegung der Stationstasten bzw. Speicherplätze geprüft werden.

Ausführliche Informationen und ein FAQ zum Digitalradio DAB+ gibt es unter:

technik.wdr.de. Informationen zu den Empfangsbereichen stehen bei dabplus.de.

Fotos finden Sie unter ard-foto.de.

Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell