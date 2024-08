MagentaSport

3. Liga komplett live bei MagentaSport, Sonntag ab 13.15 Uhr: 1860 München - Köln

Energie in Euphorie nach Borgmanns Traum-Comeback

"Weiterhin nicht durchdrehen" - Arminia mit fast perfektem Start

München (ots)

Energie in Euphorie! 5 Minuten Nachspielzeit waren angezeigt. In der 98. Minute trifft Axel Borgmann zum 2:1 für Cottbus gegen Aachen. Der Kapitän, zuvor 9 Monate verletzt, sorgt für den ersten Sieg. "Wenn so ein Mensch, der den Klub lebt und die Region und sich damit so identifiziert. Wenn der dann nach seiner Verletzung so ein Tor erzielt, fällt alles ab. Auch wenn ich Trainer bin, verbindet uns eine freundschaftliche Verbindung. Er hat einen besonderen Platz bei mir, denn ich weiß, was er, seine Frau und das Kind erreicht haben. Das ist nicht selbstverständlich", erklärt ein emotionaler Pele Wollitz. "Wir haben es uns mehr als verdient. Wenn du nicht gewinnst, macht das auch was mit deinem Kopf. Umso schöner, dass wir den Moment genießen können", freut sich Borgmann. Die Arminia Bielefeld verpasst nach dem DFB-Pokal-Triumph gegen Hannover (2:0) den perfekten Saisonstart. Mit dem 0:0 gegen Essen an der Hafenstraße sind die Bielefelder dennoch zufrieden. "Wir haben zu Null gespielt und nehmen den Punkt an der Hafenstraße mit. Damit sollte man zufrieden sein und weiterhin nicht durchdrehen. Wir haben 7 Punkte aus 3 Spielen. Das hätte vorher jeder unterschrieben", sagt Trainer Mitch Kniat. Nach Ansicht von Essens Coach Christoph Dabrowski "haben wir zu viel liegen lassen, dass wir dann keine klare Torchance kreieren." Vorstand Marc-Nicolai Pfeifer kündigte noch einen Spieler für die RWE-Offensive an: "Ich werden keine Namen öffentlich kommentieren, aber wir wollen noch einen Spieler für die Außenbahnen verpflichten. Da sind wir auch in guten Gesprächen." Saarbrücken tritt auf der Stelle, gleicht gegen Ingolstadt zwar einen 0:2-Rückstand aus, kassiert dann aber kurz vor Schluss das 2:3. Ingolstadt feiert mit Trainerin Sabrina Wittmann den 2. Saisonsieg und ist auf Kurs. "Am Ende haben wir einen Fehlstart und ein Spiel verloren, dass wir nicht verlieren müssen", moniert Rüdiger Ziehl. Saarbrückens Sportdirektor Jürgen Luginger will nach 2 Ausfälln die Defensive verstärken: "Wir hoffen, dass wir nächste Woche auch Vollzug melden können mit einem Innenverteidiger. Ich denke, das tut uns sehr gut." Der Sabrina Wittmann konstatiert: "Wir haben eigentlich ein gutes Spiel gemacht und deshalb hätten wir es nicht so eng machen müssen." Rostock verpasst den ersten Sieg, kassiert den 1:1-Ausgleich in der Nachspielzeit gegen Dortmund II. Ex-BVBler Franz Pfanne findet klare Worte für seine neue Mannschaft. "Wir haben einen riesigen Aufwand betrieben und bekommen in der letzten Aktion des Spiels so einen Schlag in die Fresse", ärgert sich Pfanne.

Nachfolgend alle Aussagen und Clips aus der 3. Liga vom Samstag. Weiter geht es am Sonntag mit u.a. dem TSV 1860 München gegen Viktoria Köln - live ab 13.15 Uhr bei MagentaSport. Expertin Kathrin Lehmann, Kommentator Martin Piller sowie Moderatorin Stefanie Blochwitz werden am Sonntag in Dresden das Duell VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern München im Supercup der Frauen begleiten - live ab 18 Uhr bei MagentaSport.

Energie Cottbus - Alemannia Aachen 2:1

Das gibt es nicht? Gibt es doch! Cottbus holt den 1. Dreier der Saison und belohnt sich für einen starken Kampf. Kurios: Obwohl Schiedsrichter Luca Jürgensen nur 5 Minuten Nachspielzeit anzeigen lässt, lässt er großzügig weiterlaufen. Axel Borgmann sorgt dann in der 8. Minute der Nachspielzeit mit einem sehenswerten Distanztreffer für den Sieg.

Claus-Dieter Wollitz, Trainer Cottbus: "Die Reaktion nach dem 1:1 war entscheidend, dass wir da nicht den Kopf haben hängen lassen. Das 3. Mal im 3. Spiel geführt und dann wieder unentschieden. Wir haben dann auf das 2:1 gespielt und am Ende hochverdient gewonnen. In der Sekunde und mit dem Schuss ist es natürlich auch glücklich."

Über den Siegtorschützen und Kapitän Axel Borgmann, der 9 Monate verletzt war: "Wir haben mit ihm schon einige Wege beschritten. Seine Entwicklung auch als Kapitän ist außergewöhnlich. Mit seinem Sohn gab es ein paar Probleme. Wie wir da zusammengehalten haben. Ich habe nachts öfters mit ihm telefoniert. Das ist eine ganz andere Verbindung. Wenn so ein Mensch, der den Klub lebt und die Region und sich damit so identifiziert. Wenn der dann nach seiner Verletzung so ein Tor erzielt, fällt alles ab. Auch wenn ich Trainer bin, verbindet uns eine freundschaftliche Verbindung. Er hat einen besonderen Platz bei mir, denn ich weiß, was er, seine Frau und das Kind erreicht haben. Das ist nicht selbstverständlich. Was wir als Klub und ich als Trainer da mitgemacht haben. Das sind dann die Belohnungen, an die ich glaube und die haben wir bekommen. " Der Link zum emotionalen Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=K3RmblcycUNyaTlzeUZZTXBMZ1BNdHNQSm1WOTlhbjBSVnJnSFlTeWdKRT0=

Axel Borgmann, Siegtorschütze und Kapitän Cottbus: "Ich kann das noch nicht in Worte fassen. Ich gehe immer mal wieder Spiele durch, wie man sich vorstellt, das Spiel zu gestalten. Es kam mir aber nicht in den Sinn, dass ich geglaubt habe, dass ich das entscheidende Tor mache in der 95. Minute. Das 1. Spiel nach so langer Zeit und dann vor der Kulisse. Das ist nicht in Worte zu fassen. Da prasselt eine Menge auf einen ein. Das ist echt unfassbar. (...) Wir haben es uns mehr als verdient. Wenn du nicht gewinnst, macht das auch was mit deinem Kopf. Umso schöner, dass wir den Moment genießen können."

Über sein Tor: "Ich wusste, dass das Spiel eigentlich schon vorbei ist. Ich habe vor der letzten Ecke den Schiedsrichter noch gefragt, ob es danach vorbei ist. Er meinte ja. Dann habe ich ihn gefragt, ob ich noch mal schießen darf, wenn der Ball zu mir kommt. Dann meinte er: ja, kannst du machen. Das zählt dann noch." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bWV1c2RWVUp2aTcrQXdYQU9jTlhJelFPVTRLT3BOQmtoNTgvSVI1Z2NFND0=

Hainer Backhaus, Trainer Aachen: "Wir haben letztes Jahr 6 ,7 mal genau von so einer Situation profitiert. Die Frage, die sich stellt, ist, warum wir nicht in der Lage sind, den Ball zu klären. Wir haben ihn mehrfach sicher am Fuß und treten über den Ball. Das Spiel muss bis zur 75. Minute klar für uns entschieden sein. Dass Cottbus, die mit dem Rücken zur Wand stehen, alles reinwirft, ist klar. Wenn wir wechseln, verlieren wir Energie. Wir haben aber Gelbe Karten und müssen das machen. Dann haben wir aber keine Entlastung mehr. Das ist das 3. Mal im 3. Spiel und das macht mich echt nachdenklich." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=T00xV3BaSnpzUDNvUk0zWDVMNWFlcHltKzNKWHNVZVNqam1OWGxTTzdVcz0=

Rot-Weiss Essen - Arminia Bielefeld 0:0

Essen und Bielefeld trennen sich gerechtermaßen Unentschieden. Bielefeld verpasst den perfekten Saisonstart mit 3 Siegen, bleibt aber ungeschlagen. Essen steht bei 4 Punkten und spielt erstmals in der jungen Saison zu Null.

Christoph Dabrowski, Trainer Essen: "Beide Mannschaften sind am Ende nicht das maximale Risiko eingegangen. Wir haben keine Chancen zugelassen. Wir hatten vorne anspruchsvolle Aktionen. Wir müssen aber auf den letzten Ball aufpassen. Da haben wir zu viel liegen lassen, dass wir dann keine klare Torchance kreieren. Dementsprechend müssen wir mit dem Punkt leben und ihn mitnehmen."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UExKN25kaW1acmRQZjdpS2ZEOXZpMkx2N2NIZzVHbHdJbmpWUXNQUlRoWT0=

Julian Etschberger, kam im Sommer nach Essen und feierte sein Debüt für Essen: "Ich kenne die Hafenstraße schon von der letzten Saison. Es war sehr laut und aufregend. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich als Teil des RWE-Teams auftreten darf. Es war sehr gut." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NDZSQXdFOUN0U202dFRZY1JVcTJUemVtelg4YVo4VjlqM3NPNkF6RFk0ND0=

Mitch Kniat, Trainer Bielefeld: "Für die Zuschauer war es nicht das schönste Spiel. In der 1. Halbzeit war es sehr zähe Kost. Da waren relativ wenig Chancen auf beiden Seiten. Wir haben zu Null gespielt und nehmen den Punkt an der Hafenstraße mit. Damit sollte man zufrieden sein und weiterhin nicht durchdrehen. Wir haben 7 Punkte aus 3 Spielen. Das hätte vorher jeder unterschrieben."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SjhDbEpXRzZoN1Bva1lIRFU2NHExdE5CL3lDdUM5VlpLQUh2aTJnbUVpWT0=

Lukas Kunze, kam im Sommer nach Bielefeld: "Hier werden nicht viele Mannschaften gewinnen. Von daher nehmen wir den Punkt gerne mit, obwohl wir gerne auch die 3 Punkte hätten mitnehmen wollen."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VUFGQTBOR3lEVFVJVEJSZGwrMkhMY3VZeUxOemRHU295b0RCb3NiV3F6WT0=

Marc-Nicolai Pfeifer, Vorstandsvorsitzender in Essen, verriet in der Pause, dass auf dem Transfermarkt noch etwas passieren soll: "Wir haben einen guten Mix in der Mannschaft. Wir haben auch zum Ende des Transferfensters den Fokus daraufgelegt, uns Offensiv zu verstärken. Mit Ahmet Arslan haben wir da noch einen wichtigen Faktor dazubekommen. Ich darf auch verraten, dass wir vorhaben, einen weiteren Spieler im Offensivbereich zu verpflichten. Ich werden keine Namen öffentlich kommentieren, aber wir wollen noch einen Spieler für die Außenbahnen verpflichten. Da sind wir auch in guten Gesprächen." Der Link zur Aussage: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=S3RlMHU5WUYzVE5aVHliNFlhMTY0WGF1bGRmZ2p0M0lDbDh2amVIM3Zubz0=

1. FC Saarbrücken - FC Ingolstadt 2:3

Ingolstadt siegt spät gegen Saarbrücken und darf sich über den 2. Saisonsieg freuen. Für Saarbrücken hingegen ist der gute Auftakt in München nach 2 Niederlagen und das Aus im DFB-Pokal aufgebraucht.

Rüdiger Ziehl, Trainer Saarbrücken: "Am Ende haben wir einen Fehlstart und ein Spiel verloren, dass wir nicht verlieren müssen. In der 1. Halbzeit war es ein extrem wildes Spiel. Beide Mannschaften extrem offensiv. Am Ende ist es krass, dass wir die Möglichkeiten, die wir hatten, nicht nutzen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VkZqOGxYdzdIT2ZkNkovTmFneVA3Vm5RNTdSQXRSZ05HaU9tSHJocnExST0=

Tim Civeja, Torschütze Saarbrücken, nach seiner Leisten-OP ist er wieder fit: "Ich bin glücklich, dass ich wieder gesund bin. Ich kann über die 90 Minuten wieder schmerzfrei laufen. Das fühlt sich schön an. Ich freue mich auch sehr über die Berufung zur U21-Nationalmannschaft, bin aber im Moment noch sehr auf die Liga fokussiert. Die 2 Niederlagen in Serie nerven schon sehr." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VEM5U1hyOUZybzNRanVWT25WQ2dSS2dpYjNqdGpnZk8xSU50OGlUcElGQT0=

Sabrina Wittmann, Trainerin Ingolstadt: "Ich finde, dass wir Saarbrücken sehr wohl etwas geschenkt haben. Das waren 2 Momente in der 1. Halbzeit, die dieses Spiel komplett zum Kippen gebracht haben. Wir haben eigentlich ein gutes Spiel gemacht und deshalb hätten wir es nicht so eng machen müssen."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=b3lpMHA3Ykk3MnJTRm1JRUcxMjJ3a29QY1B2UTBZWWdVcTlRNStsQm1QTT0=

Lukas Fröde, Kapitän und Siegtorschütze für Ingolstadt: "Die 1. Halbzeit war sehr intensiv. Beide Teams mussten dem so ein bisschen Tribut zollen. Deshalb war die 2. Halbzeit auch ein, zwei Klassen langsamer. Wir wollen nicht mehr in Rückstand geraten. Umso wichtiger, dass wir das Spiel gewonnen haben." Der Link zum Interview: https://clipro.tv/player?publishJobID=UWpLbXhvenMvUlVNQjh3OHJ4NHdzM1JHOFdSeWlFcy9GbGdHTGVZdlBIMD0=

Jürgen Luginger, Sportdirektor Saarbrücken, sprach in der Pause über weitere Neuzugänge: "Ja, natürlich suchen wir noch. Wir haben mit Thoelke und Uaferro zwei wichtige Innenverteidiger, die verletzt sind. Deswegen schauen wir da schon sehr intensiv. Wir hoffen, dass wir nächste Woche auch Vollzug melden können mit einem Innenverteidiger. Ich denke, das tut uns sehr gut." Der Link zur Aussage: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RFRkVElzcndjMTZSamp2NEZ4NzZPUXE2NHptaU5KQ2JZSzNwNEM2Qm9EWT0=

Hansa Rostock - Borussia Dortmund II 1:1

Lange sah es so aus als wäre die ersten 3 Punkte für Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock eingetütet. Ein Slapstick-Eigentor von BVB-Juwel Kjell Wätjen ließ das Ostseestadion früh jubeln. Doch in der 95. Minute schockt Hettwer den Favoriten mit der letzten Aktion des Spiels. Damit ist es ein klarer Fehlstart für Bernd Hollerbach, der mit Hansa bei nur 2 Punkten nach 3 Spielen steht.

Bernd Hollerbach, Trainer FC Hansa Rostock: "Im Moment bleibt uns nichts erspart. Wir arbeiten, kämpfen und geben alles. Ich weiß nicht, wie lange es noch dauert, aber wir werden weiter machen. Wir haben ein tolles Spiel gemacht. Wir haben ein klares Tor nicht bekommen. Das 2:0 von Fröhling, wo Abseits gepfiffen wurde, ist absoluter Wahnsinn. Das ist bitter. Das ist kein schöner Tag, dass wir das Tor kurz vor Schluss gefangen haben, weil es die Mannschaft nicht verdient hat. Wir müssen da durch. Es fühlt sich nicht nach einem Punktgewinn, sondern nach einer Niederlage an." Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WFZRb1UzS05xUUlPWnJmMUw0ejduNmd0dEdWWm5sanZJZEF6Q1QzeVRvND0=

Franz Pfanne, seit Sommer Kapitän Hansa Rostock zuvor beim BVB: "Wir haben einen riesigen Aufwand betrieben und bekommen in der letzten Aktion des Spiels so einen Schlag in die Fresse. Ich weiß, was die Mannschaft unter der Woche investiert. Es fühlt sich einfach Scheiße an. Als erfahrene Drittliga-Truppe müssen wir das 1:0 mit Mann und Maus verteidigen und das ist uns nicht gelungen." Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RkhpOEJjR29JQjZtQWswbjliMG9OQVBHRURYbXJKSDBYbVlDOTFRNUFZND0=

Jan Zimmermann, Trainer BVB II, über die Gerüchte um einen Abgang von Torschütze Julian Hettwer: "Ich bin bei Borussia Dortmund. Hier gibt es jeden Tag Gerüchte. Julian weiß ganz genau, was er an uns, der Mannschaft und an dem Umfeld hat. Er hatte in der vergangenen Saison einen großen Anteil am Erfolg. Das wird er dieses Jahr auch haben. Er steht im Fokus vieler Vereine. Warten wir mal ab, was passiert. Ich gehe davon aus, dass er nicht geht und das nicht sein letztes Tor für uns war."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TXpTVEVXakVpdHFObk43b3crcW9NMENpWkxkK1FXS0ZYSEdHRHprUzZSWT0=

VfL Osnabrück - SpVgg Unterhaching 4:2

Der VfL Osnabrück tut sich gegen 10 Hachinger lange schwer, ein Handelfmeter in der Nachspielzeit bringt aber doch noch den ersten Sieg der Saison. Damit wendet der Zweitliga-Absteiger einen Fehlstart ab. Unterhaching muss indes die zweite Niederlage der Saison einstecken.

Erik Engelhardt, Torschütze zum 2:2 für den VfL Osnabrück, hat seinen Vertrag verlängert: "Ich bin ein Mensch, der Klarheit braucht. Die Klarheit wollte ich mir selbst, dem Verein und auch meiner Familie geben, damit wir auch planen können. Im Oktober kommt ein kleiner Junge. Ich bin sehr zufrieden mit der Entscheidung. Ich habe gesagt, wir gewinnen zusammen und verlieren zusammen. Wir haben gewonnen, weil alle mitgemacht haben, und am Ende war es auch verdient." Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=K2JBbUxBSGsveXJJcmp5YmJJZkxoMUxQb2FZYVUyZ1lOZFBrYlExbXpSdz0=

Marc Unterberger, Trainer SpVgg Unterhaching: "Mit der gelb-roten Karte hat das Spiel eine Dynamik angenommen, die heute gegen uns gelaufen ist, mit dem Elfmeter hinten raus. Tut natürlich weh." Zur Gelbroten Karte von Stiefler: "Schwer, schwer. Die Hand ist angelegt. Er hat die Hand erst oben und zieht sie dann runter. Diese Handregelung ist immer unglücklich. In dem Fall hat er die Gelbe Karte gegeben, dann er vielleicht die Zweite weglassen."

Zur Elfmeter-Entscheidung: "Da macht er heute 13.000 Osnabrücker glücklich. Ob er sich selbst damit glücklich macht, sollen andere entscheiden. Die Bremer Brücke ist auch dafür bekannt, Energien zu erzeugen, die Einfluss auf Menschen haben. Vielleicht hat das heute auch Einfluss genommen. Er soll sich die Bilder nochmal in Ruhe anschauen und dann wird er von seinen Beobachtern eine faire Bewertung kriegen." Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZUxCeTlzYm0rVFpIZlE0YXhTVFFTWnhXSGRITURNeGRZRUxRSGcvcTR1ST0=

Manfred Schwabl, Präsident SpVgg Unterhaching, über die 18jährige Nummer Eins Konstantin Heide: "Es heißt immer mit 18 hat man keine Erfahrung, das ist klar, aber wenn wir ihn jetzt nicht reintun, hat er mit 21 auch keine. Er wirkt sehr ruhig, überhaupt nicht nervös, immer noch ein paar kleine Patzer dabei, aber das gehört dazu. Was mir am wichtigsten ist, ist, dass er total bodenständig und geerdet ist, obwohl er U17-Weltmeister ist und 4 Elfmeter gehalten hat. Er ist auf einem sehr guten Weg und wir unterstützen ihn bei allem, weil er ein Eigengewächs ist. Er ist schon 7, 8 Jahre da und wenn man ihn nicht unterstützt, wen denn dann?" Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eHBJRTdQY1VoekxLL2V4dzJaekpWdzQxWGRLclZXRmRibjBlKzU4cVNvRT0=

SV Sandhausen - Hannover 96 II 0:1

Für den aufstiegsambitionierten SV Sandhausen gibt es den ersten Nackenschlag der Saison. Gegen Hannover 96 II gibt es eine 0:1-Heimniederlage. Für den Aufsteiger hingegen sind es die ersten 3 Punkten in der Saison und überhaupt in der 3. Liga.

Sreto Ristic, Trainer SV Sandhausen: "Wir haben sehr fahrig gespielt, hatten nicht die Passgeschwindigkeit und waren in 90 Minuten nicht in der Lage, eine klare Torchance herauszuspielen. Es hat immer etwas gefehlt und das hat sich über 90 Minuten gezogen. Wenn du geistig und körperlich nicht diese Bereitschaft hast, dann ist das schwierig gegen so eine wilde Mannschaft, die das über 90 Minuten durchgepowert hat. Wir haben das heute nicht auf den Platz bringen können. Es ist ein bitterer Nachmittag für uns. Wir können festhalten, dass es mit Halbgas für uns gegen keine Mannschaft geht."

Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UDhQbFVrQzVNNE00YWt4aEh1dXMvMlRMQ2pRbW5GTlBvK1pkckdlSlY1bz0=

Daniel Stendel , Trainer Hannover 96 II: "Für uns war es heute historisch, die ersten 3 Punkte in der 3. Liga, für die wir hart gearbeitet haben. Gratulation an meine Mannschaft, was die heute läuferisch und kämpferisch gezeigt haben war schon überragend. Wir haben einen Tick mehr investiert, deshalb denke ich, dass das ein verdienter Sieg war." Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aXQraWU0Ti8zWUdWRUw3NXRFTTZhU2lVUHM1TkYxbzZKS0ZkL294RDJsRT0=

Lukas Wallner, Torschütze zum 1:0 für Hannover 96 II: "Ich habe das alles der Mannschaft zu verdanken. Wie viel wir heute gelaufen sind und gearbeitet haben war unglaublich. Ich bin mega stolz. Die Jungs haben mich super aufgenommen. Man merkt, das ist eine richtige Familie und das haben wir heute auf dem Platz wieder bewiesen." Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MjluZkYyODhDTzRvSGlEb0tuV2xsZnhSamJQMUJrU09ka3NNM0IwTHJEcz0=

