3. Liga komplett live bei MagentaSport Sonntag, 13.15 Uhr: RWE in Hannover/ Dotchev bremst Aue-Euphorie, Koschinat kritisiert VfL: "Nicht alles auf dem Platz gelassen", Kniat erahnte Arminia-Glück

Spätes Tor-Glück für Arminia nachdem 88 Minuten zuvor nicht viel zusammenlief, aber jetzt hat Bielefeld schon 6 Punkte. Und: endlich mal wieder einen Heimsieg, 1:0 gegen den BVB II. "Das Abschlusstraining gestern war bei uns katastrophal. Da hat nichts geklappt. Unsere Abläufe, alles war einfach mies", verrät Kniat. "Ich wusste aber, dass nach so einem Abschlusstraining nur ein Sieg herauskommen kann." Aue startet ebenfalls mit 2 Siegen nach dem verdienten 2:0 in Osnabrück in die neue Saison. "Es sind nur 2 Spiele gespielt, wir dürfen jetzt nicht anfangen, es zu übertreiben. Oder uns zufrieden zu stellen. Das kann sehr, sehr gefährlich sein", bremst Aues Trainer Pavel Dotchev. Tristesse für den noch punktlosen Absteiger VfL, Trainer Uwe Koschinat spricht von "einer verdienten Niederlage". Es habe nicht nach 4 Ausfällen nicht nur die Qualität gefehlt: "Wenn wir uns einen Vorwurf machen müssen - das spiegelt die Reaktion der Menschen wider - dann ist es der Eindruck, dass wir nicht alles auf dem Platz gelassen haben." Auch Rostock patzt beim 0:1 im Absteiger-Duell in Wiesbaden. Trainer Bernd Hollerbach, steht bei nur einem Punkt mit Hansa: "Wir hätten uns belohnen müssen. Wir haben viel Aufwand betrieben. Wir hatten 100prozentige Torchancen. Es ist bitter, da die Mannschaft alles rausgehauen hat und ein gutes Auswärtssiel gemacht hat." Ein Wow-Effekt, schon jetzt das "Tor des Monats August" verbucht Lex Tyger Lobinger, der für Viktoria Köln zum zwischenzeitlichen Ausgleich per Fallrückzieher trifft. Die Viktoria siegt 2:1 in Mannheim. "Es ist ein schönes Tor. Tor ist Tor. Das ist das wichtige. Wir haben den Sieg geholt. Das war für uns wichtiger", findet Lobinger. Nix Wow für Waldhof, punktlos zum Start - droht erneut eine Zittersaison? "So können wir in der 2. Halbzeit nicht auftreten, wenn wir ein Spiel gewinnen wollen", mosert Trainer Marco Antwerpen nach einer 1:0-Führung. Aachens Keeper Johnen rettet 10 Alemannen ein 1:1 gegen Verl zum Heimdebüt vor 23.000 Fans. Haching überrascht mit einem 2:1 im Derby gegen den Favoriten Ingolstadt.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen vom 2. Spieltag am Samstag der 3. Liga - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Am Sonntag gastiert dann u. a. der TSV 1860 München bei Aufsteiger Stuttgart II (ab 16.15 Uhr), RWE eröffnet den Sonntag ab 13.15 Uhr bei Hannover 96. Ab 19.15 Uhr empfängt der 1. FC Saarbrücken den SV Sandhausen. Nur bei MagentaSport gibt es alle 380 Partien, 312 Spiele exklusiv, auch über die Plattform MagentaTV.

Arminia Bielefeld - BVB II 1:0

Erst klappt nichts, dann gibt es immerhin die 3 Punkte. Arminia Bielefeld startet somit perfekt in die neue Saison. Der goldene Treffer fällt in der 88. Minute durch einen Kopfballtreffer von Kaito Mizuta. Der BVB II bleibt damit bei 3 Punkten. Trainer Mitch Kniat gibt zu: "Das Abschlusstraining gestern war bei uns katastrophal. Da hat nichts geklappt. Unsere Abläufe, alles war einfach mies", verrät Kniat. Der bewies aber hellseherische Fähigkeiten, sagte: "Ich wusste aber, dass nach so einem Abschlusstraining nur ein Sieg herauskommen kann. (...) Jeder Trainer kennt das Gefühl, wenn man den Jungs ein gutes Gefühl mitgeben will und dann läuft wirklich alles schief. Jetzt im Spiel war es dann besser. Es hätte auch 0:0 ausgehen können, aber wir brauchen uns nicht zu beschweren, wenn wir die 3 Punkte mitnehmen können."

Mitch Kniat, Trainer Bielefeld, ist glücklich: "Meine Laune ist sehr gut. Die ist aber nicht nur bei mir und der Mannschaft gut, sondern auch bei den Fans, die jetzt zufrieden nach Hause gehen. Ich gönne das jedem Einzelnen hier im Stadion."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UDViZHFZSmNaT3RCS0p2ekZtWHB3Y3J6MnE3U2hPWGhGRlZhY2k2dlRjST0=

Kaito Mizuta, Torschütze Bielefeld: "Ich bin sehr glücklich. Das war wichtig für die Mannschaft. Wir haben gewonnen und für mich ist das super." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SmlVS3dHcUgyY0orM2orWlZTTG9RbUMzWFRCbzB6Vm9QTmdwNVE0alBwQT0=

Jan Zimmermann, Trainer BVB II: "Meine Jungs sind total enttäuscht. Sie tun mir auch echt leid. Wir haben bis zu dem Gegentor ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht. Die Jungs haben das taktisch überragend gemacht. Wir haben den Pfostenschuss und den Kopfball zugelassen. Mehr nicht. Das wir dann ein Tor bekommen, ist total ärgerlich für die Jungs, da sie mehr verdient hätten. (...) Wir fahren total enttäuscht und frustriert nach Hause." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NzlpRk1pM3lzZHQxQkxCV1VGaG0wMUpwdEJ0S3Z0TUZWTWFmb21zdXkvbz0=

VfL Osnabrück - Erzgebirge Aue 0:2

Zwei Siege für Aue, aber Trainer Dotchev bremst. Null Punkte für den Zweitliga-Absteiger Osnabrück und Coach Koschinat spricht über "brutale Rückschläge" durch personelle Ausfälle.

"Beim Stand unserer Kaderplanung mit 4 Spielern nicht antreten zu können, die absolute Stammspieler sind. Mit denen wir sehr viel einstudiert haben, die der Mannschaft auch eine gewisse Stabilität geben. Das hat dan nicht gereicht", erklärt VfL-Trainer Uwe Koschinat, er gibt aber auch zu: "Wenn wir uns einen Vorwurf machen müssen - das spiegelt die Reaktion der Menschen wider - dann ist es der Eindruck, dass wir nicht alles auf dem Platz gelassen haben."

Koschinat fordert verhalten neue Spieler: "Man muss ehrlicherweise sagen - und das ist dann eine sehr harte Analyse -in der Zusammensetzung ist es den Jungs einfach sehr, sehr schwer gefallen. Auf der einen Seite, den Versuch zu unternehmen, Aue in den Griff zu bekommen, über fußballerische Mittel. Auf der anderen Seite, diese hohe spielerische Qualität einzudämmen. Das haben wir nicht geschafft. So ehrlich muss auch sein: die Niederlage ist auch in der Höhe verdient."

Koschinat glaubt nicht, dass in der 2. und 3. Liga unterschiedlich Fußball gespielt wird: "Ich weiß nicht, woher die Menschen immer die Aussage nehmen, dass es anders ist. Das hat nur was mit der Qualität zu tun."

Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aHVCRUY1SVM3OHplaloxNmhRM21sWE5sYzF2N051NHZlRjJUdUI2NjNLMD0=

Neuzugang Dave Gnaase, kam von Saarbrücken, räumt wie sein Trainer ein: "Wir haben es nicht verdient. Wir waren oft immer den Schritt zu spät. Der letzte Schritt, der letzte Biss hat einfach gefehlt." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UFhZc1F3VjBVMzlrUlFzRXRvdEtXMWNpaEordTNKTjQ0QmVSV2F3RzFOUT0=

"Es sind nur 2 Spiele gespielt, wir dürfen jetzt nicht anfangen, es zu übertreiben. Oder uns zufrieden zu stellen. Das kann sehr, sehr gefährlich sein", bremst Aues Trainer Pavel Dotchev nach den beiden Siegen zum Auftakt: "Fakt ist, dass wir ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Wir haben dominiert und annähernd vielleicht 2 Chancen zugelassen."

Dotchev über sein neues Team: "Ziel war, was Kaderplanung betrifft, uns nur punktuell zu verstärken. Wir wollten das Gerüst behalten, uns nur punktuell verstärken."

Dotchev über den Torschützen Mika Clausen: "Der tut uns richtig gut. Nicht nur offensiv. Auch in Bedrängnis hat er immer gute Lösungen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=b1pzSE9KaTFwQVQwWjNUYTB6TDFjRFhwZTRZRlZHaDFUcVY5UU85MEVQVT0=

"Das ist mit Sicherheit einer der schönsten Momente in meinem Leben", freut sich Mika Clausen (22), kam von St. Pauli, über sein erstes Profi-Tor und das erste Kopfball-Tor: "Wir sind ein echtes Team. Wir sind eingespielt. Essind nicht viele Neue gekommen. Und die neu gekommen sind, das kann ich selsbt bewerten, wurden extrem gut aufgenommen. Wir hatten keine Anlaufschwierigkeiten und das ist das, was uns auszeichnet."

Clausen über sein 1. Tor: "Das sieht ganz ok aus. Das läuft heute noch ein paar mal. Ich hoffe, das 1. Mal gleich in der Kabine." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aEtISytUQ3VHR3R6NTRFcFY0VWU5a1ViUHQzNkVkVVdXdnlWUnllSzRkST0=

Alemannia Aachen - SC Verl 1:1

Guter Auftakt mit 4 Punkten für den Aufsteiger. Schon nach 11 Minuten kassiert Routinier Benschop die Rote Karte vor 23.000 Zuschauern. Aachen kassiert dann auch noch das 0:1 kurz vor der Pause.

Aachens Trainer Heiner Backhaus freut sich daher über die gute Moral seiner 10 Spieler: "Das war ein superintensives Spiel, wenn du 80 Minuten in Unterzahl spielst und dann kurz vor der Pause noch das Gegentor bekommst. Das war für die Moral natürlich nicht gut. Zur Halbzeit haben wir gesagt: jetzt gehen wir all in. Jetzt pressen wir in Unterzahl einfach und dafür sind wir belohnt worden. Wir müssen uns nicht schämen, hier den Punkt mitgenommen zu haben."

Zur Roten Karte für Charlie Benschop: "Oh, auweia. Gute Besserung an den Jungen erst mal. Zu wild, zu heiß vielleicht zum ersten spiel hier am Tivoli. Kann man pfeifen. Haben wir aber auch gar nicht zum Thema gemacht."

Zur Leistung seines überragenden Keepers Johnen: "Ich mag´s nicht, Einzelspieler herauszuheben. Weil das Kollektiv heute dafür gesorgt, dass wir 1:2 gespielt haben. Wir haben Super-Torwart, deer ist erst 21 Jahre alt und ihm gehört die Zukunft. Dafür haben wir ihn, dass er solche Bälle hält." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=M25sclBpWlNZWFpPTDhJaERyQkFHemxRdjlBQUF4Z0dJeDRzVmZheUVZOD0=

Verls Trainer Alexander Ende: "Wenn du so lange führt, dann noch Überzahl spielst. Dann ist es eine Riesenenttäuschung hie rnicht die 3 Punkte mitzunehmen." Ende moniert "die Chancenverwertung. Da war genügend dabei, um auf 2:0 zu stellen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=M25sclBpWlNZWFpPTDhJaERyQkFHemxRdjlBQUF4Z0dJeDRzVmZheUVZOD0=

SpVgg Unterhaching - FC Ingolstadt 2:1

Unterhaching gewinnt das Derby gegen Ingolstadt und sichert sich den 1. Saisonsieg nach der klaren Pleite gegen den BVB II. Tim Knipping, ausgeliehen von Sandhausen, trifft direkt beim Debüt. Für Ingolstadt und Sabrina Wittmann ist es die erste Niederlage der Saison.

Sabrina Wittmann, Trainerin Ingolstadt: "Ich will das 0:1 nicht auf den Schiedsrichter schieben, aber das wir nach so einer Situation in Rückstand geraten und unseren Sechser rausnehmen müssen, das tat schon weh. In der 2. Halbzeit sind wir nicht an unser Maximum gekommen. Dann gehen wir durch ein Traumtor in Rückstand. Das ist extrem bitter."

Nach dem Spiel unterhielt sich Wittmann noch länger mit Sportdirektor Ivo Grlic und erklärt, warum: "Ich musste einfach runterkommen. Die Art und Weise, wie das hier ablief, fand ich nicht gut. Ich wollte das auch nicht hier am Mikrofon auslassen. Das geht nicht gegen die Mannschaft." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QVdScm55L2NPbUZTZTBDWm93Q0g5czRGVkFzR25yU2lKYWtHNlQ2OUFJRT0=

Marc Unterberger, Trainer Unterhaching: "Wir sind nach den 2. Mannschaften die jüngste Mannschaft in der Liga. Alleine, was wir heute wieder auf dem Platz gehabt haben. Großer Stolz für mich als Trainer. (...) Ich habe zu den Jungs im Kreis gesagt, dass sie so fleißige Bienen sind und sie sich den Honig mehr als verdient haben. Wir haben uns jetzt in der Liga angemeldet." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QXluZ3hxeXRyaGYvZ2NJVnAyaDV0c2pZUVFzenRiU2FGSUVDaFY0VEVlTT0=

Tim Knipping, Neuzugang aus Sandhausen und Torschütze für Haching: "Ich habe mir gewünscht, dass wir bei meinem Debüt mit einem Sieg starten. Dass ich mit einem Tor meinen Teil dazu beitragen kann, ist umso schöner. Das ist wie ein kleiner Traum gerade."

Als Neuzugang gibt er zu: "Ich bin noch im Hotel. Das ist alles sehr aufregend. Ich wollte so schnell wie möglich bei der Mannschaft sein. Die Jungs haben es mir sehr einfach gemacht. Es sind zwar sehr viele, und ich kenne auch noch nicht jeden Namen. Aber auf dem Feld versteht man sich dann blind."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QUtjenlYVjNoUGs3R21YSDl0M3BoRHVzWENTYmVtMnpmMUUyVThNcDBUdz0=

Wehen Wiesbaden - Hansa Rostock 1:0

Hansa Rostock patzt im Duell der Absteiger. Die Rostocker kassieren nach dem 1:1 gegen den VfB II eine Niederlage gegen Wiesbaden und holen nur einen von 6 möglichen Punkten. Wiesbaden kann hingegen mit 4 Punkten zufrieden sein mit dem Start.

Nils Döring, Trainer Wiesbaden: "Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wir hatten in der 1. Hälfte einen guten Zugriff und gute Kontrolle. Mit der 2. Halbzeit bin ich nicht ganz zufrieden. Wie die Jungs aber gefighted und sich in alles reingeworfen haben, das war sensationell. Daher waren die 3 Punkte verdient." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UEV6TUd2Nzk2TjBTSlkwR0dBUExUUkl2cU5YdFlqK2loaUNFRXJlNHQ0dz0=

Wiesbadens Moritz Flotho, Torschütze zum 1:0: "Ich freue mich über die Quote. 2 Spiele, 2 Tore, das ist eine gute Ausbeute. Jetzt noch die 3 Punkte, daher bin ich überglücklich, wenn ich damit dem Team helfen kann. Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert und uns den Sieg absolut verdient."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Zmd6YmhvMTFJUUpOVm90UmJYQ2ZmZ0h5enJjcFhuMjhlclR1Y3VZNnYyYz0=

Bernd Hollerbach, Trainer Rostock: "Wir hätten uns belohnen müssen. Wir haben viel Aufwand betrieben. Wir hatten 100-prozentige Torchancen. Es ist bitter, da die Mannschaft alles rausgehauen hat und ein gutes Auswärtssiel gemacht hat." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VnAxWWZacjJsM0NmMHlMSU1JNERkRDZYVEZ5eDVRWGp5UnFxVHlLa0xwOD0=

Max Hagemoser, debütierte für Rostock: "Es ist ein geiles Gefühl, hier sein Debüt feiern zu dürfen. Das Ergebnis ist etwas enttäuschend. Besonders da ich denke, dass definitiv mehr drin gewesen wäre."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SnY1MjdINEdWaW41RVRER2lCcWwwMXV2c1BGN0t1WWhZZkpZZndac0Uvbz0=

Waldhof Mannheim - Viktoria Köln 1:2

Droht nach der letzten Zittersaison wieder ein Fehlstart für Mannheim? Mit 2 Niederlagen kommt der Waldhof überhaupt nicht gut in die Saison. Köln hingegen holt sich den ersten Dreier nach 0:1-Rückstand, auch weil Lobinger per Fallrückzieher trifft.

Olaf Janßen, Trainer Köln: "Insgesamt bin ich sehr zufrieden. Wir haben keine gute 1. Halbzeit gespielt. Wir waren viel zu langsam. Die 2. Hälfte spricht für sich. Dass die Jungs so schnell zu einer Mannschaft werden, ist beachtenswert. Das hätte ich so auch nicht gedacht. Es ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SEMrWEh4SVY1NHhBUGFnV0NyVy84cVd2RVdhZDRIVi93elRrd0NUQlE2bz0=

Lex-Tyger Lobinger, Torschütze des Monats für Köln: "Es ist ein schönes Tor. Tor ist Tor. Das ist das wichtige. Wir haben den Sieg geholt. Das war für uns wichtiger. Wir hatten einen Plan für Mannheim. Das haben wir in der 1. Halbzeit nicht konsequent umgesetzt. Wir haben uns dann nochmal motiviert und gepushed. Das Vertrauen untereinander ist sehr groß. Das haben wir dann in der 2. Halbzeit gezeigt. Daher haben wir nicht zu Unrecht die 3 Punkte mit nach Hause genommen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Z3dvTlA1eFYwUlNMTmh5TnBiaHpCRUprMnJiWDRBZndudmMxc0tWNk4yYz0=

Marco Antwerpen, Trainer Mannheim: "Wir hatten in der 1. Halbzeit viel Ballbesitz, aber wenig Torchancen. Da hätten wir schon viel mehr machen müssen. Wir müssen viel mehr Chancen herausspielen gegen so einen passiven Gegner. Aber das haben wir nicht gemacht. So können wir in der 2. Halbzeit nicht auftreten, wenn wir ein Spiel gewinnen wollen."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RTRzTC94VkhaSHRJdmhzQ0FzdVd2bkxoaEkwcVltZEpsNjlub2ZaQzFFZz0=

Nicklas Shipnoski, Torschütze Mannheim: "Die Niederlage ist sehr bitter und unverständlich. Wir gehen kurz vor der Pause in Führung, was sehr wichtig war. Ich kann mir nicht erklären, was in der 2. Halbzeit los war. (...) Es hilft nicht. 2. Spieltag, 2. Niederlage. Das ist beschissen." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YzZ2NERaVzFocExXVlFEdG1Ja0x2N2hhWjUzMWpBWHRBUmI4SUJ3eW9XWT0=

3. Liga komplett live bei MagentaSport Saison 2024/25

2. Spieltag - ausgewiesen sind die Sende-Startzeiten

Sonntag, 11. August 2024

Ab 13.15 Uhr: Hannover 86 II - RW Essen

Ab 16.15 Uhr: VfB Stuttgart II - TSV 1860 München

Ab 19.15 Uhr: 1. FC Saarbrücken - SV Sandhausen

3. Spieltag

Freitag, 23. August 2024

Ab 18.30 Uhr: FC Erzgebirge Aue - Dynamo Dresden

Samstag, 24. August 2024

Ab 13.30 Uhr in der Konferenz, ab 13.45 Uhr als Einzelspiel abrufbar: VfL Osnabrück - SpVgg Unterhaching, FC Hansa Rostock - Borussia Dortmund II, Rot-Weiss Essen - Arminia Bielefeld, 1. FC Saarbrücken - FC Ingolstadt 04, SV Sandhausen - Hannover 96 II

ab 16.15 Uhr: FC Energie Cottbus - Alemannia Aachen

Sonntag, 25. August 2024

Ab 13.15 Uhr: TSV 1860 München - FC Viktoria Köln

Ab 16.15 Uhr: SC Verl - SV Waldhof Mannheim

Ab 19.15 Uhr: VfB Stuttgart II - SV Wehen Wiesbaden

