GetYourGuide und FC Bayern München schließen Partnerschaft, um unvergessliche Momente zu schaffen, mit zwei neuen 'Originals by GetYourGuide'-Erlebnissen

Das wird die Herzen aller Fussball-Fans höher schlagen lassen. Zwei neue 'Originals by GetYourGuide'-Erlebnisse in Partnerschaft mit dem FC Bayern München lassen Fans ihre Kindheitsträume auf dem heiligen Rasen des legendären Rekordmeisters der Bundesliga ausleben.

Die Nachfrage nach Sporterlebnissen innerhalb der Reisebranche steigt stetig an - ein Trend, dem die Partnerschaft mit dem FC Bayern und zwei neue 'Originals by GetYourGuide'-Erlebnisse Rechnung tragen. Wie die Daten des Unternehmens zeigen, sind die Buchungen für Sporterlebnisse seit Anfang 2023, um 208% gestiegen. (1)

GetYourGuide wird exklusiver Partner des FC Bayern und bietet über seine Plattform zukünftig auch reguläre Eintrittskarten für das Museum des Vereins an.

Mit dem Ausbau seiner Sportkategorie reagiert GetYourGuide auf die wachsende Nachfrage, indem das Unternehmen unvergessliche Sporterlebnisse auf der ganzen Welt anbietet: von aufregenden Motorsporterlebnissen bis zum VIP-Zugang zu legendären Stadien. Diese Erlebnisse werden in Zusammenarbeit mit ausgewählten Partnern geschaffen, um Fans neue Möglichkeiten zu eröffnen und die Grenzen von Reiseerlebnissen zu erweitern.

GetYourGuide, die weltweit führende Plattform für Online-Reiseerlebnisse, bringt zwei neue 'Originals by GetYourGuide'-Angebote auf den Markt - ausgesuchte, einzigartige Erlebnisse, die exklusiv auf der Plattform verfügbar sind. Die neuen Angebote lassen Reisende in die Welt des Fußballs eintauchen und ermöglichen noch nie dagewesene Einblicke in einen Spieltag im Stadion des FC Bayern München. Die von GetYourGuide in Zusammenarbeit mit dem Verein selbst entwickelten Erlebnisse bieten Reisenden exklusiven Zugang zum Trainingsgelände und die Möglichkeit, die Allianz Arena am Spieltag kurz vor Spielbeginn zu besuchen. Beide Erlebnisse ermöglichen es den Teilnehmenden, in die Geschichte des legendären Fußballvereins einzutauchen und in die Fußstapfen ihrer Helden zu treten.

Passend zum Ziel des Unternehmens, unvergessliche Momente für Reisende zu schaffen, wird die Erweiterung von Originals by GetYourGuide und die neue Sportkategorie eine Vielzahl neuer und einzigartiger Erlebnisse umfassen, die nirgendwo anders buchbar sind - mit Themen von Motorsport über Basketball bis hin zum Segeln und mehr. Die Sportkategorie ist eine Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach Sporterlebnissen innerhalb der Reisebranche. Seit Anfang 2023 konnte das Unternehmen im Bereich Sporterlebnisse ein beeindruckendes Buchungswachstum um 208 Prozent verzeichnen. Ein klares Zeichen für das steigende Interesse der Reisenden.

Fußballfans mitten ins Herz des FC Bayern München bringen

Der FC Bayern München wurde 1900 von elf jungen Männern und dem späteren FCB-Präsidenten Franz John gegründet. Heute ist er mit über 15 Millionen begeisterten Fans der größte Verein Deutschlands. Die renommierte Mannschaft hat über 32 nationale Titel gewonnen, und die Allianz Arena ist bei jedem Spiel zu 100 % ausgelastet. Das macht den FCB zu einem der meistgesehenen Vereine in Europa.

GetYourGuide ist stolz darauf, mit dem FC Bayern München zusammenzuarbeiten, um den Fans ein unvergessliches Erlebnis zu bieten und ihrem Verein so nahe zu kommen wie nie zuvor. Im Rahmen dieser Partnerschaft und der beiden neuen und einzigartigen "Originals by GetYourGuide"-Erlebnisse werden einige glückliche Fans bei der exklusiven Stadiontour die Chance haben, einen Insider-Blick in die heiligen Hallen der Weltklasse-Fußballmannschaft zu werfen und ihre Lieblingsspieler vom Spielfeldrand hautnah beim Aufwärmen zu sehen. Im Nachwuchsleitungszentrum des FCB, dem Campus, der bei dieser Tour zum allerersten Mmal für die Öffentlichkeit zugänglich ist, können die Fans in die Fußstapfen ihrer Idole treten und wie die Talente einen Tag trainieren, unter echten Profibedingungen.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft zwischen GetYourGuide und dem FC Bayern München und die Möglichkeit, exklusive Erlebnisse gemeinsam anzubieten. Für viele ist die Geschichte des Clubs der Inbegriff von Spitzenleistung in der Welt des Sports. Selbst an einem Spieltag eine Stadionführung zu erleben und die Spieler von der Seitenlinie zu erblicken. Oder - was noch seltener ist - die Möglichkeit zu haben, so zu trainieren wie sie. Das sind Erfahrungen, die bis jetzt nur sehr wenige Menschen machen durften. Wir sind stolz darauf, Reisende über den Spielfeldrand zu begleiten und Teil der Magie zu sein, die Sportträume Wirklichkeit werden lässt", sagt Jean-Gabriel Duveau, VP of Brand bei GetYourGuide.

"Für uns geht es bei der Partnerschaft mit GetYourGuide nicht nur um Touren, sondern darum, einzigartige Erlebnisse und bleibende Erinnerungen zu schaffen, die Menschen mit dem FC Bayern München verbinden. GetYourGuide bietet unseren Fans einzigartige Möglichkeiten, unser Stadion und unseren Campus auf eine neue Art und Weise kennenzulernen. Wir freuen uns sehr auf diese gemeinsame Reise", fügt Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München, hinzu.

Diese Erlebnisse sind exklusiv bei GetYourGuide buchbar und bieten der Öffentlichkeit erstmalig Zugang zum Trainingsgelände des FC Bayern München und eine exklusive VIP-Führung durch die Allianz Arena an einem Spieltag. Als exklusiver Partner des FC Bayern wird GetYourGuide auch zukünftig reguläre Eintrittskarten für das Museum des Vereins über seine Online-Plattform anbieten.

Führungen durch die Allianz Arena und über den FCB Campus

Trainiere wie ein Profi bei der Campus-Tour des FC Bayern München

GetYourGuide bietet die seltene Gelegenheit, den Ort zu erleben, wo die Frauenmannschaft trainiert und wo zukünftige Legenden geboren und Träume Wirklichkeit werden. Sportbegeisterte erhalten exklusiven Zugang zum Trainingsgelände, können die eigenen Fähigkeiten austesten und sich von einem Spitzentrainer Tipps geben lassen, um am eigenen Leib zu erfahren, was es heißt, ein Spitzenspieler zu sein. Und das ist noch nicht alles: Eine Legende des FC Bayern München wird bei den Erlebnissen dabei sein und erklären, wie sich die Mannschaft auf Spieltage vorbereitet und was es braucht, um ein Fußballstar zu werden. Begleitet werden die Reisenden von dem Medienmanager des FC Bayern Campus, der sie durch das folgende Programm führt:

Exklusiver Zugang zum FCB Campus, wo die Frauenmannschaft trainiert und junge Fußballtalente gefördert werden.

Frühstück in der Cafeteria auf dem Campus, wo die Fans mehr über die optimierte Ernährung der Spieler erfahren.

Besuch der Weltklasse-Einrichtungen des FC Bayern München Campus, darunter der Fitnesshügel, die Sprintbahn, der Fußballtennis-Bereich, und die skills.lab Hightech-Arena, eine interaktive digitale Trainingsanlage.

Einblick in die Profi-Ausbildung und die Möglichkeit, das eigene Können beim Training unter Beweis zu stellen.

Treffen mit einem ehemaligen Spieler des FC Bayern München, der den Teilnehmenden mehr über seine Zeit bei dem legendären Verein verrät.

Professionelles Eisbad zur Abkühlung am Ende des Tages.

Erlebe die exklusive Stadion-Tour in der Arena des FC Bayern München

Das Heimstadion des Vereins beeindruckt durch seine traditionsreiche und unverwechselbare Architektur. Seit der Saison 2005/06 ist der FC Bayern München in der Allianz Arena zu Hause, dem Schauplatz vieler siegreicher Spiele.

Die Teilnehmenden der "Originals by GetYourGuide"-Tour gehören zu den Ersten, die das Spielfeld betreten, bevor die Menschenmassen einströmen und das Stadion zum Kochen bringen. Sie spüren den Rasen unter ihren Füßen und erleben die Spannung am Spielfeldrand hautnah mit. Außerdem treffen sie auf Fußballlegenden, die von ihrer Zeit mit dem Verein erzählen und ihnen die tiefe historische Bedeutung der besuchten Orte näherbringen.

Die private Führung durch die Allianz Arena des FC Bayern München mit einem fachkundigen Guide umfasst folgende Programmpunkte:

Zugang zum Stadion vor allen anderen und Spielfeldkontrolle mit Greenkeeper Peter Sauer.

Den Spielern so nahe wie möglich: Spieler in der Mixed Zone (normalerweise nur für die Presse zugänglich) empfangen; beim Aufwärmen auf dem Spielfeld dabei sein; Gespräch mit einer FCB-Legende.

Einblicke hinter die Kulissen: Zugang zum Presse- und Personalbereich.

VIP-Erlebnis: Teilnehmende dürfen das Spiel von exklusiven Premium-Plätzen aus genießen, inklusive Zugang zum Hospitality-Bereich.

Personalisiertes Trikot zur Erinnerung.

Mit den 'Originals by GetYourGuide'-Erlebnissen für Sportbegeisterte hört der Ball nie auf zu rollen.

Dieses Jahr können sich Reisende auf viele unvergessliche Sporterlebnisse freuen, unter anderem:

Originals by GetYourGuide im McLaren Technology Centre: Blicke hinter die Kulissen des McLaren Technology Centre und entdecke die Heimat eines der erfolgreichsten Formel-1-Teams der Geschichte aus nächster Nähe. Schau dir an, wie ein echter Formel-1-Wagen entsteht, und wirf einen Blick auf einige der Siegerfahrzeuge, in denen Legenden wie Ayrton Senna und Mika Häkkinen saßen. Du kannst sogar die Produktionslinie der McLaren-Straßenfahrzeuge besichtigen.

Erklimme das Dach von Londons legendärer O2-Arena: Bei diesem exklusiven Kletter-Erlebnis können Reisende das weltberühmte Dach der O2-Arena erklimmen und 52 Meter über dem Boden einen atemberaubenden Panoramablick über Londons berühmte Skyline genießen.

Abu Dhabi: Yas Marina Circuit Tour: Dieser Ausflug zum Yas Marina Circuit Abu Dhabi ermöglicht es Reisenden, eine der modernsten Formel-1-Rennstrecken der Welt von innen und außen zu entdecken.

Paris: Geführte Backstage-Tour durch das Roland-Garros-Stadion: Bei einer Führung durch das Roland-Garros-Stadion in Paris können Reisende hinter die Kulissen eines Grand-Slam-Turniers blicken und die Tennislegenden kennenlernen, die auf diesem Platz gespielt haben.

Führung durch die Melbourne Cricket Grounds (MCG): Bei dieser exklusiven Tour können die Gäste bis ins Allerheiligste des legendären MCG vorstoßen, die Umkleidekabinen der Spieler betreten und selbst einen Fuß auf das Spielfeld setzen.

Für die 'Originals by GetYourGuide'-Erlebnisse mit dem FC Bayern wird es eine begrenzte Anzahl an Tickets geben, die über die GetYourGuide-Website kostenlos erhältlich sind. Weitere Informationen zur Stadion-Tour hier und zur Campus-Tour hier.

Über GetYourGuide

GetYourGuide ist der weltweit führende Online-Marktplatz für unvergessliche Reiseerlebnisse. Reisende nutzen GetYourGuide, um die besten und außergewöhnlichsten Aktivitäten an jedem beliebigen Reiseziel zu entdecken und zu buchen - von Führungen mit lokalen Expert:innen über kulinarische Ausflüge und Workshops bis hin zu Tickets ohne Anstehen und exklusiven Reiseerlebnissen. Heute bietet GetYourGuide weltweit mehr als 118.000 Aktivitäten von über 18.000 Anbietern an. Seit der Gründung haben Reisende aus über 150 Ländern mehr als 120 Millionen Touren, Aktivitäten und Eintrittskarten für Sehenswürdigkeiten über GetYourGuide gebucht. GetYourGuide verfügt über ein globales Team aus über 800 Reise- und Technologie-Expert:innen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Berlin und verfügt über 17 Niederlassungen auf der ganzen Welt, darunter auch in Großbritannien und den USA.

Über den FC Bayern München

Der FC Bayern München ist der größte Sportverein der Welt und einer der erfolgreichsten Fußballclubs in Europa. Gegründet wurde der Verein am 27. Februar 1900 und hat heute rund 300.000 Mitglieder und über 150 Millionen Follower:innen in den sozialen Netzwerken. Mit 33 deutschen Meisterschaften ist der FC Bayern deutscher Rekordmeister und mit 20 Erfolgen im DFB-Pokal deutscher Rekord-Pokalsieger. International hat der FC Bayern unter anderem 6 Mal die Champions League sowie je 2 Mal die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft und die Weltmeisterschaft gewonnen. Auch die Frauenfußball- und die Basketballmannschaft des Vereins gehören zu den Top-Teams auf nationaler und internationaler Ebene. Im Laufe der Jahrzehnte ist es dem FC Bayern gelungen, sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg miteinander zu verbinden. Der Club ist international mit eigenen Büros in New York City, Shanghai und Bangkok vertreten. Der Vereinssitz und das Trainingsgelände befinden sich in der Säbener Straße in München. Der Verein betreibt auch ein eigenes Jugendtrainingszentrum. Der FC Bayern trägt seine Heimspiele in der vereinseigenen Allianz Arena aus (75.000 Zuschauer).

(1) Der allmähliche Anstieg seit Januar 2023 über die einzelnen Monate betrachtet, laut GetYourGuide Buchungsdaten.

