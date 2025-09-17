Citizen Watch Europe GmbH

Damen, Herren, Unisex: Uhren für jedes Handgelenk

CITIZEN TSUYOSA 37, Mondphase & Citizen L

Bild-Infos

Download

Hamburg

Seit CITIZENs Gründung vor über 100 Jahren ist es das erklärte Ziel der japanischen Uhrenmarke, für jedes Handgelenk und Anspruch die passende Uhr anbieten zu können. Dies führte über die Jahrzehnte zu einer beachtlichen Vielfalt an Modellreihen und Varianten. Im Herbst/Winter 2025 ergänzt Citizen sein umfangreiches Portfolio um weitere Uhren - in Form von neuen TSUYOSA-, Eco-Drive- und Damen-Modellen der Reihe Citizen L. Innerhalb der TSUYOSA-Reihe gibt es zwei neue Varianten in den Farben Lila und Blau und mit 37 Millimetern Durchmesser. Sie sind für Herren und Damen gleichermaßen geeignet. Klassisch und funktionell präsentieren sich drei neue Eco-Drive-Modelle mit Mondphase, ewigem Kalender, Weltzeit und sekundengenauer Funkuhr-Funktion. In der Damenkollektion Citizen L betreten drei nicht minder klassische Modelle mit römischen Ziffern und Zifferblattfarben Rosa, Weiß und Schwarz das Parkett. Alle neuen Modelle sind ab September 2025 im Fachhandel und auf citizenwatch.eu erhältlich.

Citizen TSUYOSA 37 - in Lila & Blau

Mit der Modellreihe TSUYOSA 37 kam CITIZEN im Frühjahr 2025 all jenen Stimmen nach, die sich einen kleineren Durchmesser innerhalb der Reihe wünschten - sei es für die Dame oder den Herren mit schmalerem Handgelenk. Die bisherigen Farbvarianten ergänzen nun zwei neue Modelle mit Zifferblättern in den Farben Lila und Blau.

Den Gehäusedurchmesser hat man im Vergleich zu den größeren TSUYOSA-Modellen (40 mm) zwar reduziert, die Features jedoch nicht. Im Inneren der TSUYOSA 37 arbeitet nach wie vor ein automatisches Inhouse-Werk (Kaliber 8210). Dazu kommen: Ein kratzfestes Saphirglas mit Lupe über dem Datumsfenster, Leuchtmasse auf Zeigern und Indizes, ein Glasboden und eine Krone auf "4 Uhr" für eine schlanke Silhouette und Tragekomfort. Für Letzteres sorgt zusätzlich das integrierte Edelstahlband mit abgerundeten Gliedern. Die Wasserdichtigkeit liegt bei 5 bar. All das zusammen macht die neuen TSUYOSA-Modelle mit 37 Millimetern Durchmesser zu idealen Begleitern im Alltag, die den größeren Varianten in nichts nachstehen.

Die beiden neuen Farbvarianten sind ab September 2025 erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 299 Euro.

Klassiker: Mondphase - Eco-Drive-Funkuhr mit Weltzeit und ewigem Kalender

Auf den ersten Blick sieht man es den drei klassisch anmutenden Herrenmodellen mit Mondphasen-Funktion (Vollmond bis Neumond) nicht an, aber sie sind vollgepackt mit zahlreichen Funktionen. Dazu gehören unter anderem ein lichtbetriebenes und funkgesteuertes Eco-Drive-Werk (Radio Controlled), das die Signale von Atomuhren rund um den Globus empfängt, ein ewiger Kalender, Weltzeit und eine Energiereserveanzeige.

Zudem haben sie ein Saphirglas und sind antimagnetisch. Eine Variante kommt mit blauem Zifferblatt am Edelstahlband, eine zweite - ebenfalls mit blauem Zifferblatt - kommt mit schwarz beschichtetem Gehäuse und Edelstahlband. Die dritte Variante kommt mit weißem Zifferblatt am blauen Lederband. Die drei neuen Funkuhren-Modelle mit Eco-Drive und Mondphase sind ab September 2025 erhältlich.

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 429 Euro (Lederband), 449 Euro (Edelstahl) und 469 Euro (Edelstahl, schwarz beschichtet).

Citizen L - Eleganz & Eco-Drive

Römische Ziffern, elegant geschwungene Gehäuseflanken und eine Krone mit blauem Zierstein (Cabochon). Dies sind die Merkmale der neuesten Modelle aus der Reihe Citizen L für Damen. Neben dem eleganten Design bringen sie zudem einige praktische Features mit.

Das lichtbetriebene Eco-Drive-Werk sorgt zum Beispiel dafür, dass man sich sehr lange Zeit keine Gedanken um das Stellen dieser Uhren machen muss. Sie laufen bis zu 180 Tage ohne jegliche Lichtzufuhr - und die Gangabweichung liegt bei +/- 15 Sekunden pro Monat. Die neuen L-Modelle kommen in drei Varianten: Zwei Edelstahlmodelle mit rosa oder schwarzem Zifferblatt. Sowie einer goldenen Variante mit weißem Zifferblatt. Der Durchmesser liegt bei angenehmen 30,25 Millimeter, die Höhe bei flachen 8,7 Millimetern.

Alle drei neuen L-Modelle sind ab September 2025 erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 349 Euro für die beiden Edelstahlvarianten, die goldene Version liegt bei 379 Euro.

Über CITIZEN:

CITIZEN WATCH ist eine echte Uhrenmanufaktur, die in der Lage ist, den gesamten Prozess der Uhrenherstellung im eigenen Haus durchzuführen, von der Herstellung der einzelnen Komponenten einer Uhr bis zu ihrer Endmontage und Justierung. Das Unternehmen ist in mehr als 140 Ländern und Regionen der Welt tätig. Seit seiner Gründung im Jahr 1918 vertritt CITIZEN die Überzeugung "Better Starts Now" - das heißt, egal wer man wer man ist und was man tut, es ist immer möglich, etwas besser zu machen, und jetzt ist es an der Zeit, damit zu beginnen. Mit dieser Überzeugung begannen wir mit der Herstellung mechanischen Uhren, erfanden und verbesserten Technologien und erforschten die Zukunft der Uhren, wie z. B. unsere patentierte, lichtbetriebene Eco-Drive Technologie.

