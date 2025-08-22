Verband der PSD Banken e.V.

Überregionales Fahrradfahren für gesunde Kinderherzen

PSD HerzFahrt 2025 der PSD Bankengruppe

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Zum zweiten Mal in Folge riefen PSD Banken dazu auf, gemeinsam für herzkranke Kinder in die Pedale zu treten. Vom 06. bis zum 27. Juli haben rund 6.600 aktive Radfahrende ganze 685.780 Kilometer zurückgelegt und dabei einen Gesamtspendenbetrag von 168.000 Euro erradelt.

Besonders erfreulich ist, dass im Vergleich zum Vorjahr nochmals über 1.400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehr dabei waren und unsere Herzensgemeinschaft deutlich gewachsen ist.

Im Vorfeld haben die teilnehmenden PSD Banken einen Spendenbetrag je gefahrenen Kilometer festgelegt - dieser lag in diesem Jahr zwischen 20 Cent und 50 Cent. Die Registrierung und Teilnahme an der Spendenfahrt ist denkbar einfach über die kostenlose PSD Herzfahrt- App möglich gewesen. Die genauen Aufzeichnungen in der App, von der selbst gefahrenen Strecke und der damit verbundenen erradelten Spende motivierte die Radlerinnen und Radler besonders.

Die PSD Bankengruppe trägt bewusst soziale Verantwortung und die jeweilige teilnehmende PSD Bank unterstützt mit ihrer Spende regionale Herzzentren, die zur Genesung herzkranker Kinder beitragen. Das große Engagement aller Beteiligten zeigt, dass der gemeinsame Einsatz für Andere den solidarischen Leitgedanken der PSD Bankengruppe mit Leben erfüllt - Einer für Alle und Alle für Einen.

Die PSD Bankengruppe bedankt sich herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Sponsoren und Unterstützern, die durch ihre großzügigen Spenden und ihren Einsatz diese HerzFahrt zu einem Erfolg gemacht haben.

Original-Content von: Verband der PSD Banken e.V., übermittelt durch news aktuell